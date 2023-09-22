59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Улица Муфтар: парижский Арбат

Неформальная прогулка по улице, полной развлечений на любой вкус, запах и цвет
На улице Муфтар всё время происходит что-то интересное: то дегустация вина, то презентация парфюма, то фольклорные танцы, то концерт шарманщика, то исполнение политических оперетт, то флешмоб, то вернисаж. Никогда не знаешь, на что попадешь.

Однако даже без этих инфо-поводов история этой улочки сама по себе – приключенческий роман, где перемешались мистика, гипноз, клады, замурованные двери, подземные реки, садо-мазо и стрит-арт!
5
67 отзывов
Улица Муфтар: парижский Арбат
Улица Муфтар: парижский Арбат
Улица Муфтар: парижский Арбат

Описание экскурсии

Муфтар — это наслаждение жизнью в самом потребительском смысле слова. Десятки грошовых, но потому особенно приятных развлечений ждут на каждом шагу. Мы пропитаемся ароматом шоколада, приценимся к деревянным пупсам и коллекционным фигуркам героев французских комиксов, съедим какой-нибудь обязательный парижский фаст-фуд, выпьем имбирный ситронад. Отыщем следы древней истории Муфтара и ее свежайшие приманки — новые кафе, кальянные, концепт-сторы и граффити. Если повезет, поучаствуем в сеансе «парижского расслабления» от Андре Шукруна или потанцуем под аккордеон. Посетим место древнего культа и запишем адрес бара, где наливают исчезнувшие виды алкоголя – гипокрас, гидромель и абсент.

Как бы короток ни был ваш визит в Париж, обязательно найдите час для Муфтара. Вы можете сами прогуляться по этой удивительной улице, и тогда она останется в ваших воспоминаниях калейдоскопом приятнейших кафе и интересных магазинчиков. А можете сделать это в моей компании, и тогда она запомнится вам как калейдоскоп парижских легенд, историй и образов, оригинальных вещей и живописных персонажей. Ведь улица Муфтар — как затейливая антикварная штучка неясного предназначения: красива сама по себе, но если б еще знать, как ей пользоваться! Я — знаю. Я помогу вам найти самые нетривиальные сувениры, искренне заинтересоваться историей и собрать книжку гастрономических адресов для самостоятельного изучения.

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: фаст-фуд — €3,9–5,3, кир — €4,8–7,8, горячий шоколад — €5.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Латинском квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости,
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дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
2
3
2
1
А
Дарья, спасибо за встречу! Это именно была встреча, как будто встреча старых друзей, где Дарья которую «мы давно не видели» рассказывала нам чем и как живет Париж и какие тайны
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скрываются в истории улицы Муфтар. Это именно был интересный и открытый разговор, приятная встреча с «душой компании», а не просто экскурсия. Мы гуляли по улочкам и закоулкам, а Дарья наполняла встречу рассказами о подземельях и замурованных дверцах, о чудесных излечениях и политических играх прошлых веков. При этом мы заходили в разные магазинчики и кафе дополняя экскурсию запахами, вкусами и впечатлениями. Большое спасибо! Ждём в гости в Австралии!

Дарья, спасибо за встречу! Это именно была встреча, как будто встреча старых друзей, где Дарья которую
Дарья, спасибо за встречу! Это именно была встреча, как будто встреча старых друзей, где Дарья которую
Дарья, спасибо за встречу! Это именно была встреча, как будто встреча старых друзей, где Дарья которую
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М
Впервые были с дочерью в Париже, выбрала по отзывам экскурсию с Дарьей и не прогадали. До экскурсии слышала стороннее мнение, мол, что можно делать на Муфтар больше 30 минут. А
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вот и нет, до того интересно Даша рассказывает, что время куда-то быстро и мимо пролетает))) Много интересной, порой забавной, порой шокирующей информации. В нашем милом гиде пропадает прекрасная актриса, слушаешь с открытым ртом и наслаждением. Совершенно нет дистанции в общении, ощущение, что встретился с давней подругой. Очень рекомендую гида и экскурсию! Приеду в следующий раз обязательно схожу с Дарьей - все равно куда))

