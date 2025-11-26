читать дальше

для Хемингуэя не только лучшим местом для работы, но и самым любимым городом на земле.



Роман «Праздник, который всегда с тобой» — ода любви Парижу и той невероятной атмосфере, что царила на его улочках и в кафе в бурных 1920-х годах.



Вслед за Хемингуэем мы пройдёмся по Сен-Жермен, Монпарнасу, Латинскому кварталу, попытаемся почувствовать дух Парижа и влиться в этот вечный праздник.