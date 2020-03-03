59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Улица Муфтар: парижский Арбат

Неформальная прогулка по улице, полной развлечений на любой вкус, запах и цвет

Дарья
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Дарья – ваш гид
На улице Муфтар десятки грошовых и потому особенно приятных развлечений ждут нас на каждом шагу.

Сгусток парижских легенд, историй и образов, оригинальных вещей и живописных персонажей.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Латинский квартал
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У этой экскурсии59 отзывов
4.98
Улица Муфтар: парижский Арбат
Улица Муфтар: парижский Арбат

Программа

На улице Муфтар все время происходит что-то интересное: то бесплатная дегустация вина, то презентация парфюма, то сеансы общественного массажа, то исполнение музыкально-политических оперетт, то флешмоб, то вернисаж. Никогда не знаешь, на что попадешь. Но одно точно: в одной из здешних лавочек можно выпить настоящий горячий шоколад, а не белёсое какао!

Муфтар – это наслаждение жизнью в самом потребительском смысле слова. Десятки грошовых, но потому особенно приятных развлечений ждут на каждом шагу. Мы вдохновимся артизанальным шоколадом, зайдем в магазин дисков и лавочку деревянных игрушек, съедим какой-нибудь обязательный парижский фаст-фуд, выпьем имбирный ситронад. Отыщем следы древней истории Муфтара и ее свежайшие приманки — новые кафе, клубы, концепт-сторы. Если повезет, поучаствуем в сеансе «парижского расслабления» от Андре Шукруна или послушаем пропагандисткие песни от Левого Фронта. Посетим место древнего культа и проникнем в засекреченные дворики, где время отсчитывают по цветению бегонии.

