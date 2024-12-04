2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Начало: Начало экскурсии на площади Отель де Виль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Персональная прогулка с гидом по Историческому центру Парижа. Нотр-Дам, Лувр, Остров Сите
Начало: Выхода №5 из метро Hôtel de Ville (на площади)
Завтра в 10:00
23 дек в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Очарование первого знакомства с Парижем
Начало: Фонтан Сан Мишель
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:30
Сегодня в 10:30
23 дек в 10:30
€32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 декабря 2024Огромное спасибо Людмиле за интересно проведённую экскурсию! Всем рекомендую! И при возможности, продолжу открывать для себя Париж в компании Людмилы!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Сент-Шапель»
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Сейчас в Париже в категории "Сент-Шапель" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 195. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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