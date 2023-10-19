Прогуляться по историческому району Парижа и узнать, где жил Д’Артаньян
Сен-Жермен — это город в городе, где царит особый шарм, а время замедляется. Здесь история, литература, живопись, музыка и наука тесно переплетаются и гармонично живут вместе. Вы пройдёте по улочкам квартала и увидите знаменитые кафе, где бывали Сартр и Пикассо.
Узнаете, погиб ли Гильотин из-за своего изобретения и почему Родена не приняли в Школу изящных искусств.
Узнаете, погиб ли Гильотин из-за своего изобретения и почему Родена не приняли в Школу изящных искусств.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите знаменитые Café de Flore и Deux Magots — символы парижской богемы. Посмотрите на Школу изящных искусств, где учился Делакруа и куда не приняли отца импрессионистской скульптуры. Полюбуетесь величественной архитектурой Института Франции, крытого пассажа Сен-Андре, кафе Le Procope и церкви Святого Сульпиция. И узнаете:
- Почему джаз — мелодия квартала Сен-Жермен
- Существует ли нулевой меридиан в Париже
- Где жил Д’Артаньян
- Что придумал Ден Браун в книге «Код да Винчи» и почему мы ему верим
- Был ли обезглавлен Гильотин на собственном изобретении
Я расскажу историю квартала и покажу скрытые дворики, уютные скверы и старинные здания. Поделюсь фактами о традициях и привычках парижан. А по желанию вы присядете в одном из кафе на чашечку кофе и почувствуете местную атмосферу.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию) — напитки и закуски в кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро Saint-Germain-des-Prés
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 265 туристов
Меня зовут Оксана. Живу и работаю в Париже, и каждый день продолжаю открывать и изучать этот великолепный город. Своё хобби — изучение архитектуры и культурного наследия Франции — я сделала делом жизни. С удовольствием стану для вас своим человеком, который покажет достопримечательности города, поведает его тайны и расскажет о современной жизни столицы. Без лишней приторности могу сказать, что я романтичная натура с хорошим чувством юмора. Люблю общаться с людьми и путешествовать, ведь это расширяет кругозор!
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