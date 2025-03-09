Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами

Познакомьтесь с шедеврами Лувра в уютной вечерней атмосфере. Венера Милосская, Мона Лиза и другие легенды ждут вас на индивидуальной экскурсии
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным.

Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
4.93
152 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Индивидуальный подход
  • 🕰️ Вечернее время без толп
  • 👩‍🎨 Знакомство с Мона Лизой
  • 🏛️ История Лувра
  • 📚 Образовательный аспект
  • 🖼️ Шедевры мирового искусства
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:15, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Великий Сфинкс Таниса
  • Венера Милосская
  • Ника Самофракийская
  • Картины Леонардо да Винчи
  • Фрески Ботичелли
  • Рабы Микеланджело
  • Брак в Кане Галилейской
  • Коронация Наполеона

Описание экскурсии

Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате

Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 800 лет! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей. По дворцу-музею мы отправимся гулять вечером — так вы действительно увидите Мону Лизу, а не толпу перед ней. А вид на пирамиду, внутренний двор музея и Сену в эти часы будет особенно прекрасен.

Must-see в коллекциях Лувра

Престиж и гордость Лувра заключаются в его художественной коллекции, не крупнейшей в мире, но огромной исторической ценности. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч представлены в залах. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и известными экспонатами:

  • Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и самый большой Сфинкс за пределами Египта;
  • Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;
  • Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;
  • 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянца, в том числе загадочную Джоконду, и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;
  • Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;
  • Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;
  • Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — представителя нео-классического движения.

Кроме того, вас ждут романтичные Амур и Психея, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» и другие шедевры мирового искусства.

Организационные детали

Два варианта приобретения билетов в музей:

  • Вы покупаете их сами на официальном сайте Лувра (стоимость — €22). Для льготных категорий посетителей приобретение билета обязательно, его нужно оформить в отдельной рубрике на той же странице сайта
  • Я приобрету для вас билеты в музей заранее. Вам в этом случае нужно при заказе экскурсии написать мне имя и фамилию латинскими буквами всех участников старше 18 лет и отдельно тех, кому менее 18 лет или другая форма льгот
  • Обязательно напишите, если у вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей

Обратите внимание

  • Экскурсия возможна для групп более 6 человек (за подробностями обращайтесь к гиду)
  • Экскурсию можно провести на ваш выбор:
    Утром в 9:00, в 9:30 или в 10:00,
    После обеда — в 13:30, в 14:00, в 14:30
Остались вопросы?

