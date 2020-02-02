32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прекрасным дополнением станет знакомство современным Париж эпохи Жоржа Помпиду и Франсуа Миттерана. Вы поймете, чем так привлекает этот город туристов со всего мира. Это ушедшие эпохи, дух которых все еще наполняет Париж, это уютные улочки, кафе, булочные, в которых бывали все те, кто оставили свой вклад в истории города и страны.
Во время нашей экскурсии мы непременно отведаем вкуснейшего парижского мороженого и десертов, а при хорошей погоде устроим пикник в одном из парков или на набережной Сены.
Маршрут можно подстроить под вас и начать с любого места по вашему желанию.
У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.
Обратите внимание, что экскурсия пешая и рассчитана на 7 часов. Мы пройдем довольно внушительное расстояние. Надевайте удобную обувь!