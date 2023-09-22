59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На улице Муфтар всё время происходит что-то интересное: то дегустация вина, то презентация парфюма, то фольклорные танцы, то концерт шарманщика, то исполнение политических оперетт, то флешмоб, то вернисаж. Никогда не знаешь, на что попадешь. Однако даже без этих инфо-поводов история этой улочки сама по себе – приключенческий роман, где перемешались мистика, гипноз, клады, замурованные двери, подземные реки, садо-мазо и стрит-арт!

Описание экскурсии

Муфтар — это наслаждение жизнью в самом потребительском смысле слова. Десятки грошовых, но потому особенно приятных развлечений ждут на каждом шагу. Мы пропитаемся ароматом шоколада, приценимся к деревянным пупсам и коллекционным фигуркам героев французских комиксов, съедим какой-нибудь обязательный парижский фаст-фуд, выпьем имбирный ситронад. Отыщем следы древней истории Муфтара и ее свежайшие приманки — новые кафе, кальянные, концепт-сторы и граффити. Если повезет, поучаствуем в сеансе «парижского расслабления» от Андре Шукруна или потанцуем под аккордеон. Посетим место древнего культа и запишем адрес бара, где наливают исчезнувшие виды алкоголя – гипокрас, гидромель и абсент.

Как бы короток ни был ваш визит в Париж, обязательно найдите час для Муфтара. Вы можете сами прогуляться по этой удивительной улице, и тогда она останется в ваших воспоминаниях калейдоскопом приятнейших кафе и интересных магазинчиков. А можете сделать это в моей компании, и тогда она запомнится вам как калейдоскоп парижских легенд, историй и образов, оригинальных вещей и живописных персонажей. Ведь улица Муфтар — как затейливая антикварная штучка неясного предназначения: красива сама по себе, но если б еще знать, как ей пользоваться! Я — знаю. Я помогу вам найти самые нетривиальные сувениры, искренне заинтересоваться историей и собрать книжку гастрономических адресов для самостоятельного изучения.

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: фаст-фуд — €3,9–5,3, кир — €4,8–7,8, горячий шоколад — €5.