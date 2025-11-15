читать дальше

проходят выставки и торги. В Друо продавали личные коллекции Дега, Эмиля Золя, наследники братьев Гонкур. С этим местом связаны первые спекуляции на рынке живописи. Все самые известные маршаны бывали здесь почти каждый день. Я искусствовед по образованию, работала в аукционных домах в Барселоне, в Париже, была ассистентом куратора в музее Гуггенхайма в Бильбао. За время работы я поняла, что многие люди, даже интересуясь искусством, выставками, спектаклями, никогда не заходят в такие живые пространства, где каждый день происходит «небольшое чудо»: из ничего рождается сначала выставка, а затем бойкая продажа. Это как эфемерный музей, который хранит множество секретов, и многие искренне удивлены, что предметы музейного уровня можно приобрести.