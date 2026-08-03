16-й округ Парижа - уютный и буржуазный район, где пересеклись пути русских эмигрантов Первой волны.
Прогулка включает посещение мест, связанных с Владимиром Набоковым, Феликсом Юсуповым, Зинаидой Гиппиус и другими выдающимися личностями.
Прогулка включает посещение мест, связанных с Владимиром Набоковым, Феликсом Юсуповым, Зинаидой Гиппиус и другими выдающимися личностями.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю русской эмиграции
- 🏙️ Прогулка по живописному 16-му округу
- 📚 Интересные факты о Набокове, Юсупове и других
- 🏡 Увидите шедевры ар-нуво
- 🎥 Завершение у кинематографичного моста Бир-Хакейм
Лучшее время для посещения
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июн
июл
авг
сен
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дек
Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время погода в Париже тёплая и солнечная, что делает прогулку комфортной и приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но при наличии тёплой одежды прогулка всё равно может быть увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Последняя квартира Владимира Набокова
- Салон Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского
- Балетная школа Матильды Кшесинской
- Особняки ар-нуво
- Мост Бир-Хакейм
Описание экскурсии
Герои Первой волны русской эмиграции
В 17-20 годах прошлого века буржуазный 16-ый округ Парижа стал тихой гаванью для эмигрантов Первой волны, без которых невозможно представить историю России. Через их истории мы проникнем в суть эпохи перемен и атмосферу ускользающего мира. На прогулке нас ждут:
- Автор «Лолиты» — Владимир Набоков — и его последняя парижская квартира
- Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский в своём салоне «Зелёная Лампа»
- Прима-балерина, великая коррупционерка Матильда Кшесинская и её муж Великий князь Андрей Владимирович в собственной балетной школе
- Наследник мультимиллионера и самого знаменитого купца Российской империи — Сергей Елисеев
- Отец французского модерна и автор дизайна парижского метро — Эктор Гюмар
- Самый состоятельный русский эмигрант — Феликс Юсупов
- Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин в своей скромной квартирке
Заповедник шедевров ар-нуво
Иллюстрировать мои истории будут истинные архитектурные жемчужины Парижа начала 20 века: доходные дома и особняки стиля ар-нуво. Я покажу вам красивейшие здания для фото, обращу внимание на детали и помогу понять, почему именно в этом районе французский модерн вдохнул полной грудью.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Boulevard Exelmans
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1732 туристов
Исследователь Парижа, а в прошлом один из самых популярных краеведов Петербурга. Экскурсии провожу с 2018 года, поэтому опыт у меня очень большой. Автор книг-бестселлеров в мире краеведения «Где бьётся сердце
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Нам очень понравилась экскурсия и гид Влад- образованный, интеллигентный, интересный рассказчик и собеседник. Время на экскурсии пролетело супер быстро, было захватывающе слушать. Влад развернуто ответил на все наши вопросы. Рекомендую к посещению.
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Влад замечательный и неординареый гид. Читала тут отзывы, и могу сказать, что да, у Влада есть специфичная манера интроверта, погруженного в рассказываемую им историю, что не всегда совмещается у него
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Недавно мы совершили незабываемую экскурсию по 16-му округу Парижа с нашим гидом Владом, который великолепно рассказал нам о местах русской эмиграции и знаменитой архитектуре модерн. Влад был очень внимателен к
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Влад открыл нам совершенно не туристический, респектабельный и прекрасный район Парижа. Очень понравилась подача материала с погружением в эпоху, чему очень способствуют дополнительные фото. Отличный ритм. По прошествии времени могу
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Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в историю. Однозначно рекомендую.
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А
На днях сходили на экскурсию по местам русской эмиграции в Париже. Прогулка понравилась: было информативно, увидели «нетуристический» Париж, будет интересно особенно тем, кто не в первый раз в этом городе и уже видел основные достопримечательности. Владислав хороший рассказчик, время прошло незаметно. Надеюсь еще побывать на экскурсиях Владислава! Спасибо!
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