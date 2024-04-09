Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Индивидуальная фото-прогулка в Париже

Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры

Париж — столицы моды? Чтобы в этом убедиться, мы проследуем специальным маршрутом. На нашем пути будут люкс-магазины, шикарная архитектура и виды на центр Парижа. Обязательно зайдём в один из старейших ТЦ Европы — Галери Лафайет, где поговорим о французской моде. Надевайте свои самые любимые вещи и наслаждайтесь Парижем и съёмками!
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
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Описание

Что вас ожидает

  • Наша прогулка-экскурсия-фотосессия начнётся на Вандомской площади с самыми дорогими ювелирными бутиками Парижа. Я расскажу вам её историю, а также интересные факты о брендах, на ней представленных.
  • Затем мы прогуляемся до жемчужины парижской архитектуры, Оперы Гарнье, где вы узнаете, как её возводили и что за загадочный призрак обитал в ней и стал героем всемирно известной книги, трёх мюзиклов и многочисленных фильмов.
  • Обязательно зайдём в один из старейших торговых центров Европы — Галери Лафайет, под сводами которой я расскажу вам о том, как Париж стал столицей моды и как в 19 веке появилась идея строительства торговых центров. И конечно, я покажу вам знаменитый купол Галереи.
  • Напоследок мы поднимемся на панорамную террасу, чтобы полюбоваться Оперой и Эйфелевой башней с высоты птичьего полёта.

На протяжении всей экскурсии я буду вас фотографировать, чтобы воспоминания о погружении в мир парижской моды навсегда остались с вами.

Организационные детали

  • В течение недели после экскурсии я пришлю вам от 50 фото в цвето- и светокоррекции
  • Это пешеходная экскурсия, но мы не будем слишком много ходить, поэтому вы можете надеть даже самые неудобные красивые туфли и быть уверенными, что не устанете
  • В холодное время года мы можем больше времени провести в закрытой части Галереи, чтобы вы не замёрзли
  • Иногда открытую террасу Галереи закрывают из-за плохой погоды или на профилактику. К сожалению, заранее гарантировать, что она будет открыта, невозможно — узнать это получится только на месте в день экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Вандомской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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