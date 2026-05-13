Огни вечернего Парижа и высокая мода

Полюбоваться Золотым треугольником и узнать о концепциях Шанель и Диор
Вечерний Париж — романтичный и игривый, он словно переносит нас во времена Belle Époque. Вы побываете в самых эффектных локациях — от Елисейских полей до Эйфелевой башни.

Услышите обо всём понемногу: об истории города, селебритиз, политике, высокой моде и культуре кабаре. Увидите лазерное шоу под стеклянным куполом и насладитесь магнетизмом ночного Парижа.
Описание экскурсии

Елисейские поля и площадь Согласия — мы пройдём по самому известному авеню мира, которое иначе раскрывается в вечерней подсветке.

Египетский обелиск Клеопатры — самый древний памятник Парижа рядом с отелем «Крийон», где останавливаются президенты и звёзды.

Авеню Монтень и дома высокой моды — прогуляемся по самой фешенебельной улице города. Вы узнаете, как Шанель, Диор и Жакмюс превратились из ателье в империи и как они влияют на мировую индустрию моды.

Большой и Малый дворцы — вы оцените их роскошь и посмотрите захватывающее лазерное шоу под стеклянным сводом.

«Дикие лошадки» и ночная жизнь — пройдёте мимо легендарного кабаре и узнаете о жизни танцовщиц.

Эйфелева башня — увидите момент зажжения огней с одной из лучших и видовых точек города.

Организационные детали

  • Все локации мы осмотрим снаружи
  • Экскурсия завершается рядом с Эйфелевой башней. Если будет желание прокатиться на кораблике, у гида можно будет купить билет со скидкой
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Согласия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 15767 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
усиливая их впечатления и эмоции. Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!

