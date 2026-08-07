Сен-Жермен — это город в городе, где царит особый шарм, а время замедляется. Здесь история, литература, живопись, музыка и наука тесно переплетаются и гармонично живут вместе. Вы пройдёте по улочкам квартала и увидите знаменитые кафе, где бывали Сартр и Пикассо. Узнаете, погиб ли Гильотин из-за своего изобретения и почему Родена не приняли в Школу изящных искусств.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите знаменитые Café de Flore и Deux Magots — символы парижской богемы. Посмотрите на Школу изящных искусств, где учился Делакруа и куда не приняли отца импрессионистской скульптуры. Полюбуетесь величественной архитектурой Института Франции, крытого пассажа Сен-Андре, кафе Le Procope и церкви Святого Сульпиция. И узнаете:

Почему джаз — мелодия квартала Сен-Жермен

Существует ли нулевой меридиан в Париже

Где жил Д’Артаньян

Что придумал Ден Браун в книге «Код да Винчи» и почему мы ему верим

Был ли обезглавлен Гильотин на собственном изобретении

Я расскажу историю квартала и покажу скрытые дворики, уютные скверы и старинные здания. Поделюсь фактами о традициях и привычках парижан. А по желанию вы присядете в одном из кафе на чашечку кофе и почувствуете местную атмосферу.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию) — напитки и закуски в кафе.