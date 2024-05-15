Площадь Бастилии – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Бастилии» в Париже на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Индивидуальная
3 часа
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Большая прогулка для любителей роликов по самым знаковым местам Парижа
16 июня в 14:30
14 июля в 14:30
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
    Экскурсия. Неподходящее слово для того, чтобы описать 2,5 часа, проведенные с Давидом в качестве гида. Больше подходит слово «погружение» в
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    разных эпохи из истории Франции и Парижа. Сложилось впечатление, будто мы находились на страницах книг с удивительным рассказчиком, проводником сквозь время и пространство. Вот мы гуляем по широченному бульвару и, сворачивая в узкую улочку, оказываемся внезапным образом у потайной двери. Вот мы узнаем этимологию слов или обращаем внимание на незначительные детали на улицах города. Те детали, которые и есть история. Те детали, на которые мы бы не обратили внимания в обычной прогулке. Давид владеет удивительной глубины знаниями и Париже, Франции и мировой истории, а главное, с большим удовольствием и ненавязчиво делится ими, сопровождая живыми иллюстрациями из жизни самых замечательных людей. Мы чувствовали себя абсолютно завороженными городом и историей. Вы точно не будете скучать, и мы желаем вам тоже замечательной встречи, экскурсии, общения и знакомства с любопытнейшими местами такого загадочно притягательного города Париж.

  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
  • В
    Владимир
    15 апреля 2024
    Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
    Спасибо, было очень интересно. Много нового узнали из истории Парижа. ДАВИД ОЧЕНЬ ОБРАЗОВАННЫЙ, УМНЫЙ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Спасибо ещё раз.
  • A
    ANZELA
    2 апреля 2024
    Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
    Невероятная прогулка с тонким, обаятельным и главное всесторонне и глубоко эрудированным гидом! История в историях: культура, искусство, политика-вся палитра эпохи
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    и города. Настолько легко и изящно выдается информация, что можно слушать бесконечно! Настоятельно рекомендую не только эстетам, но и всем интересующимся путешественникам! Получите настоящее наслаждение от экскурсии!

  • А
    Александр
    10 января 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Давид прекрасный рассказчик. Комфортный автомобиль с водителем профессионалом.
  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Автомобильная экскурсия по Парижу
    Добрый день, экскурсия очень понравилась. Очень замечательный гид подарил незабываему атмосферу на обзорной экскурсии в Париже! Вернусь сюда еще одозначно! 😃🔥
  • N
    Natalja
    4 октября 2023
    Квартал Маре с подъемом на смотровую площадку
    Дина,большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы первый раз в Париже и первую свою экскурсию начали с квартала Маре. Очень интересно и познавательно. Дина прекрасный гид. Наталья Катерина Инеса
  • O
    Olga
    4 июня 2023
    Квартал Маре с подъемом на смотровую площадку
    Огромное спасибо нашему гиду Дине, были много раз в Париже, но узнали очень много нового, интересного, получили огромное удовольствие от прогулки по кварталу Маре, рекомендую всем туристам эту экскурсию. Дина, очень рады были с вами познакомиться. Ольга, Сергей

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Площадь Бастилии»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
  2. Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
  3. Автомобильная экскурсия по Парижу
  4. Весь Париж - и пара коньков в придачу
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Площадь Бастилии" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 400. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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