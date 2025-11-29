Очарование провинции Шампань Шампань — это живописные деревушки, утопающие в цветах, вьющиеся дороги и виноградники, уходящие за горизонт. Здесь сохранились аббатства и замки, а каждый городок наполнен самобытным шармом. Реймс — сердце архитектуры В Реймсе вы увидите уникальные памятники римского и готического стиля, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Главное сокровище — знаменитый Реймский собор, где короновались французские короли. Эперне и шампанские дома Завершением поездки станет Эперне — столица шампанского. По его центральной улице Avenue de Champagne расположены погреба мировых брендов, таких как Moët & Chandon, Perrier-Jouët и Mercier. Под городом скрыто более 100 километров винных тоннелей, где рождался напиток, ставший символом праздника. Важная информация:

Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.