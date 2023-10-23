Встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся вместе знакомиться с французской кухней! Попробуем сыры, которых здесь множество видов, выпечку, десерты и изысканное блюдо фуа-гра. Вкусы лучше раскрываются вместе с бокалом французского шампанского премиального уровня.

Пора увидеть Париж! Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Рассмотрим архитектурные памятники, выпьем вина с видом на Эйфелеву башню, полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем особую атмосферу Парижа. Вечером соберёмся в одном из многочисленных ресторанов города, где отметим приезд с бокалом хорошего вина. В этом туре будет много вина — мы знаем, чем вас угостить, что посоветовать и где купить по приятным ценам.