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Пирамиды Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 152 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Екатерина)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Екатерина)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Екатерина)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Елена)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Елена)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Елена)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Елена)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Елена)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Елена)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Елена)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Людмила)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Ольга)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Ольга)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Ольга)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Ольга)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Татьяна)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Яна)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Александра)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Элеонора)Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами (Жанна)
А
9 мар 2025
Роскошная экскурсия! Много пользы и гид с любовью ❤️
Е
22 фев 2025
Огромная благодарность Ольге за потрясающую экскурсию! Удивительно знающий, увлеченный и эрудированный гид - настоящий профессионал своего дела. Время пролетело на одном дыхании- от души рекомендую!
Екатерина
15 фев 2025
Замечательная экскурсия!!! Были с детьми 10,9,7 лет! Все динамично, интересно, с акцентом на главное!!! Ольга терпеливо нас накормила в кафе перед экскурсией, тк сказала - в музей голодными идти нельзя! Очень интересный, структурированный, но не утомительный рассказ о сокровищах Лувра! В общем рекомендую всем!!!
Замечательная экскурсия!!! Были с детьми 10,9,7 лет! Все динамично, интересно, с акцентом на главное!!! Ольга терпеливоЗамечательная экскурсия!!! Были с детьми 10,9,7 лет! Все динамично, интересно, с акцентом на главное!!! Ольга терпеливоЗамечательная экскурсия!!! Были с детьми 10,9,7 лет! Все динамично, интересно, с акцентом на главное!!! Ольга терпеливо
Елена
12 фев 2025
Экскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактично в первый ряд перед всеми картинами и скульптурами. Нигде не было очередей, несмотря на огромные количество людей. Персональнальный гардероб, туалеты без очередей, самые лучшие фото на фоне шедевров.
Будьте готовы к тому, что Ольга говорит быстро, к темпу нужно привыкнуть.
Экскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактичноЭкскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактичноЭкскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактичноЭкскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактичноЭкскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактичноЭкскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактичноЭкскурсия по Лувру была просто великолепной. Очень подробно, организовано, структурированно! Ольга везде очень заботилась, вставила тактично
Людмила
15 янв 2025
9 января 2025 года нам (2 взрослых 2 детей) посчастливилось побывать на экскурсии в Лувр. Ольга провела экскурсию блестяще! Ольга провела нас по значимым местам, рассказав много интересного, так же рассказала как можно попасть по ближе к шедеврам не смотря народу, а самое главное экскурсия была интересной не только для взрослых, но и для детей. Ольга Вы лучшая!
9 января 2025 года нам (2 взрослых 2 детей) посчастливилось побывать на экскурсии в Лувр. Ольга
Юлия
5 янв 2025
Очень емкая и интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, компетентная, внимательная, позитивная! Смело рекомендую
К
23 дек 2024
Я в восторге, очень понравилось! Знания глубокие - поэтому материал дается нужный, предметный, всё запоминается. Очень необычная экскурсия, которая вдохновляет и даёт дальнейшую почву для размышлений и посещений! Очень благодарна Ольге, спасибо вам огромное.
О
12 дек 2024
Это моя первая поездка в Париж и первое знакомство с Лувром. Все прошло замечательно. Мы получили огромное удовольствие от первого знакомства с музеем. Ольга отлично провела нашу экскурсию! Однозначно, рекомендую! И до новых встреч в Париже!
Это моя первая поездка в Париж и первое знакомство с Лувром. Все прошло замечательно. Мы получилиЭто моя первая поездка в Париж и первое знакомство с Лувром. Все прошло замечательно. Мы получилиЭто моя первая поездка в Париж и первое знакомство с Лувром. Все прошло замечательно. Мы получилиЭто моя первая поездка в Париж и первое знакомство с Лувром. Все прошло замечательно. Мы получили
S
12 ноя 2024
Если вы собираетесь в Лувр, то однозначно туда надо идти с Ольгой. Помимо того, что она знает все потайные ходы и проведёт вас, минуя очереди, вы ещё получите столько много
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интересной и полезной информации о всех главных объектах. Также энергия Ольги наполнит вас зарядом бодрости и вы не заметите, как пролетит время. Ольга очень увлекательно передает все факты и даже наш сын (13 лет) был максимально увлечен данной экскурсией. От души рекомендую.

А
10 окт 2024
Было очень интересно, без Ольги мы бы эти шедевры не нашли, большое спасибо.
Е
8 окт 2024
Не забываемый Лувр! Благодарим Ольгу за насыщенную и увлекательную экскурсию. Оля профессионал своего дела! Подробно и доступно объясняла исторические события, показала самые интересные сокровища музея. Человек интересный и приятный в общении. Мы получили огромное удовольствие от музея и замечательной экскурсии! Рекомендуем!!!
А
23 сен 2024
Экскурсия по Лувру. Очень понравилась экскурсия. Ольга очень грамотный гид и интересный рассказчик. Получили много важной и ценной информации начиная с истории основания Лувра и заканчивая самыми важными и значимыми экспонатами. Получили колоссальное удовольствие 10 из 10.
Р
22 сен 2024
Ольга прекрасна! Профессионал своего дела)
Кристина
13 сен 2024
Великолепный экскурсовод. Лучший в Париже, а мы были на многих экскурсиях.
Павел
11 сен 2024
Ольга провела нам удивительную экскурсию по
Лувру! Мы узнали много нового о великих мастерах и их творениях. Ее рассказы о Моне Лизе, Венере Милосской и других шедеврах Лувра были просто завораживающими! Ольга сделала экскурсию очень динамичной, ни минуты не было скучно.
Ольга не только показала нам самые знаменитые экспонаты, но и помогла понять их историю, глубину и ценность!

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