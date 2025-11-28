Шанель, Диор, Ив Сен-Лоран — их имена знает весь мир.
Но сто лет назад Париж сходил с ума по Полю Пуаре — кутюрье, который освободил женщин от корсета, первым придумал модные показы и создал дизайнерские духи.
Эта прогулка — шанс открыть «великого забытого» мастера и увидеть Париж глазами людей, изменивших историю моды.
Описание экскурсии
- Пале Рояль — модный центр 18–19 веков, где зарождалась индустрия стиля и провокации
- Музей декоративного искусства — коллекция, посвящённая Полю Пуаре и его революциям в моде
- Истории о Пуаре — как он сделал одежду символом свободы и красоты, ввёл духи и брендинг, организовал первые показы и фотосессии
Вы узнаете:
- о моде как зеркале общества и её влиянии на культуру
- личности и роли Пуарье в рождении Haute Couture
- идеях кутюрье, которые сохраняются в современной моде
Организационные детали
Билеты в Musée des Arts Décoratifs (с 15 лет) оплачиваются отдельно — €14, бронировать нужно заранее на сайте музея.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Palais-Royal
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Я изучаю моду в специализированной школе IFA PARIS и знаю историю моды не только по книгам: хожу в музеи, на модные показы, участвую в творческих парижских проектах, общаюсь с теми, кто создаёт стиль сегодня. А ещё я увлечённо рассказываю про моду через людей, эпоху и культуру.
