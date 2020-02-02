32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прекрасным дополнением станет знакомство современным Париж эпохи Жоржа Помпиду и Франсуа Миттерана. Вы поймете, чем так привлекает этот город туристов со всего мира. Это ушедшие эпохи, дух которых все еще наполняет Париж, это уютные улочки, кафе, булочные, в которых бывали все те, кто оставили свой вклад в истории города и страны.

Что вас ожидает

Сердце Парижа — средневековый остров Ситэ с собором Парижской Богоматери и буржуазный остров Святого Людовика, где продают вкуснейшее во всей Франции мороженое.

— средневековый остров Ситэ с собором Парижской Богоматери и буржуазный остров Святого Людовика, где продают вкуснейшее во всей Франции мороженое. Латинский квартал — квартал студентов Сорбонны и интеллигенции. Монастырская архитектура XIII столетия переплетается здесь с древними римскими развалинами и соседствует с такими масштабными постройками XVIII века, как Пантеон.

— квартал студентов Сорбонны и интеллигенции. Монастырская архитектура столетия переплетается здесь с древними римскими развалинами и соседствует с такими масштабными постройками века, как Пантеон. Квартал Маре , переживший перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма.

, переживший перестройку города в веке и сохранившего облик столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма. Совершенно буржуазный квартал Сен-Жермен-де-Пре — самая древняя церковь Парижа, самое старое кафе и самый красивый сад.

— самая древняя церковь Парижа, самое старое кафе и самый красивый сад. Квартал вокруг знаменитого Лувра — масштабная готика, сады Пале-Руайаля и Тюильри, театр Комеди-Франсез, роскошные Вандомская площадь и площадь Согласия, Елисейские Поля и Триумфальная арка.

Во время нашей экскурсии мы непременно отведаем вкуснейшего парижского мороженого и десертов, а при хорошей погоде устроим пикник в одном из парков или на набережной Сены.

Маршрут можно подстроить под вас и начать с любого места по вашему желанию.

У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.