Как бы короток ни был ваш визит в Париж, обязательно найдите час для Муфтара. Вы можете сами прогуляться по этой удивительной улице, и тогда она останется в ваших воспоминаниях калейдоскопом приятнейших кафе и интересных магазинчиков. А можете сделать это в моей компании, и тогда она запомнится вам как сгусток парижских легенд, историй и образов, оригинальных вещей и живописных персонажей. Ведь улица Муфтар — как затейливая антикварная штучка неясного предназначения: красива сама по себе, но если б еще знать, как ей пользоваться! Я — знаю. Я помогу вам найти самые нетривиальные сувениры, искренне заинтересоваться историей и собрать книжку гастрономических адресов для самостоятельного изучения.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: фаст-фуд — 2,90-4,30 евро, кир — 3,80-4,80 евро, горячий шоколад — 4 евро.
  • Уточнение по стоимости: дети до 10 лет мало восприимчивы к городскому шарму, и я не чувствую себя вправе брать с них деньги за билет. Так что они могут сопровождать своих охочих до впечатлений родителей совершенно бесплатно! Тем не менее, я изо всех сил постараюсь, чтобы и им не было скучно!
Улица Муфтар: парижский Арбат
Улица Муфтар: парижский Арбат
Улица Муфтар: парижский Арбат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Латинский квартал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное – всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки - "Как жить с французом?" и "Делать детей с французом". Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране - испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
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59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Очень понравилась экскурсия! Я порекомендовала уже двум друзьям))
Дарья интересный рассказчик. Я ни капли не пожалела о потраченных на экскурсию средствах. И пошла на нее из-за отзывов.
История про клад очень понравилась. Лучше идти на экскурсию в воскресенье в первой половине дня (11.00-11.30), когда местные жители особенно активны. Открыты лавки и рыночек. А в конце путешествия вкусно пообедать на площади конрескарп салатом с козьим сыром и дойти пешком до магазина французской косметики Monge.
Спасибо, Даша! 💙💙💙
30 октября 2019
Находимся под большим впечатлением от экскурсии. Дарья прекрасный рассказчик, понравились ее захватывающие истории и сама атмосфера этого старого района. Очень рекомендуем!
5 октября 2019
Дарья провела замечательную экскурсию, которая состояла из множества захватывающих историй, сложившихся в конце в единый пазл. Прогулка получилась уютной и интересной, в меру насыщенной историческими фактами и забавными легендами. Дарья - профессионал своего дела, легко нашла подход к людям разных возрастов. Для моих родителей это было первое знакомство с Парижем, и улица Муфтар полюбилась им больше всего. Ещё раз спасибо за чудесно проведенное утро!
3 апреля 2019
Впервые были с дочерью в Париже, выбрала по отзывам экскурсию с Дарьей и не прогадали. До экскурсии слышала стороннее мнение, мол, что можно делать на Муфтар больше 30 минут. А вот и нет, до того интересно Даша рассказывает, что время куда-то быстро и мимо пролетает))) Много интересной, порой забавной, порой шокирующей информации. В нашем милом гиде пропадает прекрасная актриса, слушаешь с открытым ртом и наслаждением. Совершенно нет дистанции в общении, ощущение, что встретился с давней подругой. Очень рекомендую гида и экскурсию! Приеду в следующий раз обязательно схожу с Дарьей - все равно куда))
22 ноября 2018
были на экскурсии с Дарьей 18 ноября 2018- это невероятно приятный опыт. Дарья очень внимательный теплый человек- помогла организовать сюрприз на день рождения и поделилась информацией о милый ресторанчиках кафе и магазинах. Очень рекомендую посетить эту экскурсию-наши друзья бывают в Париже 4-5 раз в год но мой рассказ об историях, местах и ресторанах, которые нам показала Дарья слушали открыв рот)))
30 апреля 2018
Дорогая Дарья,
Спасибо Вам за увлекательнейшую прогулку! Вы прекрасный рассказчик, очень приятный и интересный человек, мы очень рады знакомству и я надеюсь, в следующий раз встретиться с Вами снова!
Я рекомендую эту экскурсию всем, крайне познавательно и увлекательно!
15 апреля 2018
Даша, спасибо огромное, оправдала все ожидания, и оставила яркий след в нашей поездке! Буду рекомендовать всем друзьям.
18 марта 2018
Просто блестяще! Дарья просто находка! Столько увлеченности, обаяния и профессионализма, что просто невозможно остаться равнодушным. Не понравилось только одно - погода в Париже... Во все время экскурсии шел противный холодный дождь, и мы все промокли до нитки. Но даже это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Очень надеюсь, что мне доведется еще не раз побывать в Париже и я обязательно обращусь к Даше !
9 января 2018
Перед поездкой в Париж долго выбирала экскурсию и гида. Остановилась на Дарье и сейчас очень счастлива, что интуиция не подвела. Это просто блеск!!! Театр одного актера!
Вчера я вернулась домой и уже рассказала про экскурсию всем друзьям. Мне очень хочется, чтобы на этот праздник смогло попасть как можно больше людей.
Спасибо, Дарья, за чудесную экскурсию и мое прекрасное настроение!!!
16 декабря 2017
Никогда не понимал прелесть обзорных экскурсий по главным достопримечательностям. Правда не понятно, ну зачем? Ведь есть же открытки, Интернет… ну или телевизор, если уж совсем лень. Поэтому я всегда стараюсь в новом для себя городе побывать в местах, не указанных в путеводителях. Не от желания соригинальничать, а узнать и увидеть что-то действительно новое. И особенно, если это новое ты узнаешь от человека, действительно любящего предмет своего рассказа, такого, как Дарья. Вы это почувствуете, обязательно, это как в музыке, всегда ясно нравится ли музыканту то, что он играет. Теоретически, остановившись в центре Парижа, мы могли бы забрести на улицу Муфтар. Более того, она бы наверняка бы нам понравилась, НО (то самое – «но») мы бы точно никогда не узнали и не увидели столько маленьких и больших деталей и историй, связанных с ними.
Единственная маленькая не ложка, а как пишут в старых рецептах «на кончике ножа» дегтя – это про название экскурсии. Ну ни разу Муфтар – не Арбат, в его нынешнем (хотя был там года 3 назад, так что, если не прав, москвичи, простите) состоянии. Общего у них только пешеходность, мне кажется.
Ещё 49 отзывов

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