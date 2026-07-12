В Париже более 1000 галерей, и выбор может быть сложным. Арт-консультант станет проводником в мир галерей на бульваре Сан-Жермен.
Участники экскурсии узнают о Комитете галерей, увидят уникальные экспонаты, поймут разницу между традиционными и коммерческими пространствами, познакомятся с различными типами арт-работ и смогут пообщаться с галеристами. Программа подходит как новичкам, так и знатокам искусства
Участники экскурсии узнают о Комитете галерей, увидят уникальные экспонаты, поймут разницу между традиционными и коммерческими пространствами, познакомятся с различными типами арт-работ и смогут пообщаться с галеристами. Программа подходит как новичкам, так и знатокам искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные галереи
- 🖼️ Общение с галеристами
- 📚 Знания о современном искусстве
- 🍾 Шампанское в конце
- 🖌️ Возможность приобрести арт-объекты
Что можно увидеть
- Бульвар Сан-Жермен
Описание экскурсии
Я приглашаю вас на эксклюзивную прогулку по району бульвара Сан-Жермен с его галереями современного искусства. На экскурсии вы:
- узнаете, что такое Комитет галерей и чем он занимается
- увидите галерею с одним единственным экспонатом
- поймёте разницу между традиционными и коммерческими пространствами
- удивитесь разным типам представленных современных арт-работ: от живописи до инсталляций, от фотоискусства до стрит-арта
- познаете механизмы коллекционирования: оказывается, необязательно иметь миллионы, чтобы создать свою коллекцию
- сможете пообщаться с галеристами, задать им все интересующие вопросы, а в конце — поднять бокал шампанского за процветание культуры!
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто уже побывал в главных парижских музеях. Тем, кого интересует рынок современного искусства, кто хочет узнать больше о внутренних механизмах и пообщаться с экспертами. Программа подходит как новичкам, желающим познакомиться с миром совриска, так и более подготовленным людям. Содержание экскурсии адаптируется под каждого.
Организационные детали
- На экскурсию можно с детьми: я выдам листы и карандаши, чтобы впечатления от увиденного остались на бумаге
- Программа не предполагает обязательных дополнительных расходов. Но, если вы захотите приобрести картину или арт-объект, я посоветую вам в соответствии с вашим бюджетом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около церкви Saint Germain des Pres
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 27 туристов
Я Ольга, русская парижанка с 2007 года, дипломированный специалист с сфере современного искусства и коллекционер. Мне часто говорят, что современное искусство кажется непонятным, а галереи считаются местом, куда не может
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
С Ольгой прошлись по галереям современного искусства Парижа, конкретно квартала Маре. Экскурсия оправдала ожидания. Ольга - дипломированный специалист в области современного искусства. Она не навязывает своё мнение и восприятие, а
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С Ольгой прошлись по кварталу Сен-Жермен и зашли в самые знаковые галереи. Хорошо, деньги остались в сейфе отеля, скупил бы половину от увиденного. А если серьёзно, эта прогулка будет интересна
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Н
Мои путешествия по миру неизменно включают посещение ведущих музеев, международных ярмарок искусства и конечно же, самых актуальных галерей. Для меня было абсолютно критично, чтобы мой проводник был не просто человеком,
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Я осталась в полнейшем восторге от Ольги и ее экскурсии. Ольга рассказывает такие вещи, о которых просто невозможно было бы узнать самому, погуглив в интернете. Мир искусства, особенно современного, очень
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И
На экскурсии вам удастся попасть в камерные и недоступные обычному туристу места галерейного квартала. Личная вовлечённость гида в процессы галерейного дела и знакомства с владельцами и персоналом позволяли чувствовать себя спокойно и защищенно в этой несколько специфичной среде.
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Оказывается в Париже кроме Лувра и Нотр Дам де Пари много интересных мест, связанных с искусством, а именно с современным. Спасибо, Ольга! Все было замечательно! Успехов в работе! Еременко Сергей и Татьяна
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