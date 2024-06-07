1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€52 за человека
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€65 за человека
Мини-группа
2 часа
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
€320 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230€184 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей д’Орсе в Париже: скандальные шедевры и истории XIX века
Вас ждет путешествие по музею д’Орсе, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю, полную скандалов и открытий
Начало: Перед музеем
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях
Начало: Около музея Орсе
Завтра в 12:00
13 июня в 16:00
215€183 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе: эксклюзивное путешествие в сердце Парижа
Откройте для себя мир, где живопись встречает историю, на экскурсии по музею Орсе в Париже. Исследуйте вдохновляющие работы великих художников
Начало: Статуя Слона у входа в музей д’Орсэ
13 июня в 14:30
18 июня в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
58€53 за билет
Мини-группа
2 часа
Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже
Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У входа в музей Орсе
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
11 июня в 15:00
12 июня в 13:30
€55 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпиду в Париже: экскурсия в мир современного искусства
Откройте для себя мир современного искусства в музее Помпиду. Необычная архитектура и эксклюзивные выставки ждут вас
20 июня в 14:30
21 июня в 14:30
€195 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Мир парижской фотографии
Прогулка по неизвестным фотогалереям с погружением в мир парижской фотографии
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях
Начало: В районе метро Rambuteau
Расписание: в среду и пятницу в 13:30
12 июня в 13:30
14 июня в 13:30
€45 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
Начало: У входа в музей Орсе
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Шедевры музея Огюста Родена
Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами
Начало: У входа в музей Родэна
13 июня в 17:30
14 июня в 18:30
200€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Изучить работы творца, понять его роль в искусстве и провести время в приятном уголке города
Начало: В районе метро Varenne
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Галерейный мир Парижа
Познакомиться с современным искусством в местах, где оно выставляется, в компании экспертов
Начало: Около церкви Saint Germain des Pres
11 июня в 11:30
12 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Блеск и бурлеск Больших бульваров
Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком
Начало: возле Парижской Оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€5 за человека
Индивидуальная
3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Курс молодого фотобойца
Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Орсе для детей и их родителей
Разобраться в академическом искусстве и импрессионизме - в увлекательном формате
Начало: У музея Орсе
3 сен в 09:30
5 сен в 09:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: возле памятника Луи 14
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€256 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: в Центре Помпиду
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:30
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€40 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Экспресс-знакомство с Лувром в мини-группе
Составить первое впечатление о шедеврах мирового искусства в камерном формате
Начало: в музее Лувр
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
12 июня в 11:30
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья7 июня 2024Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- ООля7 июня 2024Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
- ЯЯна7 июня 2024Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
- AAlexander5 июня 2024Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
- ЕЕлена5 июня 2024Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!
- ЮЮлия4 июня 2024Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
- AAndrey4 июня 20243 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
- ММария31 мая 2024Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые
- ЕЕлизавета28 мая 2024Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Искусство»
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