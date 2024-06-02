1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €275 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от €170 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
€174 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160€112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: в районе метро Dupleix (линия 6)
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
от €99 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем
Начало: На Северном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж и мода - дуэт на века
Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж глазами Парижанина
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от €245 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Амели с Монмартра
Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€615 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Галерейный мир Парижа
Познакомиться с современным искусством в местах, где оно выставляется, в компании экспертов
Начало: Около церкви Saint Germain des Pres
11 июня в 11:30
12 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€130 за человека
Индивидуальная
1 час
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€174 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Анжелики, маркизы ангелов
Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Начало: У собора Парижской Богоматери
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€199 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija2 июня 2024Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия, лекция, прогулка, всё "в одном флаконе". Дарья индивидуально, познавательно и интересно проводит экскурсии. Всем советую!
- ККсения28 мая 2024Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
- ЕЕлизавета28 мая 2024Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
- ЛЛюдмила27 мая 2024Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.
- AAlexander27 мая 2024Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
- ААнна27 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.
- ИИнна25 мая 2024На экскурсии вам удастся попасть в камерные и недоступные обычному туристу места галерейного квартала. Личная вовлечённость гида в процессы галерейного дела и знакомства с владельцами и персоналом позволяли чувствовать себя спокойно и защищенно в этой несколько специфичной среде.
- ООльга24 мая 2024Антонина повела нас в интересное и увлекательное путешествие по роману "Три Мушкетера", вернула нас в нашу юность, когда мы зачитывались
- ММаксим20 мая 2024Экскурсия-великолепная! Саида очень интересный и живой рассказчик. Вся экскурсия была буквально на одном дыхании, много фактов, интересных историй и даже лайфхаков по тому, как попасть на представление, если на сайте нет билетов. Спасибо большое, всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Уникальный опыт»
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