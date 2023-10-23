Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии
Яркость вкусов дополним видами вокруг — на Эйфелеву башню, творческий и романтичный Монмартр, Люксембургский дворец, резиденцию Наполеона и вечерние улочки Парижа.
Отправимся на шопинг за деликатесами по приятным ценам, увидим известные на весь мир здания и побываем в городе, где оборвалась жизнь национальной героини Франции Жанны д’Арк. Никто не уедет с пустыми руками — вино и сырная корзина в подарок каждому.
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Описание
Организационные детали
Во Францию необходима шенгенская виза.
Программа тура по дням
Гастрономия и главные достопримечательности Парижа
Встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся вместе знакомиться с французской кухней! Попробуем сыры, которых здесь множество видов, выпечку, десерты и изысканное блюдо фуа-гра. Вкусы лучше раскрываются вместе с бокалом французского шампанского премиального уровня.
Пора увидеть Париж! Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Рассмотрим архитектурные памятники, выпьем вина с видом на Эйфелеву башню, полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем особую атмосферу Парижа. Вечером соберёмся в одном из многочисленных ресторанов города, где отметим приезд с бокалом хорошего вина. В этом туре будет много вина — мы знаем, чем вас угостить, что посоветовать и где купить по приятным ценам.
Средневековый город Руан и местные деликатесы
Сегодня посетим историческую столицу Нормандии — Руан. Здесь находится известный на весь мир кафедральный собор, происходили значимые события, оборвалась жизнь национальной героини страны Жанны д’Арк, а ещё готовят вкуснейшие сыры и сидр, которые мы обязательно попробуем. Прогуляемся по средневековому городу с богатой историей и осмотрим важные достопримечательности. Больше нигде во Франции вы не увидите такого количества готических храмов и церквей!
Вечером вернёмся в Париж.
Живописный и гастрономический Монмартр
Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.
Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо.
Полюбуемся эталоном французского неоклассицизма — храмом Святой Марии Магдалины. Посетим кладбище Монмартра, на котором похоронены Александр Дюма, Стендаль, Эмиль Золя, Гектор Берлиоз и другие знаменитые люди. Увидим место, где снимали фильм «Амели», старую ветряную мельницу и скульптуру известного актёра.
Вечером поужинаем в ресторане с бокалом вина Рислинг Эльзас.
Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне
В 20 километрах от Парижа находится резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи, прогуляемся по ухоженной территории и устроим ланч на природе.
Во второй половине дня отправимся на шопинг (либо свободное время). Вечером — ужин с вином в ресторане.
Латинский квартал и продолжение дегустации вин
Сегодня прогуляемся в самом богемной, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы.
Устроим ланч с вином в Люксембургском саду и увидим одну из жемчужин мировой классической архитектуры — Пантеон (усыпальница выдающихся людей Франции). Прогуляемся по старинной и живописной улице Муфтар, рассмотрим церковь в стиле поздней готики и Ренессанса и другие достопримечательности Латинского квартала.
Вечером, уже по традиции, встретимся в ресторане на ужин с вином.
Шопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынок
После завтрака прогуляемся по уже таким привычным улочкам Парижа и займёмся покупками домой. Гид подскажет, где купить хорошее недорогое вино, сыры и другие французские деликатесы. Зайдём на блошиный рынок и встретимся вечером в ресторане на завершающий ужин.
Отъезд с подарками
После завтрака проводим вас в аэропорт. Никто не уедет с пустыми руками — мы подготовили для вас сырную корзину с лучшими сортами и вино.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Париж, 13:00Завершение: Париж, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.