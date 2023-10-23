Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны

Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Во Францию — вкусно есть и пить вино! Мы знаем, чем вас удивить в изысканном Париже: несколько сортов французского вина, мягкие элитные сыры с ветчиной и багетом, фуа-гра, нормандский сидр, премиальное шампанское, выпечка и десерты.

Яркость вкусов дополним видами вокруг — на Эйфелеву башню, творческий и романтичный Монмартр, Люксембургский дворец, резиденцию Наполеона и вечерние улочки Парижа.

Отправимся на шопинг за деликатесами по приятным ценам, увидим известные на весь мир здания и побываем в городе, где оборвалась жизнь национальной героини Франции Жанны д’Арк. Никто не уедет с пустыми руками — вино и сырная корзина в подарок каждому.
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Ближайшие даты:
23
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Во Францию необходима шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Гастрономия и главные достопримечательности Парижа

Встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся вместе знакомиться с французской кухней! Попробуем сыры, которых здесь множество видов, выпечку, десерты и изысканное блюдо фуа-гра. Вкусы лучше раскрываются вместе с бокалом французского шампанского премиального уровня.

Пора увидеть Париж! Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Рассмотрим архитектурные памятники, выпьем вина с видом на Эйфелеву башню, полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем особую атмосферу Парижа. Вечером соберёмся в одном из многочисленных ресторанов города, где отметим приезд с бокалом хорошего вина. В этом туре будет много вина — мы знаем, чем вас угостить, что посоветовать и где купить по приятным ценам.

Гастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности Парижа
2 день

Средневековый город Руан и местные деликатесы

Сегодня посетим историческую столицу Нормандии — Руан. Здесь находится известный на весь мир кафедральный собор, происходили значимые события, оборвалась жизнь национальной героини страны Жанны д’Арк, а ещё готовят вкуснейшие сыры и сидр, которые мы обязательно попробуем. Прогуляемся по средневековому городу с богатой историей и осмотрим важные достопримечательности. Больше нигде во Франции вы не увидите такого количества готических храмов и церквей!

Вечером вернёмся в Париж.

Средневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесы
3 день

Живописный и гастрономический Монмартр

Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.

Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо.

Полюбуемся эталоном французского неоклассицизма — храмом Святой Марии Магдалины. Посетим кладбище Монмартра, на котором похоронены Александр Дюма, Стендаль, Эмиль Золя, Гектор Берлиоз и другие знаменитые люди. Увидим место, где снимали фильм «Амели», старую ветряную мельницу и скульптуру известного актёра.

Вечером поужинаем в ресторане с бокалом вина Рислинг Эльзас.

Живописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический Монмартр
4 день

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне

В 20 километрах от Парижа находится резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи, прогуляемся по ухоженной территории и устроим ланч на природе.

Во второй половине дня отправимся на шопинг (либо свободное время). Вечером — ужин с вином в ресторане.

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне
5 день

Латинский квартал и продолжение дегустации вин

Сегодня прогуляемся в самом богемной, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы.

Устроим ланч с вином в Люксембургском саду и увидим одну из жемчужин мировой классической архитектуры — Пантеон (усыпальница выдающихся людей Франции). Прогуляемся по старинной и живописной улице Муфтар, рассмотрим церковь в стиле поздней готики и Ренессанса и другие достопримечательности Латинского квартала.

Вечером, уже по традиции, встретимся в ресторане на ужин с вином.

Латинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации вин
6 день

Шопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынок

После завтрака прогуляемся по уже таким привычным улочкам Парижа и займёмся покупками домой. Гид подскажет, где купить хорошее недорогое вино, сыры и другие французские деликатесы. Зайдём на блошиный рынок и встретимся вечером в ресторане на завершающий ужин.

Шопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынок
7 день

Отъезд с подарками

После завтрака проводим вас в аэропорт. Никто не уедет с пустыми руками — мы подготовили для вас сырную корзину с лучшими сортами и вино.

Отъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подарками

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, 13:00
Завершение: Париж, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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