59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

На улице Муфтар все время происходит что-то интересное: то бесплатная дегустация вина, то презентация парфюма, то сеансы общественного массажа, то исполнение музыкально-политических оперетт, то флешмоб, то вернисаж. Никогда не знаешь, на что попадешь. Но одно точно: в одной из здешних лавочек можно выпить настоящий горячий шоколад, а не белёсое какао!

Муфтар – это наслаждение жизнью в самом потребительском смысле слова. Десятки грошовых, но потому особенно приятных развлечений ждут на каждом шагу. Мы вдохновимся артизанальным шоколадом, зайдем в магазин дисков и лавочку деревянных игрушек, съедим какой-нибудь обязательный парижский фаст-фуд, выпьем имбирный ситронад. Отыщем следы древней истории Муфтара и ее свежайшие приманки — новые кафе, клубы, концепт-сторы. Если повезет, поучаствуем в сеансе «парижского расслабления» от Андре Шукруна или послушаем пропагандисткие песни от Левого Фронта. Посетим место древнего культа и проникнем в засекреченные дворики, где время отсчитывают по цветению бегонии.

Как бы короток ни был ваш визит в Париж, обязательно найдите час для Муфтара. Вы можете сами прогуляться по этой удивительной улице, и тогда она останется в ваших воспоминаниях калейдоскопом приятнейших кафе и интересных магазинчиков. А можете сделать это в моей компании, и тогда она запомнится вам как сгусток парижских легенд, историй и образов, оригинальных вещей и живописных персонажей. Ведь улица Муфтар — как затейливая антикварная штучка неясного предназначения: красива сама по себе, но если б еще знать, как ей пользоваться! Я — знаю. Я помогу вам найти самые нетривиальные сувениры, искренне заинтересоваться историей и собрать книжку гастрономических адресов для самостоятельного изучения.