Париж встретит и проводит не очередями, а вниманием и заботой. Мы предлагаем сервис полного цикла для самых взыскательных путешественников.
Наш русскоговорящий водитель будет ждать вас у выхода из самолёта в аэропортах Шарль-де-Голль Орли: проведёт по системе фаст-трек и доставит по адресу. А если вы вылетаете — поможет с регистрацией, багажом и доступом в лаундж.
Описание трансфер
При прилёте:
- встреча с именной табличкой у выхода из самолёта.
- прохождение паспортного контроля и таможни в обход общей очереди (фаст-трек).
- подача автомобиля прямо ко входу или выходу из терминала.
- трансфер на комфортабельном легковом автомобиле по вашему адресу.
При вылете:
- трансфер до аэропорта на комфортабельном легковом автомобиле.
- помощь при регистрации на рейс и оформлении багажа.
- прохождение паспортного контроля и таможни в обход общей очереди (фаст-трек).
- по желанию помощь с оформлением Tax Free и ожидание посадки в закрытых лаунжах первого класса с шампанским и закусками.
Организационные детали
- Сопровождающий и водитель из нашей команды говорят на русском языке или другом по вашему запросу.
- Для бронирования, пожалуйста, укажите, на каком языке должен говорить сопровождающий, а также: номер рейса, количество человек (если летите с детьми — возраст), количество чемоданов (в стоимость включён провоз 4 шт.), адрес.
- По запросу — помощь в оформлении Tax Free и ожидание в залах ожидания премиум-класса. Подробности в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 222 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
