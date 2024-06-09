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Попасть в Диснейленд — мечта не только детей, но и многих взрослых. А теперь представьте, что она омрачается длинными очередями на аттракционы. Иногда в ожидании приходится тратить по целому часу. Да и без этого в парке можно потерять много времени, не зная, куда пойти. Я решу все эти проблемы. Вы насладитесь посещением Диснейленда в максимально комфортных условиях.