Хотите научиться отличать посредственность от настоящего искусства? А Моне от Мане? Тогда вам прямая дорога в бывший вокзал, а ныне просторный музей изобразительных искусств.
Временные выставки частных коллекций, знаменитые скульптуры, макеты архитектурных сооружений, фотография, графическое искусство и многое другое. Как вы поняли, музей д’Орсе больше, чем просто музей. И у меня уже есть идеальный план вашего первого с ним знакомства.
Описание экскурсииМаршрут нашей экскурсии по музею Орсе:• Бывший вокзал Здание — «первый шедевр» музея. Бывший вокзал, перестроенный в самый необычный в мире музей. Первым делом вы сфотографируетесь на фоне знаменитых часов и найдете копию статуи Свободы.
- Импрессионизм В Орсе собрана крупнейшая коллекция «художников счастья». Вы узнаете об их образе жизни, поисках вдохновения и о том, почему их ненавидели. Увидите «Олимпию» и «Завтрак на траве» Эдуара Мане, «Кувшинки» и «Руанский собор» Клода Моне, балерин Дега и красавиц Ренуара.
- Постимпрессионизм Ваше воображение взволнуют «Церковь в Овере», одна из последних картин уже обезумевшего Ван Гога, гогеновский Таити, картежники Сезанна, танцовщицы Тулуз-Лотрека. Я расскажу вам интригующие истории из жизни художников, которые запомнятся, как и их бессмертные картины.
- Модерн, или ар нуво Чем ботаника может помочь архитектору и что такое художественная архитектура, вы откроете для себя, познакомившись с работами Александра Шарпантье, Гектора Гимара, Гюстава Серюрье-Бови и других дизайнеров и архитекторов, работавших в стиле модерн.
- Терраса Родена До сорока лет пробыв в подмастерьях, Роден в итоге стал скульптором с мировым именем. Вы увидите грандиозные «Врата ада», мрачного «Уголино», «неудачного» «Бальзака», изящную «Мимолетную любовь». Поговорим и о других выдающихся творцах и их шедеврах.
Ежедневно, по договорённости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Трансфер и входные билеты, если требуются на маршруте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Перед входом в музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
