Как приятно любоваться самым романтичным городом на земле с палубы небольшого теплохода! Насладитесь прекрасными видами вечернего Парижа.
Мы проплывем по Сене через весь центр города и увидим Эйфелеву башню, Лувр, мост Александра III, Орсе, остров Сите и Нотр-Дам. А аудиогид поможет Вам разобраться в запутанной истории этого древнего города.
Мы проплывем по Сене через весь центр города и увидим Эйфелеву башню, Лувр, мост Александра III, Орсе, остров Сите и Нотр-Дам. А аудиогид поможет Вам разобраться в запутанной истории этого древнего города.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание билета
Ночной круиз по Сене
Приглашаем вас совершить незабываемый ночной круиз по Сене, где вы сможете насладиться вечерней иллюминацией Парижа. Это уникальная возможность увидеть город с воды и оценить его красоту в вечернее время.
Что вас ждет на борту?
- Аудиогид на 14 языках, который расскажет интересные факты об Эйфелевой башне, Лувре и других знаменитых достопримечательностях.
- Панорамные виды с классического тримарана с террасой и открытыми проходами.
- Прогулка по улицам Парижа, где современность гармонично сочетается с духом прошлого.
- Великолепие подсвеченных достопримечательностей, таких как Эйфелева башня, Дом инвалидов и музей Орсе.
- Восхитительные фасады Лувра и Большого дворца, которые не оставят вас равнодушными.
- Загадочные горгульи Нотр-Дама, которые добавят нотку мистики в вашу прогулку.
- Множество других замечательных мест, которые вы сможете увидеть на маршруте.
Полезная информация
Ваш билет будет действителен в течение суток, что дает вам возможность насладиться круизом в удобное для вас время. Заезды проводятся ежедневно:
- Апрель-сентябрь: с 10:00
- Октябрь-март: с 10:30
Не упустите шанс увидеть Париж с новой стороны и погрузиться в атмосферу этого удивительного города!
каждый час с 10:00 — 22:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева Башня
- Дом инвалидов
- Музей Орсе
- Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
- Лувр
- Большой дворец
- Улицы Парижа
Что включено
- Часовой круиз с аудиогидом
Что не входит в цену
- Смартфон с наушниками
- Напитки и закуски
- Фотографии на память
Место начала и завершения?
Port de la Bourdonnais
Когда и сколько длится?
Когда: каждый час с 10:00 — 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой заряженный смартфон и наушники для аудиогида
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
- Проход без очереди за билетами
- На борту запрещены: домашние животные, крупногабаритный багаж, чемоданы и большие сумки, курение
- Участие детей до 4 лет бесплатно
- В апреле, мае и сентябре круизы отправляются с 30-минутным интервалом с 10:00 до 22:30 (исключение - 13:00), по выходным - с 10:00 до 23:00
- В июне, июле и августе - с 30-минутным интервалом с 10:00 до 23:00 (исключение - 13:00), 14 июля последнее отправление в 14:00
- С октября по март - каждый час с 10:30 до 22:00 (исключения - 13:00 и 19:30)
- 24 декабря последнее отправление в 17:00, 31 декабря - в 21:30
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
19 июн 2025
Достаточно скудный гид, огромные очереди. Но вид на Париж с Сены очарователен
O
Olena
22 апр 2025
А
Александра
19 апр 2025
При покупке экскурсии на сайте было написано, что экскурсия на группу "не более 25 человек", по факту же полукилометровая очередь, огромные судна, которые заполняются под завязку. Заполняется одно, отплывает, приходит
O
Olesia
28 фев 2025
Е
Евгения
5 янв 2025
Час в очереди на посадку, организации никакой! Люди все просто стояли на головах друг у друга во время экскурсии, чтобы сделать фото, аудиогиды работают отвратительно! Вся романтика и красота Парижа испорчена абсолютным отсутствием организации!
Н
Наталья
30 дек 2024
Красивые виды, аудиогид - плохой, не полные сообщения и тормозит
Ю
Юлия
9 дек 2024
Речной тур был отличным способом увидеть несколько достопримечательностей Парижа за очень короткий визит. Лодка была удобной, я не особо пользовался информацией гида, просто сидел и наслаждался видами. Возможность заранее приготовить
К
Каролина
7 дек 2024
Отличное соотношение цены и качества, но подумайте о том, чтобы сначала зарезервировать место внутри, если вы посещаете в холодные месяцы, и выйдите на террасу на последние 5-10 минут, чтобы полюбоваться видами. Мы замерзли насмерть на втором этаже, и к тому времени, как мы подумали спуститься вниз, все хорошие места у окна были заняты.
А
Анна
3 дек 2024
Это было прекрасно, немного сумасшедшее путешествие, не было никакой организации и никаких указаний, куда идти и т. д.
Н
Наталья
1 дек 2024
Отлично, вам понравится верхняя часть, так как оттуда открывается очень хороший вид.
S
Sergey
18 дек 2019
Это отличный парижский круиз по его основным туристическим достопримечательностям. Мы с семьей прокатились до того, как исследовать город, и теперь стало намного легче составить маршрут по всем местам, упомянутым здесь.
J
Jack
17 дек 2019
Определенно, одна из лучших экскурсий нашей поездки. Мы взялибилет на 18:30, и город выглядел невероятно! Особое внимание было уделено освещению Эйфелевой башни. Я бы на 100% рекомендовал этот круиз!
B
Ben
15 дек 2019
Очень приятный вечерний круиз.
j
johnathan
11 дек 2019
Обязательно берите тур!! Захватывающие виды на город. Отлично)
O
Omar
18 ноя 2019
Отличный сервис, заслуживающий вашего доверия.
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