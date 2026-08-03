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Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже

Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
16-й округ Парижа - уютный и буржуазный район, где пересеклись пути русских эмигрантов Первой волны.

Прогулка включает посещение мест, связанных с Владимиром Набоковым, Феликсом Юсуповым, Зинаидой Гиппиус и другими выдающимися личностями.
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Увидите ар-нуво особняки и доходные дома, узнаете истории, скрытые за их фасадами. Завершение экскурсии у моста Бир-Хакейм с видом на Эйфелеву башню. Экскурсия пешеходная, длится 2,5 часа. Рекомендуется удобная обувь и зонты

4.8
66 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю русской эмиграции
  • 🏙️ Прогулка по живописному 16-му округу
  • 📚 Интересные факты о Набокове, Юсупове и других
  • 🏡 Увидите шедевры ар-нуво
  • 🎥 Завершение у кинематографичного моста Бир-Хакейм

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время погода в Париже тёплая и солнечная, что делает прогулку комфортной и приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но при наличии тёплой одежды прогулка всё равно может быть увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже

Что можно увидеть

  • Последняя квартира Владимира Набокова
  • Салон Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского
  • Балетная школа Матильды Кшесинской
  • Особняки ар-нуво
  • Мост Бир-Хакейм

Описание экскурсии

Герои Первой волны русской эмиграции

В 17-20 годах прошлого века буржуазный 16-ый округ Парижа стал тихой гаванью для эмигрантов Первой волны, без которых невозможно представить историю России. Через их истории мы проникнем в суть эпохи перемен и атмосферу ускользающего мира. На прогулке нас ждут:

  • Автор «Лолиты» — Владимир Набоков — и его последняя парижская квартира
  • Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский в своём салоне «Зелёная Лампа»
  • Прима-балерина, великая коррупционерка Матильда Кшесинская и её муж Великий князь Андрей Владимирович в собственной балетной школе
  • Наследник мультимиллионера и самого знаменитого купца Российской империи — Сергей Елисеев
  • Отец французского модерна и автор дизайна парижского метро — Эктор Гюмар
  • Самый состоятельный русский эмигрант — Феликс Юсупов
  • Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин в своей скромной квартирке

Заповедник шедевров ар-нуво

Иллюстрировать мои истории будут истинные архитектурные жемчужины Парижа начала 20 века: доходные дома и особняки стиля ар-нуво. Я покажу вам красивейшие здания для фото, обращу внимание на детали и помогу понять, почему именно в этом районе французский модерн вдохнул полной грудью.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Boulevard Exelmans
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1732 туристов
Исследователь Парижа, а в прошлом один из самых популярных краеведов Петербурга. Экскурсии провожу с 2018 года, поэтому опыт у меня очень большой. Автор книг-бестселлеров в мире краеведения «Где бьётся сердце
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Петербурга?» и «Парадный Петербург», изданных совместно с издательством «Эксмо». После переезда в Париж сохранил петербургское качество и подход к деталям. Специализируюсь на «Прекрасной эпохе» (1860–1914). Во время прогулок стараюсь на пару часов погрузить гостей в атмосферу ушедшего времени. И знаете, судя по отзывам, это у меня очень хорошо получается! В Париже я создал компанию единомышленников — историков и искусствоведов. Поэтому при бронировании вы можете отправиться на прогулку как со мной, так и с моими коллегами. Гарантирую одно: будет очень интересно и необычно.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
3
3
2
2
1
О
Нам очень понравилась экскурсия и гид Влад- образованный, интеллигентный, интересный рассказчик и собеседник. Время на экскурсии пролетело супер быстро, было захватывающе слушать. Влад развернуто ответил на все наши вопросы. Рекомендую к посещению.
Нам очень понравилась экскурсия и гид Влад- образованный, интеллигентный, интересный рассказчик и собеседник. Время на экскурсии
Нам очень понравилась экскурсия и гид Влад- образованный, интеллигентный, интересный рассказчик и собеседник. Время на экскурсии
Нам очень понравилась экскурсия и гид Влад- образованный, интеллигентный, интересный рассказчик и собеседник. Время на экскурсии
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Ирина
Влад замечательный и неординареый гид. Читала тут отзывы, и могу сказать, что да, у Влада есть специфичная манера интроверта, погруженного в рассказываемую им историю, что не всегда совмещается у него
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с обычным для гидов желанием параллельно удовлетворять потребности туриста. И да, он прям фонит своими политическими воззрениями, что даже становится в некотором роде лейтмотивом. Но это же обеспечивает и глубокое погружение, создает атмосферу. Экскурсия Влада не просто про места и факты, он погружает в эпоху, знакомит близко с историческими персонажами. Это действительно авторское произведение, которое обогощает и показывает новые грани уже известных историй.

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Kseniia
Недавно мы совершили незабываемую экскурсию по 16-му округу Парижа с нашим гидом Владом, который великолепно рассказал нам о местах русской эмиграции и знаменитой архитектуре модерн. Влад был очень внимателен к
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нашим пожеланиям и по нашей просьбе организовал поездку на кладбище русской эмиграции в Сен-Женевьев. Это было поистине трогательно и познавательно. Маршрут экскурсии был тщательно продуман, а материал подан отлично: без лишней воды, но очень интересно и увлекательно. Хочется выразить огромную благодарность Владу за его профессионализм и глубокие знания, которыми он с нами поделился. Эта экскурсия оставила в наших сердцах яркие впечатления и новые знания о русском наследии в Париже. Рекомендую всем, кто интересуется историей и архитектурой!

Недавно мы совершили незабываемую экскурсию по 16-му округу Парижа с нашим гидом Владом, который великолепно рассказал
Недавно мы совершили незабываемую экскурсию по 16-му округу Парижа с нашим гидом Владом, который великолепно рассказал
Недавно мы совершили незабываемую экскурсию по 16-му округу Парижа с нашим гидом Владом, который великолепно рассказал
Недавно мы совершили незабываемую экскурсию по 16-му округу Парижа с нашим гидом Владом, который великолепно рассказал
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Елена
Влад открыл нам совершенно не туристический, респектабельный и прекрасный район Парижа. Очень понравилась подача материала с погружением в эпоху, чему очень способствуют дополнительные фото. Отличный ритм. По прошествии времени могу
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сказать, что осталось приятное послевкусие и много историй про «наших» в Париже и модерн. а также забавные воспоминания о не очень удачном фото особняка Саркози).
Влада очень рекомендую, как экскурсовода. с удовольствием схожу к нему на другие экскурсии, как будет возможность. Он как будто открывает двери в Париж 20-х-30-х годов с его особой атмосферой bourgeois bohemians.

Влад открыл нам совершенно не туристический, респектабельный и прекрасный район Парижа. Очень понравилась подача материала с
Влад открыл нам совершенно не туристический, респектабельный и прекрасный район Парижа. Очень понравилась подача материала с
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Азиз
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в историю. Однозначно рекомендую.
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в
Влад, хороший гид. Который рассказал много увлекательных историй «Русского Парижа», было интересно слушать и погружаться в
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А
На днях сходили на экскурсию по местам русской эмиграции в Париже. Прогулка понравилась: было информативно, увидели «нетуристический» Париж, будет интересно особенно тем, кто не в первый раз в этом городе и уже видел основные достопримечательности. Владислав хороший рассказчик, время прошло незаметно. Надеюсь еще побывать на экскурсиях Владислава! Спасибо!
На днях сходили на экскурсию по местам русской эмиграции в Париже. Прогулка понравилась: было информативно, увидели
На днях сходили на экскурсию по местам русской эмиграции в Париже. Прогулка понравилась: было информативно, увидели
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