Я подстрахую вас на маршруте, а также познакомлю с огромным количеством городских достопримечательностей по пути. Приготовьтесь увидеть Париж таким, каким он открывается только птицам асфальта – роллерам. До встречи!
Описание экскурсии
Прокатиться вместе с роллерами Парижа!
Вы станете участником настоящей французской роллер-мессы для любителей скорости и ветра в волосах! Наша прогулка позволит вам разглядеть город, мчась по проезжей части – и притом совершенно безопасно! Во время прогулок улицы перекрываются, а колонну участников сопровождает эскорт мотополицейских. Я подскажу вам, где арендовать коньки, подстрахую на трудных участках маршрута (подъёмах, спусках, брусчатке), а по пути расскажу всё самое интересное о достопримечательностях, которые мы будем проезжать!
Познакомиться с главными объектами города
За три часа прогулки вы увидите огромное количество достопримечательностей Парижа, узнаете их историю и послушаете интересные факты о городе.
- Мы отправимся в путь от площади Бастилии, где когда-то стояли знаменитая тюрьма и слон, в котором спал Гаврош, а теперь возвышаются Июльская колонна и Опера
- Проедем вдоль канала Арсеналь, увидим стоянки яхт и прогулочных судов, пересечём Сену по мосту Аустерлиц
- Вы узнаете, чем примечателен госпиталь Сальпетриер, прокатитесь мимо зоологического сада, а возле знаменитой тюрьмы Санте, высокая стена которой ограждает целый квартал, мы поговорим о её знаменитых заключённых
- После отдыха на площади Наций вас ждёт потрясающий спуск по длинной пологой Пиренейской улице – острые ощущения гарантированы!
- Завершая круг маршрута, мы промчимся мимо фонтана со львами и парка Рёйи, где можно попробовать газированную воду из источника в стене
Кому подойдёт эта прогулка
Экскурсия подойдёт уверенным пользователям роликовых коньков: вы должны уметь самостоятельно на них передвигаться, поворачивать и тормозить! Пятничная прогулка проводится вечером по Парижу, сияющему огнями, и требует уверенного роллер-уровня, а воскресная стартует днём, более нетороплива и подходит для новичков.
Организационные детали
- Вы можете выбрать для экскурсии любой из двух дней: полдень воскресенья (попроще) или поздний вечер пятницы (посложнее)
- Катаемся только в хорошую погоду – на мокром асфальте колёса скользят! Так что сверяйтесь с прогнозом: я обычно смотрю погоду по Парижу на Яндексе, он редко ошибается
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€30