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А
Никогда не понимал прелесть обзорных экскурсий по главным достопримечательностям. Правда не понятно, ну зачем? Ведь есть же открытки, Интернет… ну или телевизор, если уж совсем лень. Поэтому я всегда стараюсь
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в новом для себя городе побывать в местах, не указанных в путеводителях. Не от желания соригинальничать, а узнать и увидеть что-то действительно новое. И особенно, если это новое ты узнаешь от человека, действительно любящего предмет своего рассказа, такого, как Дарья. Вы это почувствуете, обязательно, это как в музыке, всегда ясно нравится ли музыканту то, что он играет. Теоретически, остановившись в центре Парижа, мы могли бы забрести на улицу Муфтар. Более того, она бы наверняка бы нам понравилась, НО (то самое – «но») мы бы точно никогда не узнали и не увидели столько маленьких и больших деталей и историй, связанных с ними.
Единственная маленькая не ложка, а как пишут в старых рецептах «на кончике ножа» дегтя – это про название экскурсии. Ну ни разу Муфтар – не Арбат, в его нынешнем (хотя был там года 3 назад, так что, если не прав, москвичи, простите) состоянии. Общего у них только пешеходность, мне кажется.

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в
Дарья – потрясающий рассказчик и немного актриса. Мы не просто ходили и слушали, мы присутствовали на целом спектакле, где все герои тонко и с юмором сыграны одним человеком. Не было
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«застывших» и заученных учебных фраз, а только живое повествование о событиях прошлого, которые изменили Париж, и сделали его таким, каким он предстал перед нами. Дарья - тот редкий гид, кто может свои серьезные глубокие знания донести в легкой, доступной и понятной форме. А главное, что из такой экскурсии многое запоминается. Светлая, улыбчивая, Дарья легко могла поддержать разговор на отвлеченную тему, а потом очень плавно вернуть его к изначальной истории. Три часа пролетели быстро и неутомительно. Расставаться с Дарьей и Парижем было жаль.

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Е
Очень интересная экскурсия. Неожиданно много узнали об истории города. Казалось бы, гуляли только по одной улице. А оказалось, так или иначе с не связано очень много исторических событий. Дарья эрудированный
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и артистичный рассказчик. Я получила удовольствие, какое получаешь побывав на хорошем спектакле - манера изложения, юмор, просто прекрасно)
Плюс детали из жизни Парижа, быта горожан - это тоже позволяет лучше понять и почувствовать город. Интересные магазинчики, симпатичные дворики, в общем колоритная улица и не менее колоритная рассказца. Не секрет, что Париж город многоплановый - это не только прекрасный город любви, романтики, искусства, гурманов и т. д. но и город бомжей, попрошаек, грязных закоулков.. благодаря чему многие мои знакомые, боясь разочарования, не хотят его посещать. Слушая Дарью, я стала по другому к этому относиться, Она умеет во всем находить что-то интересное и даже смешное и понимаешь, что это не раньше "вода мокрее была"- а это тоже часть жизни и она существовала и в прежние времена. В общем Париж и его "изнанка" стали единым целым. Я довольна) Спасибо, Дарья! P.S. Дочка 13 ти лет тоже слушала с удовольствием.

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Ирина
В Париже были не впервые, поэтому хотелось не обычной экскурсии с шаблонным маршрутом и стандартным набором фактов, а чего-нибудь более погружающего в атмосферу парижских улиц, самобытного и местечкового, и мы
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такую экскурсию получили!! Огромная благодарность Даше, превосходному рассказчику, нашему гиду по нетривиальным туристическим местам и просто замечательному, открытому, радостному человеку! Прекрасное знание истории и историй про парижан, как современников, так и тех далеких времён, которые запечатлены на страницах книг! Полное погружение в атмосферу Парижа, ненавязчивая, увлекательная подача фактов. Даша - мастер по расстановке "маячков" в хронологии истории! Она умеет рассказать всё так, как-будто ты сам был свидетелем тех событий и запомнил их, как собственные приключения и переживания! А ещё, что немаловажно, Даша сразу выходила на связь в предварительной переписке, отвечала на все вопросы, и дождалась нас, потому что мы опоздааааали:((((Прекрасно провели время, узнали для себя много нового и интересного! Спасибо огромное, Даша! Приедем в следующий раз, пойдём гулять с Вами по Монмартру!:) Удачи и до встречи!:)

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