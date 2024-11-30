Приглашаю вас вместе проехаться на роликовых коньках по авеню и бульварам Парижа! Еженедельные большие прогулки на роликах любимы местными жителями и насчитывают тысячи участников. Я подстрахую вас на маршруте, а также познакомлю с огромным количеством городских достопримечательностей по пути. Приготовьтесь увидеть Париж таким, каким он открывается только птицам асфальта – роллерам. До встречи!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прокатиться вместе с роллерами Парижа!

Вы станете участником настоящей французской роллер-мессы для любителей скорости и ветра в волосах! Наша прогулка позволит вам разглядеть город, мчась по проезжей части – и притом совершенно безопасно! Во время прогулок улицы перекрываются, а колонну участников сопровождает эскорт мотополицейских. Я подскажу вам, где арендовать коньки, подстрахую на трудных участках маршрута (подъёмах, спусках, брусчатке), а по пути расскажу всё самое интересное о достопримечательностях, которые мы будем проезжать!

Познакомиться с главными объектами города

За три часа прогулки вы увидите огромное количество достопримечательностей Парижа, узнаете их историю и послушаете интересные факты о городе.

Мы отправимся в путь от площади Бастилии, где когда-то стояли знаменитая тюрьма и слон, в котором спал Гаврош, а теперь возвышаются Июльская колонна и Опера

Проедем вдоль канала Арсеналь, увидим стоянки яхт и прогулочных судов, пересечём Сену по мосту Аустерлиц

Вы узнаете, чем примечателен госпиталь Сальпетриер, прокатитесь мимо зоологического сада, а возле знаменитой тюрьмы Санте, высокая стена которой ограждает целый квартал, мы поговорим о её знаменитых заключённых

После отдыха на площади Наций вас ждёт потрясающий спуск по длинной пологой Пиренейской улице – острые ощущения гарантированы!

Завершая круг маршрута, мы промчимся мимо фонтана со львами и парка Рёйи, где можно попробовать газированную воду из источника в стене

Кому подойдёт эта прогулка

Экскурсия подойдёт уверенным пользователям роликовых коньков: вы должны уметь самостоятельно на них передвигаться, поворачивать и тормозить! Пятничная прогулка проводится вечером по Парижу, сияющему огнями, и требует уверенного роллер-уровня, а воскресная стартует днём, более нетороплива и подходит для новичков.

Организационные детали