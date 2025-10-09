Мои заказы

Найдено 11 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Париже на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Шартр. Послания из Средневековья
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Шартр. Послания из Средневековья
Тихий Шартр манит ценителей истории. Узнайте тайны собора и средневековых улиц, наслаждаясь атмосферой древнего города
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€470 за всё до 9 чел.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
Пешая
3 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €295 за всё до 7 чел.
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Французские стили и интерьеры
Париж откроет вам свои тайны: антикварный рынок и дворец Мальмезон перенесут вас в прошлое. Почувствуйте себя частью истории
Начало: В районе станции метро Porte de Clignancourt
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€534 за всё до 6 чел.
Катакомбы в Париже
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Катакомбы в Париже
Оказаться в самом сердце подземного мира и открыть для себя город любви с нового ракурса
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€200 за человека
Прогулка в атмосфере Маре
Пешая
3.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка в атмосфере Маре
Маре - это не только архитектура, но и душа Парижа. Пройдитесь по его улочкам и откройте для себя очарование старинных особняков и атмосферных уголков
Начало: На мосту Arcole
11 окт в 13:30
17 окт в 09:30
€205 за всё до 10 чел.
Атмосферная прогулка по старому Парижу
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферная прогулка по старому Парижу
Увидеть главное в городе и влюбиться в него за одну прогулку
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
€210 за всё до 4 чел.
Шик квартала Сен-Жермен
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шик квартала Сен-Жермен
Прогуляться по историческому району Парижа и узнать, где жил Д’Артаньян
Начало: Недалеко от станции метро Saint-Germain-des-Prés
Завтра в 11:00
10 окт в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Охота за сокровищами Сент-Уана
Пешая
3 часа
Водная прогулка
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€294 за всё до 10 чел.
Остров Ситэ: Сент-Шапель, Нотр-Дам и Консьержери
Пешая
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Ситэ: Сент-Шапель, Нотр-Дам и Консьержери
Пройти по историческому сердцу Парижа и заглянуть в его главные достопримечательности
Начало: У Нотр-Дама
17 окт в 09:00
18 окт в 09:00
€194€215 за всё до 6 чел.
Гастрономическая прогулка в «чреве Парижа»: квартале Ле-Аль
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гастрономическая прогулка в «чреве Парижа»: квартале Ле-Аль
Раскрыть секрет мировой славы французской кухни и оценить её легендарные блюда
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Поль Пуаре. Великий и забытый кутюрье Парижа
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Поль Пуаре. Великий и забытый кутюрье Парижа
Познавательная прогулка по столице Haute Couture
Начало: У Palais-Royal
11 окт в 11:00
18 окт в 11:00
€45 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Городские экскурсии»

Сколько стоит экскурсия по Парижу в октябре 2025
Сейчас в Париже в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 534 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
