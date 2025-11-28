Окунитесь в атмосферу настоящего сафари недалеко от Парижа.
В парке Туари вы увидите львов, зебр и антилоп в естественной среде, исследуете тоннели, побываете в серпентарии и потеряетесь в живом лабиринте.
В парке Туари вы увидите львов, зебр и антилоп в естественной среде, исследуете тоннели, побываете в серпентарии и потеряетесь в живом лабиринте.
Описание экскурсииЖивотные в естественной среде Сафари‑парк Туари — уникальный уголок природы всего в нескольких километрах от Парижа. Зебры могут заглянуть в окно вашего автомобиля, а львы, носороги, антилопы и кенгуру свободно гуляют по просторной территории, созданной по образцу африканской саванны. Здесь можно почувствовать себя в настоящем сафари, не уезжая из Франции. Тоннели, рептилий и птичий мир В парке вы сможете спуститься в подземный тоннель, чтобы наблюдать жизнь зверьков, посетить серпентарий с редкими рептилиями и заглянуть в птичий двор. С пешеходной галереи открывается вид на полёт хищных птиц, а туннель приведёт вас прямо к логову тигров. Развлечения для детей и лабиринт Туари Для юных гостей создан «Волшебный остров» с игровыми аттракционами, возможностью пробраться в нору и увидеть подземный мир животных. Есть также мини‑ферма, где можно познакомиться с домашними питомцами. Настоящее приключение ждёт вас в знаменитом зелёном лабиринте Туари, где километры живой изгороди превращают прогулку в игру с тайнами и открытиями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари парк Туари
- Замок Туари
- Зоопарк Туари
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n - взрослый 29.9 €/n - детский (с 3 до 14 лет) 23.5 €
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
Захватывающее путешествие по островам Ситэ и Святого Людовика. Откройте для себя готическую архитектуру и аристократическую атмосферу Парижа
Начало: У собора Парижской Богоматери
Завтра в 09:30
29 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Один день в сердце Парижа
Индивидуальная фото-прогулка по Парижу с профессиональным фотографом. Узнайте секреты города и получите потрясающие снимки на память
Начало: У метро Passy
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Прогулка по острову Сите и собору Нотр-Дам раскроет тайны средневекового Парижа. Узнайте, как литература спасла архитектуру и ощутите дух истории
Начало: В районе метро Hotel de Ville
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
€160 за всё до 4 чел.