Париж — это архитектура Робера Малле-Стивенса и Ле Корбюзье, бутики Hermes и Jacquemus, мастерские, галереи… Париж — это мода и дизайн. Мы зайдём в отели, шоурумы, галереи и пообщаемся с дизайнерами, создавшими их. Я расскажу историю этих мест и помогу разобраться в их концепциях. Профессионалы оценят авторские идеи, а любители дизайна — изысканность, стиль и иронию парижских пространств.

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Париже

Наталья Ваш гид в Париже

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы не ограничены строгим маршрутом — я предлагаю выбрать локации, которые вам понравятся больше всего. Среди них — более 20 галерей дизайна дизайна, шесть отелей, несколько ресторанов, шоурумов, мастерских и бутиков.

Отель Des Arts et Métiers, деликатно спрятавшийся на многолюдной улице. Здесь много ремесленных предметов высочайшего класса и бар с умопомрачительными видами с секретного руфтопа.

Дом Pierre Frey — флагманский магазин знаменитого семейного дома. Три поколения дизайнеров занимаются разработкой и созданием коллекций обоев, тканей мебели и аксессуаров для дома.

Галерея Gallerie Véro-Dodat с традиционной архитектурой и множеством старинных и современных лавочек и бутиков.

Концепт-стор Halo Paris — ресторан марсельской кухни, магазин и выставочное пространство дизайнера Axey Chay.

Отель Nolinski — один из любимых среди путешественников из России и Америки. Дизайнер отеля — Жан-Луи Деньо, и в его портфолио есть объекты, созданные в Москве.

Галерея и шоурум Пьера Гоналона. Работы это французского дизайнера хорошо известны в России.

Библиотека Ришелье. После реставрации у прекрасного старинного здания библиотеки появилась ещё одна незапланированная функция — бесплатный коворкинг с одним ограничением — надо соблюдать тишину.

Галерея Galerie Desprez Breheret, где представлена винтажная мебель 20 века.

Отель Hôtel Saint Marc, сделанный талантливым дуэтом Demure Studio. В лаунж-зоне вы рассмотрите мебель легендарного итальянского дизайнера Джо Понти.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна профессионалам и знатокам дизайна. И всем, кто влюблён в Париж, будет любопытно познакомиться с ним в таком ракурсе.