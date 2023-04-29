16-й округ Парижа — бесспорно, самый уютный и буржуазный район города. И именно здесь пересеклись пути русских эмигрантов Первой волны, бежавших от пожара революции. Я проведу вас следами Владимира Набокова, Феликса Юсупова, Зинаиды Гиппиус, Матильды Кшесинской. И помогу понять дух той эпохи через истории, которые хранятся за фасадами особняков стиля ар-нуво.

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Описание

Что вас ожидает

Герои Первой волны русской эмиграции

В 17-20 годах прошлого века буржуазный 16-ый округ Парижа стал тихой гаванью для эмигрантов Первой волны, без которых невозможно представить историю России. Через их истории мы проникнем в суть эпохи перемен и атмосферу ускользающего мира. На прогулке нас ждут:

Автор «Лолиты» — Владимир Набоков — и его последняя парижская квартира;

Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский в своем салоне «Зеленая Лампа»;

Прима-балерина, великая коррупционерка Матильда Кшесинская и ее муж Великий князь Андрей Владимирович в собственной балетной школе;

Наследник мультимиллионера и самого знаменитого купца Российской империи — Сергей Елисеев;

Отец французского модерна и автор дизайна парижского метро — Эктор Гюмар;

Самый состоятельный русский эмигрант — Феликс Юсупов;

Лидер боевой организации эсеров — Борис Савинков;

Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин в своей скромной квартирке.

Заповедник шедевров ар-нуво

Иллюстрировать мои истории будут истинные архитектурные жемчужины Парижа начала 20 века: доходные дома и особняки стиля ар-нуво. Я покажу вам красивейшие здания для фото, обращу внимание на детали и помогу понять, почему именно в этом районе французский модерн вдохнул полной грудью.

Завершим нашу прогулку у самого кинематографичного моста Парижа — Бир-Хакейм, откуда открывается лучший вид на Эйфелеву башню.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и занимает 2,5 часа, поэтому желательно иметь удобную обувь и зонты.