Увлекательная прогулка в дружеской атмосфере Мы идём мини-группой до 12 человек, что обеспечивает максимально индивидуальный подход. Экскурсия проходит в форме дружеской беседы — маленький круг, свобода вопросов и обсуждений всего, что интересно именно вам. В такой весёлой компании мы проходим по самым интересным местам Монмартра и доходим с подножия холма до знаменитой Базилики Сакре-Кёр. Маршрут включает максимум значимых мест Монмартра:

Начало у легендарного Moulin Rouge, где пульс Парижа ощущается во всей его яркости.

Прогулка к Стене Любви, где каждый сантиметр пропитан романтикой.

Дом и памятник Далиде, с историями о жизни великой певицы и тайнах Монмартра.

Bateau-Lavoir, легендарное общежитие, где творили Пикассо, Модильяни и другие звёзды искусства.

Moulin de la Galette, мельница и танцплощадка, которую Ренуар увековечил в своих картинах.

Базилика Сакре-Кёр — символ Монмартра, с которого открывается потрясающий вид на весь Париж.

А также скрытые уголки богемного Монмартра, где можно почувствовать дух прошлого, услышать истории о художниках, поэтах, музыкантах и необычных персонажах холма. Я расскажу истории, которых нет в путеводителях: про курьёзные события, забавные привычки художников, тайны улиц и маленькие секреты Монмартра. В конце прогулки вы уйдёте не только с яркими впечатлениями и фотографиями, но и с ощущением, что Монмартр стал немного вашим, что вы заглянули за кулисы творческой жизни Парижа и узнали его по-настоящему. Важная информация:.

