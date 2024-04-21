Посещение Лувра - обязательный пункт в Париже.
Экскурсия позволит за два часа узнать, как Лувр из крепости стал музеем, и увидеть его величайшие шедевры.
Участники узнают о ключевых моментах в истории Лувра, от его средневековых корней до современности, включая влияние Наполеона и строительство стеклянной пирамиды. Это уникальная возможность познакомиться с великими произведениями искусства и историей их создания
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Увидеть шедевры мирового искусства
- 🏰 Узнать историю Лувра от крепости до музея
- 👑 Погрузиться в эпоху королей и императоров
- 🎨 Понять значение великих экспонатов
- 📚 Узнать интересные факты о Лувре
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение Лувра лучше всего планировать на месяцы с меньшим потоком туристов, чтобы насладиться экспозицией в более спокойной обстановке. Январь, февраль и ноябрь - идеальные месяцы для посещения, когда можно уделить внимание деталям и не спешить.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Лувр
- Венера Милосская
- Ника Самофракийская
- Мона Лиза
- Плот Медузы
- Свобода на баррикадах
- Рабы
- Амур и Психея
Описание экскурсии
История и эволюция Лувра. Мы пройдём по залам, чтобы увидеть Лувр в разные эпохи:
- крепость средневекового Парижа
- королевская резиденция Валуа
- дворец Людовика XIV — короля-солнце
- преобразования времён Революции, Наполеона I и Наполеона III
- разрушение дворца Тюильри и строительство стеклянной пирамиды при Миттеране
Шедевры музея. Вы увидите:
- Венеру Милосскую
- Нику Самофракийскую
- «Мону Лизу» Леонардо да Винчи
- «Плот Медузы» Жерико
- «Свободу на баррикадах» Делакруа
- «Рабов» Микеланджело
- «Амура и Психею» Кановы
Я расскажу об их происхождении, находках, покупках и легендах.
Истории обитателей Лувра
От королевских семей и придворных мастеров до современных реставраторов — каждый зал хранит память о людях, чьи судьбы переплелись с историей дворца.
Зал Кариатид
В самом старом зале Лувра вы узнаете о Франциске I, Екатерине Медичи и придворных балах 16 века, а также увидите экспонаты, которые здесь хранятся сегодня.
Организационные детали
- Входной билет — €22 (дети до 18 лет — бесплатно)
- Радиоустройства и наушники обязательны для группы от 4 человек (по требованию музея). Стоимость — €12–18 на группу
- Все билеты и радиоустройства бронирует гид, оплата — на месте после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 389 туристов
Я — парижский гид и переводчик. Во Франции закончила университетскую программу, позволившую приобрести официальный статус гида. До переезда во Францию преподавала в СПБГУ и работала гидом в круизном бизнесе вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Василий
21 апр 2024
Прекрасная экскурсия! Наталья - большой профессионал своего дела, поразила нас своим чувством и пониманием клиента. Экскурсия прошла в полной гармонии, легко, увлекательно, интересно!
Секрет Натальи по ее словам заключался в том, что она проводила экскурсию для нас так, как она хотела бы, чтобы провели экскурсию для нее! И это было безупречно!
Благодарим и всем рекомендуем!
Z
Zhanna
2 окт 2023
Мы брали индивидуальную двухчасовую экскурсию на 4 человека 55-65 лет. Гид Наталья провела нас по основным залам и показала и рассказала об основных мировых шедеврах в Лувре, так как я
Юния
14 мая 2022
Было очень интересно и увлекательно! По-другому посмотрела на Лувр. Всем было интересно: и взрослым, и детям
А
Анна
10 мая 2022
Спасибо огромное Наталье! Очень познавательно и ёмко! Ребёнок 11 лет довольна очень!
Е
Елена
24 дек 2019
Прекрасная экскурсия! Наталья - великолепный гид, рассказывает подробно, но не перегружая фактами и с интересными историями, 2 часа пролетели незаметно, хотелось бы даже подольше)). Видно, что человек искренне увлечен своим делом и прекрасно разбирается в искусстве. Удалось заинтересовать всех членов семьи. Всем настоятельно рекомендую и эту экскурсию и Наталью в качестве гида!
M
Mark
18 ноя 2019
Очень насыщенная материалом экскурсия. Познавательно. Может быть для неопытных слушателей подача материала могла бы быть более неформальной. Но видно насколько Наталия глубоко и детально знает историю как Франции так и Европы и может связать это воедино с помощью шедевров Лувра. Огромное спасибо!
Т
ТАТЬЯНА
29 окт 2019
Большое спасибо Наталье за прекрасно проведённую экскурсию для моих туристов. А также отдельная благодарность за покупку билетов в Лувр.
О
Олеся
15 мар 2019
Познавательная и увлекательная экскурсия по Лувру, замечательное повествование Натальи об истории, архитектуре. Остались приятные воспоминая и впечатления. Спасибо большое!
Н
Наталья
17 окт 2018
Спасибо огромное Наталии за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию!
М
Марина
6 окт 2018
Если вы как я любите музеи - картины, скульптуры, тарелочки, чашечки и др - то вам сюда! Для меня отлично:)
Е
Екатерина
17 июл 2018
Очень интересная и грамотная экскурсия! Действительно понимаешь историю и значение Лувра за два часа. Экскурсия для тех, кто не любит сутками ходить по музеям, но в тоже время немного интересуется историей. Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем!!!
К
Ксения
18 мая 2018
Очень понравилась экскурсия по Лувру с Натальей. Лувр - огромный музей и очень приятно быть там со знающим человеком, чтобы пройти по оптимальному маршруту, увидеть все самое интересное и услышать
Е
Елена
31 мар 2018
Наталья прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, экскурсия прекрасно организована, мы получили огромное удовольствие!
K
Khakim
3 фев 2018
Очень интересно и профессионально!!!
Е
Екатерина
9 янв 2018
Сильный и знающий гид! Много интересного знает и делится с нами этой информацией
Все самое интересное и лучшее на этой экскурсии узнать и увидеть можно
Очень рекомендуем Наталью👍
Входит в следующие категории Парижа
