Профессионалы оценят авторские идеи, а любители дизайна — изысканность, стиль и иронию парижских пространств.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы не ограничены строгим маршрутом — я предлагаю выбрать локации, которые вам понравятся больше всего. Среди них — более 20 галерей дизайна дизайна, шесть отелей, несколько ресторанов, шоурумов, мастерских и бутиков.
Отель Des Arts et Métiers, деликатно спрятавшийся на многолюдной улице. Здесь много ремесленных предметов высочайшего класса и бар с умопомрачительными видами с секретного руфтопа.
Дом Pierre Frey — флагманский магазин знаменитого семейного дома. Три поколения дизайнеров занимаются разработкой и созданием коллекций обоев, тканей мебели и аксессуаров для дома.
Галерея Gallerie Véro-Dodat с традиционной архитектурой и множеством старинных и современных лавочек и бутиков.
Концепт-стор Halo Paris — ресторан марсельской кухни, магазин и выставочное пространство дизайнера Axey Chay.
Отель Nolinski — один из любимых среди путешественников из России и Америки. Дизайнер отеля — Жан-Луи Деньо, и в его портфолио есть объекты, созданные в Москве.
Галерея и шоурум Пьера Гоналона. Работы это французского дизайнера хорошо известны в России.
Библиотека Ришелье. После реставрации у прекрасного старинного здания библиотеки появилась ещё одна незапланированная функция — бесплатный коворкинг с одним ограничением — надо соблюдать тишину.
Галерея Galerie Desprez Breheret, где представлена винтажная мебель 20 века.
Отель Hôtel Saint Marc, сделанный талантливым дуэтом Demure Studio. В лаунж-зоне вы рассмотрите мебель легендарного итальянского дизайнера Джо Понти.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна профессионалам и знатокам дизайна. И всем, кто влюблён в Париж, будет любопытно познакомиться с ним в таком ракурсе.
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Я просто даже никогда не задумывался, что это может быть интересно. А в результате, мы