Вы уже хорошо знаете Париж, но хотели бы почувствовать себя местным жителем? Аукционный дом Drouot — обязательная точка любого фланёра 19 века, а сегодня сюда приходит до 6000 знатоков искусства в день, чтобы не упустить желанный предмет. Это азарт, восторг, желание владеть предметом искусства… Присоединяйтесь!
Описание экскурсии
Сначала встретимся в кафе напротив аукционного дома
- Я расскажу об истории возникновения аукционного дома Drouot, его трансформации и современных реалиях
- Как устроен аукционный дом, как собрать лоты на каждые торги, как их оценивают и кто несёт риски
- О серьёзных скандалах, которые подпортили репутацию, курьёзных случаях и о самых известных торгах
А затем мы отправимся в сам аукционный дом Drouot
- Побываем на выставках, рассмотрим выставленные антикварные предметы, ювелирные украшения
- И, конечно, попадём на торги. Можно посмотреть — а можно и поучаствовать. Решать вам!
Организационные детали
Мы встретимся в кафе напротив аукционного дома — если захотите, вы закажете напитки или еду, а я расскажу вам об истории Drouot. К сожалению, внутри аукционного дома шумно и много людей, долго говорить не получится. Поэтому мы спокойно побеседуем 40–60 минут, затем отправимся внутрь и проведём там ещё 60–90 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На rue Drouot
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Париже
Я провожу авторские прогулки по аукционным домам Парижа. Самая популярная прогулка — по старейшему аукционному дому Drouot (Друо), где ежедневно покупают и продают сотни предметов искусства, здесь в 15 залах
