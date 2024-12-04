Сент-Шапель – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Сент-Шапель» в Париже на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Начало: Начало экскурсии на площади Отель де Виль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Персональная прогулка с гидом по Историческому центру Парижа. Нотр-Дам, Лувр, Остров Сите
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Персональная прогулка с гидом по Историческому центру Парижа. Нотр-Дам, Лувр, Остров Сите
Начало: Выхода №5 из метро Hôtel de Ville (на площади)
Завтра в 10:00
23 дек в 10:00
195 за всё до 5 чел.
Очарование первого знакомства с Парижем
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Очарование первого знакомства с Парижем
Начало: Фонтан Сан Мишель
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:30
Сегодня в 10:30
23 дек в 10:30
32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 декабря 2024
    Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
    Огромное спасибо Людмиле за интересно проведённую экскурсию! Всем рекомендую! И при возможности, продолжу открывать для себя Париж в компании Людмилы!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Сент-Шапель»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
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  3. Очарование первого знакомства с Парижем
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Эйфелева башня
  4. Собор Парижской Богоматери
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Набережная
  8. Квартал Марэ
  9. Музей Орсе
  10. Опера Гарнье
Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2024
Сейчас в Париже в категории "Сент-Шапель" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 195. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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