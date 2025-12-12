Описание трансферПредлагаю трансфер в парижский Диснейленд с ожиданием до окончания салюта, который так любят дети! Примерно до 23:00 (по договоренности) Я заберу вас из гостиницы и доставлю в Дисней, сориентирую в парке и покажу в какие входы лучше заходить, чтобы избежать очередей. А после салюта встречу вас на парковке Диснейленда и отвезу обратно в отель
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы посетите два парка аттракционов знаменитого Диснейленда в Париже. А по дороге я расскажу вам какие аттракционы лучше посетить в первую очередь
- А какие можно оставить и на потом. А также посоветую как можно избежать. огромных очередей
Что включено
- Трансфер, бензин, парковка
Что не входит в цену
- Билеты в Диснейленд
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж
Завершение: Ваш отель (любой адрес в Париже и пригородах)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
