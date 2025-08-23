Мои заказы

Шампань – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Шампань» в Париже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальная экскурсия в регион Шампань с дегустацией
На автобусе
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в регион Шампань с дегустацией
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
€520 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия в регион Шампань с дегустацией
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в регион Шампань с дегустацией
Начало: Ваш отель/Опера Гарнье
Расписание: По пятницам в 8:00
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
€160 за человека
Экскурсия в Шампань: готика и искристое вино
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Шампань: готика и искристое вино
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
€600 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Шампань»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия в регион Шампань с дегустацией
  2. Групповая экскурсия в регион Шампань с дегустацией
  3. Экскурсия в Шампань: готика и искристое вино
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Монмартр
  6. Собор Парижской Богоматери
  7. Набережная
  8. Опера Гарнье
  9. Консьержери
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2025
Сейчас в Париже в категории "Шампань" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 600.
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Шампань», цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь