Ощутить дух утраченного мира и отыскать следы Набокова, Бунина и Романовых среди шедевров ар-нуво
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Описание
Что вас ожидает
Герои Первой волны русской эмиграции
В 17-20 годах прошлого века буржуазный 16-ый округ Парижа стал тихой гаванью для эмигрантов Первой волны, без которых невозможно представить историю России. Через их истории мы проникнем в суть эпохи перемен и атмосферу ускользающего мира. На прогулке нас ждут:
- Автор «Лолиты» — Владимир Набоков — и его последняя парижская квартира;
- Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский в своем салоне «Зеленая Лампа»;
- Прима-балерина, великая коррупционерка Матильда Кшесинская и ее муж Великий князь Андрей Владимирович в собственной балетной школе;
- Наследник мультимиллионера и самого знаменитого купца Российской империи — Сергей Елисеев;
- Отец французского модерна и автор дизайна парижского метро — Эктор Гюмар;
- Самый состоятельный русский эмигрант — Феликс Юсупов;
- Лидер боевой организации эсеров — Борис Савинков;
- Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин в своей скромной квартирке.
Заповедник шедевров ар-нуво
Иллюстрировать мои истории будут истинные архитектурные жемчужины Парижа начала 20 века: доходные дома и особняки стиля ар-нуво. Я покажу вам красивейшие здания для фото, обращу внимание на детали и помогу понять, почему именно в этом районе французский модерн вдохнул полной грудью.
Завершим нашу прогулку у самого кинематографичного моста Парижа — Бир-Хакейм, откуда открывается лучший вид на Эйфелеву башню.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и занимает 2,5 часа, поэтому желательно иметь удобную обувь и зонты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.