Василий Прекрасная экскурсия! Наталья - большой профессионал своего дела, поразила нас своим чувством и пониманием клиента. Экскурсия прошла в полной гармонии, легко, увлекательно, интересно!

Секрет Натальи по ее словам заключался в том, что она проводила экскурсию для нас так, как она хотела бы, чтобы провели экскурсию для нее! И это было безупречно!

Благодарим и всем рекомендуем!

Z Zhanna читать дальше ее и просила. Можно сказать мы пробежались по основным и главным обхектам. Все прошло хорошо. Хочу рекомендовать туристам брать минимум 3 часа. Потому что примерно полчаса уходит на встречу, проверку личных вещей на посту Секьюрити, гардероб. Мы брали индивидуальную двухчасовую экскурсию на 4 человека 55-65 лет. Гид Наталья провела нас по основным залам и показала и рассказала об основных мировых шедеврах в Лувре, так как я

Юния Было очень интересно и увлекательно! По-другому посмотрела на Лувр. Всем было интересно: и взрослым, и детям

А Анна Спасибо огромное Наталье! Очень познавательно и ёмко! Ребёнок 11 лет довольна очень!

Е Елена Прекрасная экскурсия! Наталья - великолепный гид, рассказывает подробно, но не перегружая фактами и с интересными историями, 2 часа пролетели незаметно, хотелось бы даже подольше)). Видно, что человек искренне увлечен своим делом и прекрасно разбирается в искусстве. Удалось заинтересовать всех членов семьи. Всем настоятельно рекомендую и эту экскурсию и Наталью в качестве гида!

M Mark Очень насыщенная материалом экскурсия. Познавательно. Может быть для неопытных слушателей подача материала могла бы быть более неформальной. Но видно насколько Наталия глубоко и детально знает историю как Франции так и Европы и может связать это воедино с помощью шедевров Лувра. Огромное спасибо!

Т ТАТЬЯНА Большое спасибо Наталье за прекрасно проведённую экскурсию для моих туристов. А также отдельная благодарность за покупку билетов в Лувр.

О Олеся Познавательная и увлекательная экскурсия по Лувру, замечательное повествование Натальи об истории, архитектуре. Остались приятные воспоминая и впечатления. Спасибо большое!

Н Наталья Спасибо огромное Наталии за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию!

Экскурсия спланирована и наполнена содержанием так, что действительно за два часа мы познакомились с главными сокровищами Лувра и узнали его историю. Очень рекомендуем!

М Марина Если вы как я любите музеи - картины, скульптуры, тарелочки, чашечки и др - то вам сюда! Для меня отлично:)

Е Екатерина Очень интересная и грамотная экскурсия! Действительно понимаешь историю и значение Лувра за два часа. Экскурсия для тех, кто не любит сутками ходить по музеям, но в тоже время немного интересуется историей. Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем!!!

К Ксения читать дальше увлекательные рассказы об этом. Экскурсия длится два часа, на мой взгляд, это ровно столько, сколько нужно, так как после этого силы заканчиваются.

Наталья - прекрасный специалист и очень приятный человек. Чувствуется, что она искренне наслаждается произведениями искусства и ее энтузиазм заразителен. Много интересных историй, приятно, что можно задавать вопросы в любой момент. С удовольствием порекомендую эту экскурсию всем, кто собирается в Лувр. Очень понравилась экскурсия по Лувру с Натальей. Лувр - огромный музей и очень приятно быть там со знающим человеком, чтобы пройти по оптимальному маршруту, увидеть все самое интересное и услышать

Е Елена Наталья прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, экскурсия прекрасно организована, мы получили огромное удовольствие!

K Khakim Очень интересно и профессионально!!!