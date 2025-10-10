Приглашаю вас на экскурсию, которая больше похожа на дружескую прогулку по самым интересным местам Монмартра — от Moulin Rouge до Базилики Сакре-Кёр.
Вас ждут истории о художниках, поэтах, музыкантах и тайнах холма, скрытые уголки богемного Парижа, романтика и очарование города.
Описание экскурсии
Увлекательная прогулка в дружеской атмосфере Мы идём мини-группой до 12 человек, что обеспечивает максимально индивидуальный подход. Экскурсия проходит в форме дружеской беседы — маленький круг, свобода вопросов и обсуждений всего, что интересно именно вам. В такой весёлой компании мы проходим по самым интересным местам Монмартра и доходим с подножия холма до знаменитой Базилики Сакре-Кёр. Маршрут включает максимум значимых мест Монмартра:
- Начало у легендарного Moulin Rouge, где пульс Парижа ощущается во всей его яркости.
- Прогулка к Стене Любви, где каждый сантиметр пропитан романтикой.
- Дом и памятник Далиде, с историями о жизни великой певицы и тайнах Монмартра.
- Bateau-Lavoir, легендарное общежитие, где творили Пикассо, Модильяни и другие звёзды искусства.
- Moulin de la Galette, мельница и танцплощадка, которую Ренуар увековечил в своих картинах.
- Базилика Сакре-Кёр — символ Монмартра, с которого открывается потрясающий вид на весь Париж.
А также скрытые уголки богемного Монмартра, где можно почувствовать дух прошлого, услышать истории о художниках, поэтах, музыкантах и необычных персонажах холма. Я расскажу истории, которых нет в путеводителях: про курьёзные события, забавные привычки художников, тайны улиц и маленькие секреты Монмартра. В конце прогулки вы уйдёте не только с яркими впечатлениями и фотографиями, но и с ощущением, что Монмартр стал немного вашим, что вы заглянули за кулисы творческой жизни Парижа и узнали его по-настоящему. Важная информация:.
- Наденьте удобную обувь — холм Монмартр любит неожиданные подъемы.
- Подходит для детей, но людям с ограниченной подвижностью будет тяжеловато.
- Мини-группа до 12 человек, поэтому каждому хватит внимания.
- Вас ждут живые истории о художниках, поэтах, богеме и скрытых уголках Монмартра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стена Любви
- Дом и памятник Далиде
- Bateau-Lavoir - общежитие, где творили Пикассо, Модильяни и другие
- Moulin de la Galette - мельница и танцплощадка
- Кабаре Lapin Agile
- Виноградники Монмартра
- Le Maison Rose - дом-кафе
- Площадь Тертр
- Базилика Сакре-Кёр
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Place des Abbesses, Paris
Завершение: Базилика Сакре-Кёр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь - холм Монмартр любит неожиданные подъемы
- Подходит для детей, но людям с ограниченной подвижностью будет тяжеловато
- Мини-группа до 12 человек, поэтому каждому хватит внимания
- Вас ждут живые истории о художниках, поэтах, богеме и скрытых уголках Монмартра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
10 окт 2025
Отличная экскурсия! Катерина интересно рассказывает про разные направления в искусстве, их взаимосвязь и развитие. Она превосходно разбирается в тематике. В общем, всем рекомендую, если хотите понять, проникнуться и прочувствовать Париж
Входит в следующие категории Парижа
