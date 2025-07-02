Откройте для себя музей Орсе – уникальное собрание произведений искусства XIX–XX веков. Узнайте о жизни и творчестве Ван Гога, Моне, Ренуара и других великих мастеров. Погрузитесь в мир импрессионизма и постимпрессионизма с профессиональным гидом в мини-группе!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по музею Орсе в Париже – одному из самых известных художественных музеев мира. Это обязательный пункт для всех, кто ценит искусство, хочет глубже понять творчество импрессионистов и насладиться шедеврами, изменившими историю живописи. Что вас ждёт:
- Путешествие во времени: вы узнаете, как импрессионизм изменил искусство и почему художники того времени отвергали академические каноны.
- Шедевры мирового уровня: вас ждут работы Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсента Ван Гога и многих других.
- История здания музея: вы узнаете, как бывший железнодорожный вокзал превратился в один из самых значимых музеев Европы.
• Интересные факты и легенды: эксклюзивные рассказы о знаменитых картинах и неожиданные детали из жизни художников. Почему стоит выбрать нашу экскурсию:
- Удобный маршрут без лишней суеты.
- Небольшие мини-группы для комфортного восприятия информации.
- Подходит как для новичков, так и для ценителей живописи.
По вторникам в 10:30, по четвергам в 14:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Musée d’Orsay Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris
Завершение: Музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 10:30, по четвергам в 14:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 июл 2025
Прекрасный гид. Очень интересно и легко. Спасибо
Входит в следующие категории Парижа
