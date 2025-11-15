Мои заказы

Прогулка по аукционному дому Drouot со специалистом

Побывать на торгах, прикоснуться к миру антиквариата и понять, что чувствуют коллекционеры
Вы уже хорошо знаете Париж, но хотели бы почувствовать себя местным жителем? Аукционный дом Drouot — обязательная точка любого фланёра 19 века, а сегодня сюда приходит до 6000 знатоков искусства в день, чтобы не упустить желанный предмет. Это азарт, восторг, желание владеть предметом искусства… Присоединяйтесь!
Описание экскурсии

Сначала встретимся в кафе напротив аукционного дома

  • Я расскажу об истории возникновения аукционного дома Drouot, его трансформации и современных реалиях
  • Как устроен аукционный дом, как собрать лоты на каждые торги, как их оценивают и кто несёт риски
  • О серьёзных скандалах, которые подпортили репутацию, курьёзных случаях и о самых известных торгах

А затем мы отправимся в сам аукционный дом Drouot

  • Побываем на выставках, рассмотрим выставленные антикварные предметы, ювелирные украшения
  • И, конечно, попадём на торги. Можно посмотреть — а можно и поучаствовать. Решать вам!

Организационные детали

Мы встретимся в кафе напротив аукционного дома — если захотите, вы закажете напитки или еду, а я расскажу вам об истории Drouot. К сожалению, внутри аукционного дома шумно и много людей, долго говорить не получится. Поэтому мы спокойно побеседуем 40–60 минут, затем отправимся внутрь и проведём там ещё 60–90 минут.

Ответы на вопросы

Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Юлия
Юлия — ваш гид в Париже
Я провожу авторские прогулки по аукционным домам Парижа. Самая популярная прогулка — по старейшему аукционному дому Drouot (Друо), где ежедневно покупают и продают сотни предметов искусства, здесь в 15 залах
проходят выставки и торги. В Друо продавали личные коллекции Дега, Эмиля Золя, наследники братьев Гонкур. С этим местом связаны первые спекуляции на рынке живописи. Все самые известные маршаны бывали здесь почти каждый день. Я искусствовед по образованию, работала в аукционных домах в Барселоне, в Париже, была ассистентом куратора в музее Гуггенхайма в Бильбао. За время работы я поняла, что многие люди, даже интересуясь искусством, выставками, спектаклями, никогда не заходят в такие живые пространства, где каждый день происходит «небольшое чудо»: из ничего рождается сначала выставка, а затем бойкая продажа. Это как эфемерный музей, который хранит множество секретов, и многие искренне удивлены, что предметы музейного уровня можно приобрести.

