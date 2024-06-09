Попасть в Диснейленд — мечта не только детей, но и многих взрослых. А теперь представьте, что она омрачается длинными очередями на аттракционы. Иногда в ожидании приходится тратить по целому часу. Да и без этого в парке можно потерять много времени, не зная, куда пойти. Я решу все эти проблемы. Вы насладитесь посещением Диснейленда в максимально комфортных условиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание билета
Что вас ожидает
- За день вы пройдёте 2 парка, что невозможно сделать без гида. Попадёте на все желаемые аттракционы — если захотите, даже не по одному разу.
- Я буду полностью координировать ваше пребывание в Диснейленде: посоветую, какие аттракционы стоит посетить с учётом интересов ваших детей, и где лучше пообедать.
- Вы познакомитесь со всеми развлечениями без нудных ожиданий и просто отлично проведёте время.
Организационные детали
- В стоимость предложения включены услуги гида, проход на аттракционы без очереди, скидки в магазинах и ресторанах парков до 15%.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Диснейленд — от €85 до €135 в зависимости от сезона, дня недели, количества посещаемых парков. Вы можете купить билеты через меня и получить скидку до 30%.
- При необходимости помогу с трансфером за доплату. Подробности обсудим в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Париже
Добрый день! Меня зовут Сергей. Я работаю в Диснейленде уже более 6 лет. Помогу вам оставить только позитивные воспоминания о парке и насладиться его посещением по полной.Задать вопрос
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Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Начало: В районе метро Гобелены
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 6 чел.
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Начало: У пирамиды Лувра
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12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.