Найти архитектуру в стиле ар-нуво, не упустить любопытные городские детали и узнать больше об эпохе
Ведь модерн присутствует в городе везде: в интерьерах знаменитых ресторанов, в деталях входов в метро, на фасадах зданий, на знаменитых кладбищах.
Я разработала для вас несколько маршрутов, чтобы вы познакомились с наследием ар-нуво Парижа, насладились видами шедевров и узнали больше об их творцах.
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Описание
Что вас ожидает
Парижский ар-нуво
Во время прогулки вы узнаете, почему и как возник стиль ар-нуво и при чём здесь индустриализация Европы. Вы научитесь обращать внимание на детали, отличать ранний модерн от позднего. Здания в стиле ар-нуво равномерно распределены по городу, однако есть несколько районов с особой концентрацией шедевров.
Три маршрута на выбор
Я продумала несколько интересных маршрутов в зависимости от расположения вашего жилья в столице и ваших пожеланий. Для самых ярых любителей модерна есть возможность совместить главные постройки из всех прогулок в одну, чтобы составить полную картину об архитектурном периоде.
Первый маршрут: творчерство Гимара в буржуазном 16-ом районе
Вы прогуляетесь по самому парижскому аррондисману города — шестнадцатому, где творил пионер французского ар-нуво — Эктор Гимар, создатель знаменитых входов в метро. Вы осмотрите дома и отели его авторства, среди которых самые известные — вилла Флора и Кастель Беранже. Увидите павильоны метро, созданные на рубеже 19 и 20 вв. Мы поговорим об особенностях стиля Гимара, о тонких деталях фасадов. Вы узнаете не только о творчестве архитектора, но и о его интересной судьбе.
Второй маршрут: ар-нуво левого берега Сены
Вы побываете в 7, 6, 14 и 15-ом аррондисманах Парижа и познакомитесь с творчеством одного из главных архитекторов периода модерна — Жюля Лавиротта. Фасады его зданий несколько раз признавались лучшими во всём городе. Вы поймёте, почему Сальвадор Дали называл здания архитектора «торжеством плоти». А также увидите уникальный жилой дом своего времени авторства Анри Соважа, который творил на стыке двух стилей: ар-нуво и ар-деко.
Третий маршрут: ар-нуво правого берега Сены
Прогуляемся по наиболее живым и ярким районам Парижа: роскошному 8-ому, живописному 18-ому и шумному 2-ому. Вы полюбуетесь индустриальным модерном, увидите торговый центр начала 20 в. и уникальную первую в истории бетонную церковь на Монмартре. Окажетесь под кружевным куполом галереи Лафайет. А я расскажу, почему власти перемещали павильоны метро с одного места на другое. И как мир заново для себя открыл забытый французский модерн спустя 50 лет.
Организационные детали
- Каждая моя экскурсия уникальна и зависит от пожеланий путешественников, поэтому не стесняйтесь делиться ими со мной. Тогда я продумаю идеальный маршрут, отвечающий всем вашим интересам.
- В любой момент можно сделать паузу, чтобы выпить кофе на террасе или съесть круассан. Это опционально и оплачивается дополнительно.
- Я за пешие прогулки! Поэтому приготовьтесь ходить и наслаждаться городом. Иногда приходится пользоваться метро, но я обязательно расскажу и покажу, как купить самый выгодный билет!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.