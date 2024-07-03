Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели

Прогуляться по знаковым объектам современного дизайна и познакомиться с их создателями
Париж — это архитектура Робера Малле-Стивенса и Ле Корбюзье, бутики Hermes и Jacquemus, мастерские, галереи… Париж — это мода и дизайн. Мы зайдём в отели, шоурумы, галереи и пообщаемся с дизайнерами, создавшими их. Я расскажу историю этих мест и помогу разобраться в их концепциях.

Профессионалы оценят авторские идеи, а любители дизайна — изысканность, стиль и иронию парижских пространств.
5
3 отзыва
Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы не ограничены строгим маршрутом — я предлагаю выбрать локации, которые вам понравятся больше всего. Среди них — более 20 галерей дизайна дизайна, шесть отелей, несколько ресторанов, шоурумов, мастерских и бутиков.

Отель Des Arts et Métiers, деликатно спрятавшийся на многолюдной улице. Здесь много ремесленных предметов высочайшего класса и бар с умопомрачительными видами с секретного руфтопа.

Дом Pierre Frey — флагманский магазин знаменитого семейного дома. Три поколения дизайнеров занимаются разработкой и созданием коллекций обоев, тканей мебели и аксессуаров для дома.

Галерея Gallerie Véro-Dodat с традиционной архитектурой и множеством старинных и современных лавочек и бутиков.

Концепт-стор Halo Paris — ресторан марсельской кухни, магазин и выставочное пространство дизайнера Axey Chay.

Отель Nolinski — один из любимых среди путешественников из России и Америки. Дизайнер отеля — Жан-Луи Деньо, и в его портфолио есть объекты, созданные в Москве.

Галерея и шоурум Пьера Гоналона. Работы это французского дизайнера хорошо известны в России.

Библиотека Ришелье. После реставрации у прекрасного старинного здания библиотеки появилась ещё одна незапланированная функция — бесплатный коворкинг с одним ограничением — надо соблюдать тишину.

Галерея Galerie Desprez Breheret, где представлена винтажная мебель 20 века.

Отель Hôtel Saint Marc, сделанный талантливым дуэтом Demure Studio. В лаунж-зоне вы рассмотрите мебель легендарного итальянского дизайнера Джо Понти.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна профессионалам и знатокам дизайна. И всем, кто влюблён в Париж, будет любопытно познакомиться с ним в таком ракурсе.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Д
3 июля 2024
Я выбрал эту экскурсию именно по названию. Дизайн - это то, что меня интересует последние несколько лет. И мы прекрасно провели время, рассуждая о современном дизайне, о том, кто является законодателем моды в дизайне. А "объекты показа" были очень понятной иллюстрацией к сказанному. Отличный выбор мест, много интересного и разного материала! Очень рекомендую всем, кому интересна тема дизайна. Спасибо, Наталья
Д
3 июля 2024
Мне очень понравилась экскурсия. Я много раз был в Париже, но таким город еще не видел.
Я просто даже никогда не задумывался, что это может быть интересно. А в результате, мы
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увидели необычные отели и магазины с историей, зашли в пару галерей, где познакомились с галеристом и дизайнером. В этот раз Париж открылся для меня с новой стороны и к тому же я узнал много интересного про тренды и влияния в мире дизайна, интерьера и архитектуры. Я вообще считаю, что смотреть с местным гидом надо особенные места. Эйфелеву башню или Триумфальную арку можно найти самому. А вот узнать детали города и его стиля - для этого нужен специалист! Наталья явно отлично разбирается в теме дизайна и искусства и очень интересно преподнесла материал, с занимательными историями и параллелями между дизайном, демографией, экологией и технологиями и как это все совмещается в современной жизни - класс!
Очень рекомендую!

А
27 июня 2024
Я знал Наталью как телеведущую, видел ее прогулки по Москве, но это было довольно давно. И мы не были знакомы лично. Моя умная жена предложила взять эту экскурсию. И мы
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очень довольны. Мы уже были несколько раз в Париже, ходили с классическими экскурсиями. И эта наша прогулка была, реально, особенной. Мы посмотрели несколько дизайнерских отелей, узнали многое про то, чем дизайн отличается от декора, что сегодня модно в интерьере, выпили в красивом баре, посмотрели на Париж с крыши отеля. Одним словом, было реально интересно. И, главное, наш гид искренне любит и знает то, о чем рассказывает! Спасибо! Рекомендую

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