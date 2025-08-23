Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в регион Шампань с дегустацией
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
€520 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в регион Шампань с дегустацией
Начало: Ваш отель/Опера Гарнье
Расписание: По пятницам в 8:00
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
€160 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Шампань: готика и искристое вино
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
€600 за всё до 6 чел.
