Ангелина — ваш гид в Париже

Я — профессиональный фотограф, живу и творю в Париже уже более 5 лет. Очень люблю этот город за неповторимую атмосферу, бурление жизни и дух свободы за строгими фасадами старинных зданий. Мне хочется поделиться своей любовью к Парижу с гостями города, поэтому я с удовольствием провожу здесь небольшие экскурсии и фотопрогулки для всех, кто впервые или вновь попадает в волшебный парижский мир.

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