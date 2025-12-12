Когда: Я заберу вас из гостиницы (адрес вы присылаете при заказе трансфера) и доставлю в Диснейленд. Сориентирую в парке и покажу в какие входы лучше заходить, чтобы избежать очередей. Трансфер в парижский Диснейленд с ожиданием до окончания салюта, который так любят дети! Примерно до 23:00 (по договоренности). Мы встретимся на парковке недалеко от входа в парк и я отвезу вас обратно в отель.

Экскурсия длится около 8 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала