Откройте для себя красоту провинции Шампань с её виноградниками, средневековыми аббатствами и столицей шампанского — Эперне. Вас ждёт Реймский собор, погреба мировых брендов и дегустация напитка королей.
Описание экскурсии
Очарование провинции Шампань Шампань — это живописные деревушки, утопающие в цветах, вьющиеся дороги и виноградники, уходящие за горизонт. Здесь сохранились аббатства и замки, а каждый городок наполнен самобытным шармом. Реймс — сердце архитектуры В Реймсе вы увидите уникальные памятники римского и готического стиля, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Главное сокровище — знаменитый Реймский собор, где короновались французские короли. Эперне и шампанские дома Завершением поездки станет Эперне — столица шампанского. По его центральной улице Avenue de Champagne расположены погреба мировых брендов, таких как Moët & Chandon, Perrier-Jouët и Mercier. Под городом скрыто более 100 километров винных тоннелей, где рождался напиток, ставший символом праздника.
Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регион Шампань
- Город Реймс
- Реймский собор
- Городок Эперне
- Дом Шампанских вин
- Винные погреба
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги лицензированного гида - 240 €
- Обед и дегустация
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем иметь удобную обувь
- Тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
