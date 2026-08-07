Сен-Жермен — это город в городе, где царит особый шарм, а время замедляется. Здесь история, литература, живопись, музыка и наука тесно переплетаются и гармонично живут вместе. Вы пройдёте по улочкам квартала и увидите знаменитые кафе, где бывали Сартр и Пикассо.
Узнаете, погиб ли Гильотин из-за своего изобретения и почему Родена не приняли в Школу изящных искусств.
Узнаете, погиб ли Гильотин из-за своего изобретения и почему Родена не приняли в Школу изящных искусств.
Описание экскурсии
Вы увидите знаменитые Café de Flore и Deux Magots — символы парижской богемы. Посмотрите на Школу изящных искусств, где учился Делакруа и куда не приняли отца импрессионистской скульптуры. Полюбуетесь величественной архитектурой Института Франции, крытого пассажа Сен-Андре, кафе Le Procope и церкви Святого Сульпиция. И узнаете:
- Почему джаз — мелодия квартала Сен-Жермен
- Существует ли нулевой меридиан в Париже
- Где жил Д’Артаньян
- Что придумал Ден Браун в книге «Код да Винчи» и почему мы ему верим
- Был ли обезглавлен Гильотин на собственном изобретении
Я расскажу историю квартала и покажу скрытые дворики, уютные скверы и старинные здания. Поделюсь фактами о традициях и привычках парижан. А по желанию вы присядете в одном из кафе на чашечку кофе и почувствуете местную атмосферу.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию) — напитки и закуски в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро Saint-Germain-des-Prés
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 338 туристов
Меня зовут Оксана. Живу и работаю в Париже, и каждый день продолжаю открывать и изучать этот великолепный город. Своё хобби — изучение архитектуры и культурного наследия Франции — я сделала
Входит в следующие категории Парижа
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