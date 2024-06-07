Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой

компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится

на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!

Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.

Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.

A Anna

Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.