Писатель Шервуд Андерсон уговорил его с женой Хэдли пожить в Париже, обещая, что этот город всколыхнет его творческие силы и принесет ему нужные связи.
Описание экскурсииДля Эрнеста Хемингуэя Париж стал городом вдохновения, красоты и искусства. Он жил здесь с 1921 по 1928 годы и потом несколько раз приезжал сюда. По следам Хемингуэя в Париже:Вслед за Хемингуэем мы пройдёмся по Сен-Жермен, Монпарнасу, Латинскому кварталу, попытаемся почувствовать дух Парижа и влиться в этот вечный праздник.
- Латинский квартал Роман Хемингуэя начинается с описания Cafe des Amateurs на площади Контрэскарп — отсюда мы и начнём экскурсию. Пройдём по оживлённой улице Муфтар и выйдем к дому 74 по улице Кардинала Лемуана, первому парижскому дому писателя, где они с женой сняли крошечную квартиру без удобств.
- Люксембургский сад и его окрестности Хемингуэй часто гулял в саду вместо ужина или обеда, потому что денег на еду не хватало. Любил зайти в Люксембургский музей — первый художественный музей Парижа, навестить Гертруду Стайн и заглянуть в Shakespeare & Company, где он открыл для себя Чехова, Тургенева и других светил русской и мировой литературы.
- Бульвар Сен-Жермен и окрестности Этот престижный сейчас район, как и весь Левый берег, во времена Хемингуэя был пристанищем бедных художников и писателей. Хем любил пройтись по бульвару, выпить с Джойсом по коктейлю в Les Deux Magots или Café de Flore, шикануть в Michaud's или освежиться ледяным пивом в Brasserie Lipp.
- Гостиница «Англетер» Когда Хемингуэй только приехал в Париж, он заселился в эту гостиницу — в 14-й номер. В 1783 году в особняке разместилась британская делегация, прибывшая для подписания Парижского мира, — отсюда и название гостиницы. Отель прекрасно расположен — рядом с Лувром, Нотр-Дамом и садом Тюильри.
- Набережные Сены и острова Пять минут от «Англетер» — и мы на набережной Гран-Огустен, среди легендарных парижских букинистов. Много часов Хемингуэй провёл здесь, разглядывая их товар. Через мост Сен-Мишель или Малый мост перейдем на Сите и далее на Сен-Луи, где Хемингуэй устраивал себе пикники, наблюдая за рыбаками.
- Отель «Ритц» Исторический отель расположен на площади Вандом. С «Ритцем» Хемингуэя познакомил Фицджеральд. Пропустить стаканчик в баре «Ритце» означало неделю голодовки. Но зато когда Хемингуэй прославился, этот отель стал его парижским домом. «Париж — это "Ритц"», говорил писатель.
- Бульвар Монпарнас Вернувшись из Канады, уже с сыном, Хемингуэй поселился в доме 113 на улице Нотр-Дам-де-Шан рядом с поэтом Эзрой Паундом. Полюбил писать в кафе La Closerie des Lilas и пить пиво в компании статуи маршала Нея. В этом же квартале в отеле «Бовуар» жила Хэдли после разрыва с писателем… Жизнь меняется, а Париж остаётся Парижем и всегда готов очаровать неравнодушные сердца.
Ежедневно, по договорённости.
