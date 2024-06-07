Консьержери – экскурсии в Париже

Найдено 14 экскурсий в категории «Консьержери» в Париже на русском языке, цены от €32, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Тайны острова Сите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
Париж - город на берегу Сены
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Париж - город на берегу Сены: экскурсия по символам истории
Откройте для себя величие Парижа, прогуливаясь по набережным Сены и встречая его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Palais Royale
Завтра в 12:30
16 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от 107 за всё до 10 чел.
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья
Начало: На площади Сен-Мишель
16 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
273 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
  • Т
    Тимур
    20 мая 2024
    Знакомьтесь, Париж
    Превосходная подача материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Консьержери»

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  1. Прогулка по эпохам Парижа
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  3. Большой «батман» по Парижу
  4. Знакомьтесь, Париж
  5. Тайны острова Сите
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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