Музей Орсэ – один из самых необычных и самых красивых 🤩 музеев мира! Он находится на левом берегу Сены, в самом центре Парижа и занимает здание бывшего вокзала, построенного в роскошном стиле прекрасной эпохи к Всемирной универсальной выставке 1900 года. Попадая в него у вас складывается впечатление, что вы совсем не в музее, а в каком-то роскошном, светлом, огромном холле, где хочется гулять 👣 и наслаждаться искусством.

В Орсэ находится самая богатая коллекция работ мастеров всех стилей и течений второй половины ХIХ – начала ХХ века, а также большая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства и мебели этого периода.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы узнаете удивительную историю 📖 музея, увидите множество шедевров мировой живописи и скульптуры от работ художников-академиков старой классической школы до провокационных импрессионистов и авангардных постимпрессионистов. Узнаете много разных скандальных историй, их зачинщиков, участников и защитников и узнаете почему, вообще, возникло это современное искусство как таковое!

Нам с вами предстоит посмотреть на творения мастеров глазами их современников и через увиденное, ощутить атмосферу, царящую в это время в Париже… и, может быть, это совершенно изменит ваш взгляд на искусство!