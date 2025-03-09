Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Индивидуальный подход
- 🕰️ Вечернее время без толп
- 👩🎨 Знакомство с Мона Лизой
- 🏛️ История Лувра
- 📚 Образовательный аспект
- 🖼️ Шедевры мирового искусства
Что можно увидеть
- Великий Сфинкс Таниса
- Венера Милосская
- Ника Самофракийская
- Картины Леонардо да Винчи
- Фрески Ботичелли
- Рабы Микеланджело
- Брак в Кане Галилейской
- Коронация Наполеона
Описание экскурсии
Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате
Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 800 лет! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей. По дворцу-музею мы отправимся гулять вечером — так вы действительно увидите Мону Лизу, а не толпу перед ней. А вид на пирамиду, внутренний двор музея и Сену в эти часы будет особенно прекрасен.
Must-see в коллекциях Лувра
Престиж и гордость Лувра заключаются в его художественной коллекции, не крупнейшей в мире, но огромной исторической ценности. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч представлены в залах. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и известными экспонатами:
- Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и самый большой Сфинкс за пределами Египта;
- Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;
- Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;
- 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянца, в том числе загадочную Джоконду, и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;
- Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;
- Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;
- Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — представителя нео-классического движения.
Кроме того, вас ждут романтичные Амур и Психея, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» и другие шедевры мирового искусства.
Организационные детали
Два варианта приобретения билетов в музей:
- Вы покупаете их сами на официальном сайте Лувра (стоимость — €22). Для льготных категорий посетителей приобретение билета обязательно, его нужно оформить в отдельной рубрике на той же странице сайта
- Я приобрету для вас билеты в музей заранее. Вам в этом случае нужно при заказе экскурсии написать мне имя и фамилию латинскими буквами всех участников старше 18 лет и отдельно тех, кому менее 18 лет или другая форма льгот
- Обязательно напишите, если у вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей
Обратите внимание
- Экскурсия возможна для групп более 6 человек (за подробностями обращайтесь к гиду)
- Экскурсию можно провести на ваш выбор:
Утром в 9:00, в 9:30 или в 10:00,
После обеда — в 13:30, в 14:00, в 14:30
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Будьте готовы к тому, что Ольга говорит быстро, к темпу нужно привыкнуть.
Лувру! Мы узнали много нового о великих мастерах и их творениях. Ее рассказы о Моне Лизе, Венере Милосской и других шедеврах Лувра были просто завораживающими! Ольга сделала экскурсию очень динамичной, ни минуты не было скучно.
Ольга не только показала нам самые знаменитые экспонаты, но и помогла понять их историю, глубину и ценность!