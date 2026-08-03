16-й округ Парижа - уютный и буржуазный район, где пересеклись пути русских эмигрантов Первой волны.Прогулка включает посещение мест, связанных с Владимиром Набоковым, Феликсом Юсуповым, Зинаидой Гиппиус и другими выдающимися личностями.

Увидите ар-нуво особняки и доходные дома, узнаете истории, скрытые за их фасадами. Завершение экскурсии у моста Бир-Хакейм с видом на Эйфелеву башню. Экскурсия пешеходная, длится 2,5 часа. Рекомендуется удобная обувь и зонты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время погода в Париже тёплая и солнечная, что делает прогулку комфортной и приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но при наличии тёплой одежды прогулка всё равно может быть увлекательной.

Сейчас август — это идеальное время.