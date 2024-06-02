J Julija Страшные истории и легенды Парижа Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!

Ю Юлия Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке Экскурсия, лекция, прогулка, всё "в одном флаконе". Дарья индивидуально, познавательно и интересно проводит экскурсии. Всем советую!

К Ксения Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже читать дальше уровне. Без него совершенно невозможно было бы увидеть всю красоту, глубину и ценность этого округа. Никакие путеводители даже близко не расскажут и десятой доли. Огромная удача, что этот район входит в круг интересов такой потрясающе талантливой глубокой разносторонней личности как Влад. Спасибо за вновь открытый Париж. Будем искать возможность вернуться, и еще, и еще открывать Париж с Вами! Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном

Е Елизавета Великолепная Опера Гарнье Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!

Л Людмила Понять Париж за два часа Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.

A Alexander Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.

А Анна Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.

И Инна Галерейный мир Парижа На экскурсии вам удастся попасть в камерные и недоступные обычному туристу места галерейного квартала. Личная вовлечённость гида в процессы галерейного дела и знакомства с владельцами и персоналом позволяли чувствовать себя спокойно и защищенно в этой несколько специфичной среде.

О Ольга «Три мушкетёра» на улицах Парижа читать дальше романами А. Дюма. Открыла нам тайну кто же на самом деле были прототипы персонажей "Три Мушкетера", провела нас по улочкам, по которым ходили и жили Д'артаньян, и мушкетеры. Интересно, необычно и увлекательно. Рекомендую. Антонина повела нас в интересное и увлекательное путешествие по роману "Три Мушкетера", вернула нас в нашу юность, когда мы зачитывались