1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
€32 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
96€87 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья
Начало: На площади Сен-Мишель
16 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€273 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ННиколай6 июня 2024Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
- ЕЕлена6 июня 2024Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
- AAlexander5 июня 2024Очень информативно и хорошо продумано.
- ММаргарита1 июня 2024Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- ООксана28 мая 2024Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
- AAnna26 мая 2024Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
- ТТимур20 мая 2024Превосходная подача материала!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Консьержери»
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