32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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рекомендовала начать чувствование и видение Парижа.

Открывать постепенно его для себя. Не спеша. В своём ритме и темпе.

И 7 часов совсем не утомительно.

Действительно полное погружение в сердце и душу Парижа.

С Максимом удивительно легко, просто.

Он очень приятный, знающий и любящий Францию.

Это очень ценно.

И Максим так тонко и легко подстраивается под человека. Чувствует что действительно нужно в тот или иной момент. Не торопит. Позволяет насладиться каждым моментом и мгновениеи.

При этом не теряется смысл всей экскурсии.

Еще раз спасибо вам, Максим!

Браво!

Еще долго буду помнить тот день.