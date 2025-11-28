Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Окунитесь в атмосферу настоящего сафари недалеко от Парижа.



В парке Туари вы увидите львов, зебр и антилоп в естественной среде, исследуете тоннели, побываете в серпентарии и потеряетесь в живом лабиринте.

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком €250 за экскурсию

Описание экскурсии Животные в естественной среде Сафари‑парк Туари — уникальный уголок природы всего в нескольких километрах от Парижа. Зебры могут заглянуть в окно вашего автомобиля, а львы, носороги, антилопы и кенгуру свободно гуляют по просторной территории, созданной по образцу африканской саванны. Здесь можно почувствовать себя в настоящем сафари, не уезжая из Франции. Тоннели, рептилий и птичий мир В парке вы сможете спуститься в подземный тоннель, чтобы наблюдать жизнь зверьков, посетить серпентарий с редкими рептилиями и заглянуть в птичий двор. С пешеходной галереи открывается вид на полёт хищных птиц, а туннель приведёт вас прямо к логову тигров. Развлечения для детей и лабиринт Туари Для юных гостей создан «Волшебный остров» с игровыми аттракционами, возможностью пробраться в нору и увидеть подземный мир животных. Есть также мини‑ферма, где можно познакомиться с домашними питомцами. Настоящее приключение ждёт вас в знаменитом зелёном лабиринте Туари, где километры живой изгороди превращают прогулку в игру с тайнами и открытиями.

