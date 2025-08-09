Мои заказы

Трансфер в Диснейлэнд

Поездка в Диснейлэнд – настоящий праздник для детей и взрослых! Чтобы максимально расслабиться и не думать о суете в этот день, предлагаем вам наш комфортабельный транспорт. Мы доставим вас в парк развлечений с максимальным комфортом.

Водитель встретит Вас с табличкой, на чистом автомобиле, оснащенном зарядными устройствами, Wi-Fi, питьевой водой.
Ближайшие даты:
1
янв2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв7
янв
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

Начало вашего путешествия с положительными эмоциями

Вы хотите начать свое путешествие без стресса и долгих ожиданий в аэропорту? Это отличное решение! После длительного перелета, когда вы уже устали, не хочется стоять в очереди за такси и переживать о безопасности на дороге. А что говорить о неожиданных сюрпризах, таких как грязный автомобиль или водители, не говорящие на вашем языке?

Комфорт и удобство на первом месте

Представьте, что ваш шофер будет ждать вас в зале прилета с именной табличкой. Он поможет вам с багажом и обеспечит комфортное заселение в отель. Это именно то, что нужно для начала вашего отдыха или деловой поездки!

Удобства в каждом автомобиле

В каждом автомобиле вас ждут:

  • Wi-Fi для связи с близкими или работы;
  • Питьевая вода для утоления жажды;
  • Зарядные устройства, чтобы ваши устройства всегда были на связи.

Фиксированная цена без сюрпризов

Все эти удобства вы получаете по фиксированной и заранее известной цене. Забудьте о неприятных неожиданностях и сосредоточьтесь на том, что действительно важно — на вашем путешествии!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Опытный гид-водитель
  • Комфортабельный автомобиль (wi-fi, питьевая вода и зарядные устройства).
Место начала и завершения?
Аэропорт/отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Лучшее соотношение цены и качества
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

