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Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!

Елена
Елена – Гид из Парижа
Вместе мы пройдемся по роскошным залам музея Орсэ.

Осмотрим работы художников и скульпторов второй половины XIX — начала XX века, а также увидим коллекцию антикварное мебели.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете много интересных историй о музее и современном искусстве.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €170 за экскурсию

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Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!
Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!

Что вы увидите

  • Основные шедевры музея
Музей Орсэ – один из самых необычных и самых красивых 🤩 музеев мира! Он находится на левом берегу Сены, в самом центре Парижа и занимает здание бывшего вокзала, построенного в роскошном стиле прекрасной эпохи к Всемирной универсальной выставке 1900 года. Попадая в него у вас складывается впечатление, что вы совсем не в музее, а в каком-то роскошном, светлом, огромном холле, где хочется гулять 👣 и наслаждаться искусством.
В Орсэ находится самая богатая коллекция работ мастеров всех стилей и течений второй половины ХIХ – начала ХХ века, а также большая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства и мебели этого периода.
Во время нашей экскурсии 🧭 вы узнаете удивительную историю 📖 музея, увидите множество шедевров мировой живописи и скульптуры от работ художников-академиков старой классической школы до провокационных импрессионистов и авангардных постимпрессионистов. Узнаете много разных скандальных историй, их зачинщиков, участников и защитников и узнаете почему, вообще, возникло это современное искусство как таковое!
Нам с вами предстоит посмотреть на творения мастеров глазами их современников и через увиденное, ощутить атмосферу, царящую в это время в Париже… и, может быть, это совершенно изменит ваш взгляд на искусство!
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • до 18 лет вход бесплатный
Начало
🚩 Возле входа в Орсэ
Место завершения
🏁 На выходе из музея
Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!
Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!
Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!
Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена
Елена
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