Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Париж — столицы моды? Чтобы в этом убедиться, мы проследуем специальным маршрутом. На нашем пути будут люкс-магазины, шикарная архитектура и виды на центр Парижа. Обязательно зайдём в один из старейших ТЦ Европы — Галери Лафайет, где поговорим о французской моде. Надевайте свои самые любимые вещи и наслаждайтесь Парижем и съёмками!
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Описание
Что вас ожидает
- Наша прогулка-экскурсия-фотосессия начнётся на Вандомской площади с самыми дорогими ювелирными бутиками Парижа. Я расскажу вам её историю, а также интересные факты о брендах, на ней представленных.
- Затем мы прогуляемся до жемчужины парижской архитектуры, Оперы Гарнье, где вы узнаете, как её возводили и что за загадочный призрак обитал в ней и стал героем всемирно известной книги, трёх мюзиклов и многочисленных фильмов.
- Обязательно зайдём в один из старейших торговых центров Европы — Галери Лафайет, под сводами которой я расскажу вам о том, как Париж стал столицей моды и как в 19 веке появилась идея строительства торговых центров. И конечно, я покажу вам знаменитый купол Галереи.
- Напоследок мы поднимемся на панорамную террасу, чтобы полюбоваться Оперой и Эйфелевой башней с высоты птичьего полёта.
На протяжении всей экскурсии я буду вас фотографировать, чтобы воспоминания о погружении в мир парижской моды навсегда остались с вами.
Организационные детали
- В течение недели после экскурсии я пришлю вам от 50 фото в цвето- и светокоррекции
- Это пешеходная экскурсия, но мы не будем слишком много ходить, поэтому вы можете надеть даже самые неудобные красивые туфли и быть уверенными, что не устанете
- В холодное время года мы можем больше времени провести в закрытой части Галереи, чтобы вы не замёрзли
- Иногда открытую террасу Галереи закрывают из-за плохой погоды или на профилактику. К сожалению, заранее гарантировать, что она будет открыта, невозможно — узнать это получится только на месте в день экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Вандомской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Париже
Я — профессиональный фотограф, живу и творю в Париже уже более 5 лет. Очень люблю этот город за неповторимую атмосферу, бурление жизни и дух свободы за строгими фасадами старинных зданий. Мне хочется поделиться своей любовью к Парижу с гостями города, поэтому я с удовольствием провожу здесь небольшие экскурсии и фотопрогулки для всех, кто впервые или вновь попадает в волшебный парижский мир.
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