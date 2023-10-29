Парижский модерн

Найти архитектуру в стиле ар-нуво, не упустить любопытные городские детали и узнать больше об эпохе

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Если, где бы вы ни находились, вам нравится разглядывать изысканные линии модерновой архитектуры, то Париж сполна удовлетворит ваше чувство прекрасного.

Ведь модерн присутствует в городе везде: в интерьерах знаменитых ресторанов, в деталях входов в метро, на фасадах зданий, на знаменитых кладбищах.

Я разработала для вас несколько маршрутов, чтобы вы познакомились с наследием ар-нуво Парижа, насладились видами шедевров и узнали больше об их творцах.
Парижский модерн
Парижский модерн
Парижский модерн
Парижский модерн
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Описание

Что вас ожидает

Парижский ар-нуво

Во время прогулки вы узнаете, почему и как возник стиль ар-нуво и при чём здесь индустриализация Европы. Вы научитесь обращать внимание на детали, отличать ранний модерн от позднего. Здания в стиле ар-нуво равномерно распределены по городу, однако есть несколько районов с особой концентрацией шедевров.

Три маршрута на выбор

Я продумала несколько интересных маршрутов в зависимости от расположения вашего жилья в столице и ваших пожеланий. Для самых ярых любителей модерна есть возможность совместить главные постройки из всех прогулок в одну, чтобы составить полную картину об архитектурном периоде.

Первый маршрут: творчерство Гимара в буржуазном 16-ом районе

Вы прогуляетесь по самому парижскому аррондисману города — шестнадцатому, где творил пионер французского ар-нуво — Эктор Гимар, создатель знаменитых входов в метро. Вы осмотрите дома и отели его авторства, среди которых самые известные — вилла Флора и Кастель Беранже. Увидите павильоны метро, созданные на рубеже 19 и 20 вв. Мы поговорим об особенностях стиля Гимара, о тонких деталях фасадов. Вы узнаете не только о творчестве архитектора, но и о его интересной судьбе.

Второй маршрут: ар-нуво левого берега Сены

Вы побываете в 7, 6, 14 и 15-ом аррондисманах Парижа и познакомитесь с творчеством одного из главных архитекторов периода модерна — Жюля Лавиротта. Фасады его зданий несколько раз признавались лучшими во всём городе. Вы поймёте, почему Сальвадор Дали называл здания архитектора «торжеством плоти». А также увидите уникальный жилой дом своего времени авторства Анри Соважа, который творил на стыке двух стилей: ар-нуво и ар-деко.

Третий маршрут: ар-нуво правого берега Сены

Прогуляемся по наиболее живым и ярким районам Парижа: роскошному 8-ому, живописному 18-ому и шумному 2-ому. Вы полюбуетесь индустриальным модерном, увидите торговый центр начала 20 в. и уникальную первую в истории бетонную церковь на Монмартре. Окажетесь под кружевным куполом галереи Лафайет. А я расскажу, почему власти перемещали павильоны метро с одного места на другое. И как мир заново для себя открыл забытый французский модерн спустя 50 лет.

Организационные детали

  • Каждая моя экскурсия уникальна и зависит от пожеланий путешественников, поэтому не стесняйтесь делиться ими со мной. Тогда я продумаю идеальный маршрут, отвечающий всем вашим интересам.
  • В любой момент можно сделать паузу, чтобы выпить кофе на террасе или съесть круассан. Это опционально и оплачивается дополнительно.
  • Я за пешие прогулки! Поэтому приготовьтесь ходить и наслаждаться городом. Иногда приходится пользоваться метро, но я обязательно расскажу и покажу, как купить самый выгодный билет!

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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