32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

От Средневековья до 20 века - путешествие по архитектурным и историческим пластам города
На этой прогулке вы увидите не только знаковые символы города, но и малоизвестные места, которые хранят дух прошедших столетий. Я погружу вас в многослойность Парижа: от средневековых улочек до авангардных кварталов 20 века.
И вы узнаете, как в одном городе уживались короли и студенты, романисты и революционеры, булочники и архитекторы мирового уровня.
Остров Ситэ и остров Сен-Луи — сердце средневекового Парижа, где родился город. Здесь возвышается Собор Парижской Богоматери, прячутся тихие улочки, стоит первый королевский дворец и самый старый мост столицы.
Квартал Марэ, сохранивший очарование 17 века: аристократические особняки, старинные церкви и площади, будто сошедшие со страниц романов Александра Дюма о мушкетёрах.
Латинский квартал — оживлённый район студентов средневековой Сорбонны, где готическая и монастырская архитектура 18 века соседствует с римскими руинами, величественным Пантеоном и Люксембургским садом.
Квартал Сен-Жермен-де-Пре — район утончённой парижской жизни. Здесь находится одна из старейших церквей города — Сен-Жермен, легендарные кафе, где собирались философы и писатели, и уютные зелёные скверы.
Окрестности Лувра — пространство королевского Парижа с дворцами, театрами и садами: Лувр, Пале-Руайаль, сады Тюильри. А ещё элегантные площади — Вандомская и площадь Согласия.
Современный Париж — контраст старине: от авангардной архитектуры Центра Помпиду до масштабных проектов эпохи Франсуа Миттерана, преобразивших облик город.
Организационные детали
По желанию можно пообедать в традиционном бургундском ресторанчике, зайти в булочную или винный бар и осмотреть собор Парижской Богоматери изнутри
Маршрут можно подстроить и начать в удобном для вас месте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции.
Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17 читать дальшеуменьшить
века в Сорбонне и сейчас преподаю в университете. Занимаюсь также переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы и веду свой исторический форум.
Буду очень рад, если вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Волшебная экскурсия. Я еще больше влюбилась в Париж. Это такое наслаждение, умиротворение и удовольствие увидеть и узнать Париж именно с Максомом. Приятное и размеренное путешествие по городу мечты! Именно с этого путешествия я бы читать дальшеуменьшить
рекомендовала начать чувствование и видение Парижа. Открывать постепенно его для себя. Не спеша. В своём ритме и темпе. И 7 часов совсем не утомительно. Действительно полное погружение в сердце и душу Парижа. С Максимом удивительно легко, просто. Он очень приятный, знающий и любящий Францию. Это очень ценно. И Максим так тонко и легко подстраивается под человека. Чувствует что действительно нужно в тот или иной момент. Не торопит. Позволяет насладиться каждым моментом и мгновениеи. При этом не теряется смысл всей экскурсии. Еще раз спасибо вам, Максим! Браво! Еще долго буду помнить тот день.
Максим
Ответ организатора:
Ольга, Огромное спасибо за чудесный отзыв. Очень рад нашему знакомству. Всего хорошего и до новых встреч в Париже! Всего доброго, Максим
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Елена
Отличная экскурсия, индивидуальный подход, комфортный темп проведения экскурсии. Париж открылся для нас с новой стороны, мы прошли знаковые места, избегая туристической толпы. Мы благодарны Максиму за эту экскурсию. Также мы согласовали все детали проведения экскурсии заранее. Мы получили ответы на все наши вопросы!!! спасибо
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Д
Денис
Гид и фотограф в одном лице. Мало того, что влюбил нас в Париж и показал крутые места без туристического ада, так еще и накатал фото шедевральные. Позировать не заставлял, просто ловил живые кадры. Теперь в ленте не селфи на фоне Эйфелевой башни, а настоящая love story. Сэкономили кучу времени и нервов. Лучшая инвестиция в поездку!
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Е
Екатерина
Организовывала экскурсию для мужа и сына, обоим очень понравился Максим, несмотря на жару и длительность, вернулись очень довольные. Спасибо большое!
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Катерина
Максим — прекрасный гид и очень приятный человек. Экскурсия прошла очень интересно, на одном дыхании, несмотря на дождливую погоду.
Все было продумано до мелочей. И полезная историческая и современная информация, и читать дальшеуменьшить
остановки для перекусов и сказочный обед в аутентичном ресторане. Максим слышал наши пожелания и сделал наш день в Париже просто идеальным.
Я считаю такой формат тура идеальным, если у вас ограниченные время посещения города.
Так же мы получили рекомендации для самостоятельного просмотра, благодаря которым с интересом провели остаток уикенда в этом прекрасном городе.
Обязательно порекомендую гида и эту экскурсию друзьям и с радостью посещу другие туры Максима.
Удачи и самых внимательных и замечательных экскурсантов!
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Татьяна
Экскурсия с Максимом - это то, что я искала для первого знакомства с Парижем. Максим замечательный рассказчик, грамотный историк и приятный собеседник. 7 часов пролетели незаметно. Я получила массу информации читать дальшеуменьшить
и исключительно положительные эмоции. Центр Парижа, благодаря Максиму, теперь мне знаком, и я могу без проблем ориентироваться в нем. И это не говоря о том, насколько экскурсия была интересна и познавательна. Рекомендую эту экскурсию всем, кто впервые в Париже! Однозначно не пожалеете!
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