Шик квартала Сен-Жермен

Прогуляться по историческому району Парижа и узнать, где жил Д’Артаньян

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Ответы на вопросы
Сен-Жермен — это город в городе, где царит особый шарм, а время замедляется. Здесь история, литература, живопись, музыка и наука тесно переплетаются и гармонично живут вместе. Вы пройдёте по улочкам квартала и увидите знаменитые кафе, где бывали Сартр и Пикассо.

Узнаете, погиб ли Гильотин из-за своего изобретения и почему Родена не приняли в Школу изящных искусств.
Шик квартала Сен-Жермен
Шик квартала Сен-Жермен
Шик квартала Сен-Жермен
Шик квартала Сен-Жермен
Шик квартала Сен-Жермен
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите знаменитые Café de Flore и Deux Magots — символы парижской богемы. Посмотрите на Школу изящных искусств, где учился Делакруа и куда не приняли отца импрессионистской скульптуры. Полюбуетесь величественной архитектурой Института Франции, крытого пассажа Сен-Андре, кафе Le Procope и церкви Святого Сульпиция. И узнаете:

  • Почему джаз — мелодия квартала Сен-Жермен
  • Существует ли нулевой меридиан в Париже
  • Где жил Д’Артаньян
  • Что придумал Ден Браун в книге «Код да Винчи» и почему мы ему верим
  • Был ли обезглавлен Гильотин на собственном изобретении

Я расскажу историю квартала и покажу скрытые дворики, уютные скверы и старинные здания. Поделюсь фактами о традициях и привычках парижан. А по желанию вы присядете в одном из кафе на чашечку кофе и почувствуете местную атмосферу.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию) — напитки и закуски в кафе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станции метро Saint-Germain-des-Prés
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Монастыри, церкви, храмы
Святые места

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