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Весь Париж - и пара коньков в придачу

Большая прогулка для любителей роликов по самым знаковым местам Парижа
Приглашаю вас вместе проехаться на роликовых коньках по авеню и бульварам Парижа! Еженедельные большие прогулки на роликах любимы местными жителями и насчитывают тысячи участников.

Я подстрахую вас на маршруте, а также познакомлю с огромным количеством городских достопримечательностей по пути. Приготовьтесь увидеть Париж таким, каким он открывается только птицам асфальта – роллерам. До встречи!
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Весь Париж - и пара коньков в придачу

Описание экскурсии

Прокатиться вместе с роллерами Парижа!

Вы станете участником настоящей французской роллер-мессы для любителей скорости и ветра в волосах! Наша прогулка позволит вам разглядеть город, мчась по проезжей части – и притом совершенно безопасно! Во время прогулок улицы перекрываются, а колонну участников сопровождает эскорт мотополицейских. Я подскажу вам, где арендовать коньки, подстрахую на трудных участках маршрута (подъёмах, спусках, брусчатке), а по пути расскажу всё самое интересное о достопримечательностях, которые мы будем проезжать!

Познакомиться с главными объектами города

За три часа прогулки вы увидите огромное количество достопримечательностей Парижа, узнаете их историю и послушаете интересные факты о городе.

  • Мы отправимся в путь от площади Бастилии, где когда-то стояли знаменитая тюрьма и слон, в котором спал Гаврош, а теперь возвышаются Июльская колонна и Опера
  • Проедем вдоль канала Арсеналь, увидим стоянки яхт и прогулочных судов, пересечём Сену по мосту Аустерлиц
  • Вы узнаете, чем примечателен госпиталь Сальпетриер, прокатитесь мимо зоологического сада, а возле знаменитой тюрьмы Санте, высокая стена которой ограждает целый квартал, мы поговорим о её знаменитых заключённых
  • После отдыха на площади Наций вас ждёт потрясающий спуск по длинной пологой Пиренейской улице – острые ощущения гарантированы!
  • Завершая круг маршрута, мы промчимся мимо фонтана со львами и парка Рёйи, где можно попробовать газированную воду из источника в стене

Кому подойдёт эта прогулка

Экскурсия подойдёт уверенным пользователям роликовых коньков: вы должны уметь самостоятельно на них передвигаться, поворачивать и тормозить! Пятничная прогулка проводится вечером по Парижу, сияющему огнями, и требует уверенного роллер-уровня, а воскресная стартует днём, более нетороплива и подходит для новичков.

Организационные детали

  • Вы можете выбрать для экскурсии любой из двух дней: полдень воскресенья (попроще) или поздний вечер пятницы (посложнее)
  • Катаемся только в хорошую погоду – на мокром асфальте колёса скользят! Так что сверяйтесь с прогнозом: я обычно смотрю погоду по Парижу на Яндексе, он редко ошибается

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 81 туриста
Привет! Я - художница и спортсменка, живу во Франции с 2005 года. Увлекаюсь бегом, роликами и походами - за двенадцать лет прокатилась и пробежалась по всем авеню и закоулкам Парижа,
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и, конечно, неоднократно финишировала на красивейшем марафоне мира - Парижском! Хочу разделить с единомышленниками мою любовь к городу и спорту. Надеюсь, до скорой встречи - и не забудьте положить в чемодан пару кроссовок!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
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Ю
Очень хотелось чего-то необычного в Париже, поэтому решили узнать, как оно - смотреть на Париж со скоростью роллера. Планировали быть в толпе, в большой воскресной покатушке, но прокатный магазин по
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воскресеньям не работал, поэтому организатор предложила нам камерный формат прогулки на троих в субботу. И это оказалось супер! Анастасия провела нас по набережным Сены, показала достопримечательности, завезла в разные интересные дворики. По дороге рассказала про острова, мосты, здания. Сам формат не предполагал очень много словесной информации, потому что на роликах трудно ехать всегда рядом, а нас ещё и двое было. Но! Без Анастасии мы ни за что не совершили бы такую прогулку по Парижу. Чтобы так проехаться, да ещё и на неплохой скорости, нужно очень хорошо ориентироваться в городе. Огромное спасибо Анастасии ещё и за то, что включила отслеживание маршрута на часах (я почему-то забыла это сделать), так мы смогли узнать, что проехали 16 км. Учитывая субботнюю толпу и остановки на слушания/обсуждения и светофоры, я считаю, что это не просто нормально, а даже ого-го сколько! Огромное спасибо, ролики и Париж - это, безусловно, любовь! P.S. Если кому-то это окажется важно, то ролики в прокатном магазине очень хорошо обслужены, колёсики смазаны, катятся прекрасно, в залог нужно оставить любой документ, удостоверяющий личность.

Очень хотелось чего-то необычного в Париже, поэтому решили узнать, как оно - смотреть на Париж со
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