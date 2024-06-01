С Сергей На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе) Все хорошо

М Мария Левый берег - царство бедных, умных и счастливых Очень хорошая экскурсия. Дарья не давала скучать. Она знает столько много всего! Не переставала удивлять. Мы еще долго вспоминали ее рассказы. Дарью хочется слушать и слушать!

K Kristina Бонжур, Пари Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.

A Anna Бонжур, Пари Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.

Л Любовь Ежедневная прогулка по Парижу Отлична экскурсия) очень интересно и понятно. Спасибо Людмиле, показала нам Париж во всей его красоте.

М Марина Ежедневная прогулка по Парижу читать дальше загружала нас излишними историческими фактами, которые все равно не запоминаются. Хотя вы точно запомните три самые важные даты из истории Парижа, если сходите на данную экскурсию. А попутно узнаете много историй из жизни Парижа. Например, где учатся дети Водяновой, где можно попробовать лучший макарон в городе и многое другое. Рекомендую🙌 Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод - Людмила. Она не

И Инна Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете

И Игорь Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!

Ю Юля Бонжур, Пари Тарас очень эрудированный и ответственный гид. Нам очень понравилась его экскурсия. После нее мы ходили пешком по Парижу как дома, все узнавая. Спасибо огромное за данную нам информацию. Удачи