Описание экскурсииЧто вас ждет Окунитесь в богатую историю Парижа во время этой пешеходной экскурсии с гидом по Иль-де-ла-Сите и собору Нотр-Дам, а также с посещением Археологического склепа Иль-де-ла-Сите. В течение полутора часов гид раскроет секреты строительства Нотр-Дама, его потрясающей готической архитектуры и его непреходящей роли в культуре и истории Франции. Вы услышите захватывающие анекдоты о его средневековом происхождении, о трудностях, связанных с его реставрацией, и о его культурном значении как одной из самых знаковых достопримечательностей Парижа. Изучим его окрестности, получим уникальные сведения о его величественном фасаде, летящих контрфорсах и замысловатых скульптурах. После пешеходной экскурсии загляните в Археологический склеп. Здесь вы обнаружите сохранившиеся фундаменты древнего прошлого Парижа, от римских руин до средневековых остатков. Пожалуйста, обратите внимание, что это не экскурсия по внутренним помещениям собора, а экскурсия по Иль-де-ла-Сите и внешнему виду Нотр-Дама.
Ответы на вопросы
Что включено
- Пешеходная экскурсия по Иль-де-ла-Сите
- Экскурсия с англоязычным гидом по внешнему виду Нотр-Дама
- Входной билет в археологический склеп на острове Сите
Место начала и завершения?
15 Pl. du Pont Neuf, 75001 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
