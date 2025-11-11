Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Окунитесь в богатую историю Парижа во время этой пешеходной экскурсии с гидом по Иль-де-ла-Сите и собору Нотр-Дам, а также с посещением Археологического склепа Иль-де-ла-Сите.



Описание экскурсии Что вас ждет Окунитесь в богатую историю Парижа во время этой пешеходной экскурсии с гидом по Иль-де-ла-Сите и собору Нотр-Дам, а также с посещением Археологического склепа Иль-де-ла-Сите. В течение полутора часов гид раскроет секреты строительства Нотр-Дама, его потрясающей готической архитектуры и его непреходящей роли в культуре и истории Франции. Вы услышите захватывающие анекдоты о его средневековом происхождении, о трудностях, связанных с его реставрацией, и о его культурном значении как одной из самых знаковых достопримечательностей Парижа. Изучим его окрестности, получим уникальные сведения о его величественном фасаде, летящих контрфорсах и замысловатых скульптурах. После пешеходной экскурсии загляните в Археологический склеп. Здесь вы обнаружите сохранившиеся фундаменты древнего прошлого Парижа, от римских руин до средневековых остатков. Пожалуйста, обратите внимание, что это не экскурсия по внутренним помещениям собора, а экскурсия по Иль-де-ла-Сите и внешнему виду Нотр-Дама.

