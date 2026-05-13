Вечерний Париж — романтичный и игривый, он словно переносит нас во времена Belle Époque. Вы побываете в самых эффектных локациях — от Елисейских полей до Эйфелевой башни.
Услышите обо всём понемногу: об истории города, селебритиз, политике, высокой моде и культуре кабаре. Увидите лазерное шоу под стеклянным куполом и насладитесь магнетизмом ночного Парижа.
Услышите обо всём понемногу: об истории города, селебритиз, политике, высокой моде и культуре кабаре. Увидите лазерное шоу под стеклянным куполом и насладитесь магнетизмом ночного Парижа.
Описание экскурсии
Елисейские поля и площадь Согласия — мы пройдём по самому известному авеню мира, которое иначе раскрывается в вечерней подсветке.
Египетский обелиск Клеопатры — самый древний памятник Парижа рядом с отелем «Крийон», где останавливаются президенты и звёзды.
Авеню Монтень и дома высокой моды — прогуляемся по самой фешенебельной улице города. Вы узнаете, как Шанель, Диор и Жакмюс превратились из ателье в империи и как они влияют на мировую индустрию моды.
Большой и Малый дворцы — вы оцените их роскошь и посмотрите захватывающее лазерное шоу под стеклянным сводом.
«Дикие лошадки» и ночная жизнь — пройдёте мимо легендарного кабаре и узнаете о жизни танцовщиц.
Эйфелева башня — увидите момент зажжения огней с одной из лучших и видовых точек города.
Организационные детали
- Все локации мы осмотрим снаружи
- Экскурсия завершается рядом с Эйфелевой башней. Если будет желание прокатиться на кораблике, у гида можно будет купить билет со скидкой
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Согласия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 15767 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Огни вечернего Парижа и высокая мода»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Погрузитесь в атмосферу модного Парижа, прогуливаясь по знаковым местам и наслаждаясь профессиональной фотосессией на фоне архитектурных шедевров
Начало: На Вандомской площади
15 мая в 10:30
16 мая в 10:30
€222 за всё до 4 чел.
Билет на борт
Часовой круиз «Огни Парижа»
Начало: Порт де ла Бурдоннэ
Расписание: каждый час с 10:00 — 22:00
€19 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж Высокой моды: кутюрье, ювелиры и светские львицы
Авторская экскурсия по городу высокой моды
Начало: У Елисейского дворца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
Откройте для себя парижский дизайн через галереи, концепт-сторы и отели. Уникальные пространства и встречи с дизайнерами ждут вас
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €300 за человека
€35 за человека