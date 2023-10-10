Познакомиться с современным искусством в местах, где оно выставляется, в компании экспертов
В Париже более 1000 галерей.
С чего начать? Как не ошибиться с выбором и не разочароваться? Я как арт-консультант стану для вас проводником в галерейный мир.
Мы побываем в самых интересных местах на бульваре Сан-Жермен, где вы не только полюбуетесь экспонатами, но и узнаете тонкости совриска, пообщаетесь с галеристами и при желании приобретёте что-то в свою коллекцию!
С чего начать? Как не ошибиться с выбором и не разочароваться? Я как арт-консультант стану для вас проводником в галерейный мир.
Мы побываем в самых интересных местах на бульваре Сан-Жермен, где вы не только полюбуетесь экспонатами, но и узнаете тонкости совриска, пообщаетесь с галеристами и при желании приобретёте что-то в свою коллекцию!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я приглашаю вас на эксклюзивную прогулку по району бульвара Сан-Жермен с его галереями современного искусства. На экскурсии вы:
- узнаете, что такое Комитет галерей и чем он занимается
- увидите галерею с одним единственным экспонатом
- поймёте разницу между традиционными и коммерческими пространствами
- удивитесь разным типам представленных современных арт-работ: от живописи до инсталляций, от фотоискусства до стрит-арта
- познаете механизмы коллекционирования: оказывается, необязательно иметь миллионы, чтобы создать свою коллекцию
- сможете пообщаться с галеристами, задать им все интересующие вопросы, а в конце — поднять бокал шампанского за процветание культуры!
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто уже побывал в главных парижских музеях. Тем, кого интересует рынок современного искусства, кто хочет узнать больше о внутренних механизмах и пообщаться с экспертами. Программа подходит как новичкам, желающим познакомиться с миром совриска, так и более подготовленным людям. Содержание экскурсии адаптируется под каждого.
Организационные детали
- На экскурсию можно с детьми: я выдам листы и карандаши, чтобы впечатления от увиденного остались на бумаге
- Программа не предполагает обязательных дополнительных расходов. Но, если вы захотите приобрести картину или арт-объект, я посоветую вам в соответствии с вашим бюджетом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около церкви Saint Germain des Pres
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Я Ольга, русская парижанка вот уже 16 лет, дипломированный специалист с сфере современного искусства и коллекционер. Мне часто говорят, что современное искусство кажется непонятным, а галереи считаются местом, куда не может зайти человек с улицы. Я уверена, что эти стереотипы надо опровергать, поэтому я предлагаю эксклюзивные маршруты по галереям Парижа, где люди и предметы искусства дополняют друг друга, а также даю советы по составлению своей коллекции.
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