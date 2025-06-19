Как приятно любоваться самым романтичным городом на земле с палубы небольшого теплохода! Насладитесь прекрасными видами вечернего Парижа. Мы проплывем по Сене через весь центр города и увидим Эйфелеву башню, Лувр, мост Александра III, Орсе, остров Сите и Нотр-Дам. А аудиогид поможет Вам разобраться в запутанной истории этого древнего города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Ночной круиз по Сене

Приглашаем вас совершить незабываемый ночной круиз по Сене, где вы сможете насладиться вечерней иллюминацией Парижа. Это уникальная возможность увидеть город с воды и оценить его красоту в вечернее время.

Что вас ждет на борту?

Аудиогид на 14 языках, который расскажет интересные факты об Эйфелевой башне, Лувре и других знаменитых достопримечательностях.

Панорамные виды с классического тримарана с террасой и открытыми проходами.

Прогулка по улицам Парижа, где современность гармонично сочетается с духом прошлого.

Великолепие подсвеченных достопримечательностей, таких как Эйфелева башня, Дом инвалидов и музей Орсе.

Восхитительные фасады Лувра и Большого дворца, которые не оставят вас равнодушными.

Загадочные горгульи Нотр-Дама, которые добавят нотку мистики в вашу прогулку.

Множество других замечательных мест, которые вы сможете увидеть на маршруте.

Полезная информация

Ваш билет будет действителен в течение суток, что дает вам возможность насладиться круизом в удобное для вас время. Заезды проводятся ежедневно:

Апрель-сентябрь: с 10:00

Октябрь-март: с 10:30

Не упустите шанс увидеть Париж с новой стороны и погрузиться в атмосферу этого удивительного города!