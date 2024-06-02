Уникальный опыт – экскурсии в Париже

Найдено 43 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Париже на русском языке, цены от €60, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 4 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 275 за всё до 7 чел.
По следам парижских алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Улица Муфтар: парижский Арбат
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 174 за всё до 5 чел.
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 6 чел.
Покорение Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от 170 за всё до 10 чел.
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
174 за человека
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160112 за всё до 10 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Парижское сердце русской эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: в районе метро Dupleix (линия 6)
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
от 99 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222178 за всё до 4 чел.
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем
Начало: На Северном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Париж и мода - дуэт на века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Париж и мода - дуэт на века
Узнаём историю высокой моды, гуляя по кварталам её столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
190 за всё до 10 чел.
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
Париж глазами Парижанина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Париж глазами Парижанина
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
50 оттенков французского шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
По следам Амели с Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
По следам Амели с Монмартра
Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 180 за всё до 10 чел.
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
615 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в резиденции французских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
650 за всё до 3 чел.
Галерейный мир Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Галерейный мир Парижа
Познакомиться с современным искусством в местах, где оно выставляется, в компании экспертов
Начало: Около церкви Saint Germain des Pres
11 июня в 11:30
12 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
130 за человека
Кофейная иллюстрация
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
60 за человека
По следам Трех Мушкетеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
По следам Трех Мушкетеров
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Начало: Метро Ренн
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
174 за всё до 2 чел.
По следам Анжелики, маркизы ангелов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Анжелики, маркизы ангелов
Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Начало: У собора Парижской Богоматери
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в сафари-парк Туари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
320 за всё до 4 чел.
Тайны и секреты гробницы Наполеона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.
Охота за сокровищами Сент-Уана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
199 за экскурсию
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    2 июня 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
    Экскурсия, лекция, прогулка, всё "в одном флаконе". Дарья индивидуально, познавательно и интересно проводит экскурсии. Всем советую!
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
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    уровне. Без него совершенно невозможно было бы увидеть всю красоту, глубину и ценность этого округа. Никакие путеводители даже близко не расскажут и десятой доли. Огромная удача, что этот район входит в круг интересов такой потрясающе талантливой глубокой разносторонней личности как Влад. Спасибо за вновь открытый Париж. Будем искать возможность вернуться, и еще, и еще открывать Париж с Вами!

  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Понять Париж за два часа
    Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
    Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.
  • И
    Инна
    25 мая 2024
    Галерейный мир Парижа
    На экскурсии вам удастся попасть в камерные и недоступные обычному туристу места галерейного квартала. Личная вовлечённость гида в процессы галерейного дела и знакомства с владельцами и персоналом позволяли чувствовать себя спокойно и защищенно в этой несколько специфичной среде.
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    «Три мушкетёра» на улицах Парижа
    Антонина повела нас в интересное и увлекательное путешествие по роману "Три Мушкетера", вернула нас в нашу юность, когда мы зачитывались
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    романами А. Дюма. Открыла нам тайну кто же на самом деле были прототипы персонажей "Три Мушкетера", провела нас по улочкам, по которым ходили и жили Д'артаньян, и мушкетеры. Интересно, необычно и увлекательно. Рекомендую.

  • М
    Максим
    20 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Экскурсия-великолепная! Саида очень интересный и живой рассказчик. Вся экскурсия была буквально на одном дыхании, много фактов, интересных историй и даже лайфхаков по тому, как попасть на представление, если на сайте нет билетов. Спасибо большое, всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
  2. Понять Париж за два часа
  3. Великолепная Опера Гарнье
  4. «Три мушкетёра» на улицах Парижа
  5. Код да Винчи - разгадываем тайну
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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