В Париже более 1000 галерей. С чего начать? Как не ошибиться с выбором и не разочароваться? Я как арт-консультант стану для вас проводником в галерейный мир. Мы побываем в самых интересных местах на бульваре Сан-Жермен, где вы не только полюбуетесь экспонатами, но и узнаете тонкости совриска, пообщаетесь с галеристами и при желании приобретёте что-то в свою коллекцию!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я приглашаю вас на эксклюзивную прогулку по району бульвара Сан-Жермен с его галереями современного искусства. На экскурсии вы:

узнаете, что такое Комитет галерей и чем он занимается

увидите галерею с одним единственным экспонатом

поймёте разницу между традиционными и коммерческими пространствами

удивитесь разным типам представленных современных арт-работ: от живописи до инсталляций, от фотоискусства до стрит-арта

познаете механизмы коллекционирования: оказывается, необязательно иметь миллионы, чтобы создать свою коллекцию

сможете пообщаться с галеристами, задать им все интересующие вопросы, а в конце — поднять бокал шампанского за процветание культуры!

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто уже побывал в главных парижских музеях. Тем, кого интересует рынок современного искусства, кто хочет узнать больше о внутренних механизмах и пообщаться с экспертами. Программа подходит как новичкам, желающим познакомиться с миром совриска, так и более подготовленным людям. Содержание экскурсии адаптируется под каждого.

Организационные детали