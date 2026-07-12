В Париже более 1000 галерей, и выбор может быть сложным. Арт-консультант станет проводником в мир галерей на бульваре Сан-Жермен. Участники экскурсии узнают о Комитете галерей, увидят уникальные экспонаты, поймут разницу между традиционными и коммерческими пространствами, познакомятся с различными типами арт-работ и смогут пообщаться с галеристами. Программа подходит как новичкам, так и знатокам искусства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я приглашаю вас на эксклюзивную прогулку по району бульвара Сан-Жермен с его галереями современного искусства. На экскурсии вы:

узнаете, что такое Комитет галерей и чем он занимается

увидите галерею с одним единственным экспонатом

поймёте разницу между традиционными и коммерческими пространствами

удивитесь разным типам представленных современных арт-работ: от живописи до инсталляций, от фотоискусства до стрит-арта

познаете механизмы коллекционирования: оказывается, необязательно иметь миллионы, чтобы создать свою коллекцию

сможете пообщаться с галеристами, задать им все интересующие вопросы, а в конце — поднять бокал шампанского за процветание культуры!

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто уже побывал в главных парижских музеях. Тем, кого интересует рынок современного искусства, кто хочет узнать больше о внутренних механизмах и пообщаться с экспертами. Программа подходит как новичкам, желающим познакомиться с миром совриска, так и более подготовленным людям. Содержание экскурсии адаптируется под каждого.

Организационные детали