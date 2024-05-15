1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Большая прогулка для любителей роликов по самым знаковым местам Парижа
16 июня в 14:30
14 июля в 14:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Экскурсия. Неподходящее слово для того, чтобы описать 2,5 часа, проведенные с Давидом в качестве гида. Больше подходит слово «погружение» в
- ИИнна11 мая 2024Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
- ИИгорь11 мая 2024Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
- ВВладимир15 апреля 2024Спасибо, было очень интересно. Много нового узнали из истории Парижа. ДАВИД ОЧЕНЬ ОБРАЗОВАННЫЙ, УМНЫЙ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Спасибо ещё раз.
- AANZELA2 апреля 2024Невероятная прогулка с тонким, обаятельным и главное всесторонне и глубоко эрудированным гидом! История в историях: культура, искусство, политика-вся палитра эпохи
- ААлександр10 января 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Давид прекрасный рассказчик. Комфортный автомобиль с водителем профессионалом.
- ООльга31 декабря 2023Добрый день, экскурсия очень понравилась. Очень замечательный гид подарил незабываему атмосферу на обзорной экскурсии в Париже! Вернусь сюда еще одозначно! 😃🔥
- NNatalja4 октября 2023Квартал Маре с подъемом на смотровую площадкуДина,большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы первый раз в Париже и первую свою экскурсию начали с квартала Маре. Очень интересно и познавательно. Дина прекрасный гид. Наталья Катерина Инеса
- OOlga4 июня 2023Квартал Маре с подъемом на смотровую площадкуОгромное спасибо нашему гиду Дине, были много раз в Париже, но узнали очень много нового, интересного, получили огромное удовольствие от прогулки по кварталу Маре, рекомендую всем туристам эту экскурсию. Дина, очень рады были с вами познакомиться. Ольга, Сергей
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