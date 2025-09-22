Добро пожаловать в самый знаменитый некрополь мира, где покоятся великие умы, поэты, художники, музыканты и герои политической и общественной сцены Франции. Во время прогулки по его тенистым аллеям вы рассмотрите впечатляющие склепы, надгробия и мавзолеи.
И конечно, познакомитесь с трогательными, трагическими и вдохновляющими судьбами людей, изменивших ход истории.
И конечно, познакомитесь с трогательными, трагическими и вдохновляющими судьбами людей, изменивших ход истории.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
- Я покажу вам более 30 надгробий, за каждым из которых — настоящая человеческая драма, победа, подвиг или парадокс
- Мы увидим как величественные усыпальницы известных деятелей, так и скромные могилы, за которыми скрываются бурные и удивительные судьбы
- Конечно, не пройдём мимо Мольера, Джима Моррисона, Оскара Уайльда, Оноре де Бальзака, Эжена Делакруа и Гийома Аполлинера — и не только
Вы узнаете:
- о президенте Франции, который покоится на двух флагах
- человеке, который открыл врата в цивилизацию Древнего Египта
- русской баронессе, пожелавшей, чтобы над её могилой читали книги — даже после смерти
- художнике, который всю жизнь рисовал лошадей — и трагически погиб после падения с лошади
- композиторе, чьё сердце — буквально — покоится в Польше
- самом цветочном надгробии Пер-Лашез
И это только начало. Мы поговорим о символике, об архитектуре, о тайных сообщениях, спрятанных в камне. И просто насладимся прогулкой.
Организационные детали
- Кладбище может быть закрыто при неблагоприятных погодных условиях, в этом случае мы обязательно найдём удобное решение: перенесём прогулку или выберем альтернативный вариант
- Даже самое красивое кладбище мира остаётся местом памяти, где царит особенная атмосфера. По этой причине экскурсия может оказаться не самым подходящим вариантом для маленьких детей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 408 туристов
Меня зовут Екатерина. С 2016 года я наслаждаюсь жизнью в Париже. Это место, которое вдохновляет меня каждый день. Влюблённая в культуру, историю и искусство Франции, я получила высшее образование в сфере туризма и экскурсоведения. На прогулках со мной всегда легко, интересно и познавательно. Я с радостью делюсь с гостями секретами любимого города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Igor
22 сен 2025
Екатерина провела прекрасную экскурсию. Увлекательно и интересно.
И
Ирина
28 июн 2025
Прекрасная и занимательная прогулка по Пер-Лашез с Екатериной. Спасибо!
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Мини-группа
до 10 чел.
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Галерейный мир Парижа
Парижская арт-прогулка по Сан-Жермен: узнайте о галереях, пообщайтесь с галеристами и насладитесь современным искусством в уникальной атмосфере
Начало: Около церкви Saint Germain des Pres
13 ноя в 11:30
14 ноя в 11:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
€290 за всё до 6 чел.