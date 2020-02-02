32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры

Maxim
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Maxim – ваш гид
В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа.

Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.
260 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии32 отзыва
5
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу

Прекрасным дополнением станет знакомство современным Париж эпохи Жоржа Помпиду и Франсуа Миттерана. Вы поймете, чем так привлекает этот город туристов со всего мира. Это ушедшие эпохи, дух которых все еще наполняет Париж, это уютные улочки, кафе, булочные, в которых бывали все те, кто оставили свой вклад в истории города и страны.

Что вас ожидает

  • Сердце Парижа — средневековый остров Ситэ с собором Парижской Богоматери и буржуазный остров Святого Людовика, где продают вкуснейшее во всей Франции мороженое.
  • Латинский квартал — квартал студентов Сорбонны и интеллигенции. Монастырская архитектура XIII столетия переплетается здесь с древними римскими развалинами и соседствует с такими масштабными постройками XVIII века, как Пантеон.
  • Квартал Маре, переживший перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма.
  • Совершенно буржуазный квартал Сен-Жермен-де-Пре — самая древняя церковь Парижа, самое старое кафе и самый красивый сад.
  • Квартал вокруг знаменитого Лувра — масштабная готика, сады Пале-Руайаля и Тюильри, театр Комеди-Франсез, роскошные Вандомская площадь и площадь Согласия, Елисейские Поля и Триумфальная арка.

Во время нашей экскурсии мы непременно отведаем вкуснейшего парижского мороженого и десертов, а при хорошей погоде устроим пикник в одном из парков или на набережной Сены.

Маршрут можно подстроить под вас и начать с любого места по вашему желанию.

У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.

Организационные детали

Обратите внимание, что экскурсия пешая и рассчитана на 7 часов. Мы пройдем довольно внушительное расстояние. Надевайте удобную обувь!

Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Обзорная пешая экскурсия по Парижу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maxim
Maxim
Добрый день, Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж. Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам. Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 февраля 2020
огромное спасибо Максиму за прекрасную экскурсию, которая прошла на одном дыхании, не смотря на немалое время и пройденное расстояние)) очень интересно, познавательно, в дружеской и легкой атмосфере.
3 декабря 2019
Я была в Париже первый раз, дочь второй. Мы очень переживали по поводу погоды, чтоб не было дождя и тумана. И нам несказанно повезло!!! В морозной прохладе и бликах солнца-Париж прекрасен!!! Он покорил нас ещё с высоты самолета. Широкий, просторный, вальяжный город, город с неимоверной историей и архитектурой!!!лувр, сена, эйфелевая башня, мосты, фуагра, круассаны-можно до бесконечности перечислять и так знакомые многим шедевры Франции Мы за три дня многое обошли, попробовали этот город на вкус , обогатились знаниями и просто насладились звуками и тишиной этого раскошного , во всех отношениях города. Нам очень повезло с гидом. Максим - молодой, перспективный юноша , с глубокими знаниями, с прекрасным позитивным настроением, он водил нас по городу везде. Он рассказывал о Париже , как будто там родился. А когда есть в сердце любовь к тому, что делаешь, экскурсия превращается в увлекательное путешествие!! Спасибо тебе, ..... огромное. Мы желаем тебе, прекрасного будущего и удачи во всех твоих начинания😘
26 ноября 2019
Огромное спасибо Максиму за потрясающую экскурсию. Все очень профессионально и очень интересно, прекрасный маршрут, увлекательная подача материала. Хочется приехать еще и продолжить погружение в историю и архитектуру Парижа вместе с Максимом. Еще раз большое спасибо за интеллектуальное и визуальное наслаждение.
25 ноября 2019
Когда у тебя в Париже всего три дня, а посмотреть хочется все то обзорная экскурсия практически на весь день это выход. Когда выбирали между пешими обзорными экскурсиями которые проводятся по 2-3 часа и водят в основном по центру или какой то один квартал Парижа увидели предложение на семичасовую экскурсию которая включала в себя и исторический центр города и практически все знаменитые кварталы Парижа. Было опасение что не выдержим так как с нами ребенок 10 лет. Но результат превзошел ожидания. Благодаря гиду Максиму время пролетело незаметно. Отличная подача материала, отличный рассказчик. Очень много информации исторического плана. И чуткое отношение к клиентам. Мы ни куда не гнали, шли спокойно, все рассматривали, фотографировались, делали перерыв на отдых и обед. Приятным бонусом были фотографии от Максима, фотографировал на свой фотоаппарат.
9 ноября 2019
Максим любит и знает Париж. Он тактичный и учитывает все желания. Поэтому наша экскурсия была больше похожа на прогулку с приятелем, который расскажет все и ответит на вопросы. Я влюбилась в сады Парижа под аккомпанемент рассказов Максима. Огромное спасибо!
7 сентября 2019
Отличная экскурсия! Максим прекрасно рассказывает и все объясняет! Очень рекомендую!
7 часов пролетели совершенно незаметно! Я была с мамой (71 год), но мы совершенно не устали и обе были в восторге!
11 августа 2019
Хотим поделиться впечатлением от прекрасной обзорной экскурсии по историческим кварталам Парижа, проведенной экскурсоводом Максимом.
Наша семейная группа состоящая из 7 человек принадлежащих к 3 поколениям с большим интересом в течение 6 часов слушала этого богато эрудированного, влюбленного в историю и архитектурау Франции гида. Чувствуется что за каждой сказанной Максимом фразой стоит прочитанная им статья или даже книга, обьем его знаний просто поражает, Максим с легкостью отвечает на любой дополнительный вопрос.
Вместе с тем, Максим держится очень просто и вежливо, прекрасно чувствует интересы, возрастные и психологические особенности своих слушателей.
Мы искренне рекомендуем воспользоваться услугами этого замечательного гида.
19 июля 2019
Посчастливилось на 2 дня попасть в удивительный город-Париж. Решили, что нужно посмотреть город по максимуму! Помог нам в этом гид Максим и его обзорная экскурсия длительностью 7 часов. Приятно ,что Максим составил интересный , познавательный маршрут ,который начинался от дверей нашего отеля. Понравилось ,что на каждый наш вопрос, у Максима был развернутый ответ. По договоренности Максим принес фотоаппарат и фотографировал нас в красивых ракурсах(фото переслал на эл. почту) . Благодаря его профессионализму, я могу смело сказать : "Я увидела Париж! ". Спасибо !
6 мая 2019
Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Парижа. Грамотно составленный и интересный маршрут, прекрасное знание и подача материала от Максима. Рекомендую однозначно.
12 апреля 2019
Прекрасная экскурсия! Буду рекомендовать всем своим друзьям! Огромное спасибо Максиму.
Ещё 22 отзыва

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