Его бьют волны, но он не тонет – гласит девиз Парижа. И не случайно, возможно, сердце города, остров Сите, похож на кораблик. Испокон веков это символ города.
Перелистывая шаг за шагом историческую летопись центра столицы, вы проникнете в самую суть Парижа, распознаете его характер и наверняка полюбите его.
Описание экскурсииМаршрут экскурсии по окрестностям Нотр-Дам-де-Пари:Приоткроем полог колыбели, где родился Париж, и узнаем, с чего начинался город, что он утратил с веками, что приобрел и чем гордится.
- Замок Консьержери Королевская резиденция, особняк консьержа, старейшая тюрьма и исторический музей – вы узнаете о чудесных метаморфозах одного из самых знаменитых зданий острова Сите. На душещипательном тюремном периоде замка при желании остановимся более подробно.
- Часовня Сен-Шапель Вы поразитесь взмывающим вверх, за шпилем, витражам часовни – фантастическое зрелище, а ведь строилась часовня в XIII веке, при Людовике Святом. Сам правитель – личность незаурядная: крайне благочестивый, на строительстве церквей он собственноручно таскал тачки с камнями.
- Собор Нотр-Дам Многострадальный Нотр-Дам-де-Пари! Поговорим о его значении для Франции, пожарах, разоряющих архитектурные памятники, и трудоемкой реставрации.
- Новый мост и Мост Менял Можно ли жить на мосту? Вполне! В XVII веке в Париже Сены не было видно за домами, вплотную стоявшими на Мосту Менял. Однако на Новом мосту дома не строили. На экскурсии выясним почему и откроем другие удивительные факты из истории строительства мостов.
- Остров Сен-Луи Сосед Сите, остров пяти мостов Сен-Луи, может похвастаться старинными особняками, именитыми личностями, здесь проживавшими – Вольтер, Руссо, барон Ротшильд, а еще известным семейным предприятием, выпускающим более 70 сортов мороженого.
Ежедневно, по договорённости.
