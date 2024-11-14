Без «Железной дамы» невозможно представить Париж — она и станет главной героиней программы. Но чтобы оценить важность и новаторство памятника, необязательно подниматься на башню и толпиться среди сотен людей! На аудиоэкскурсии вы прогуляйтесь вокруг, рассмотрите её с разных сторон, а по пути услышите о строительстве сооружения и отношении к нему местных жителей.

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Описание аудиогида

Военная школа. Вы увидите обширный комплекс зданий, созданный для предоставления офицерского образования выходцам из бедных дворянских семей.

Марсово поле. Затем отправитесь к месту проведения национальных мероприятий, прогулок и отдыха. А попутно узнаете о необычном, но знакомом многим россиянам применении этого парка.

Эйфелева башня. Изначально она задумывалась как временная входная арка для Всемирной выставки 1889 года, но стала постоянным символом города. Вы в деталях рассмотрите башню. Услышите о грандиозном мошенничестве, в результате которого её продали на металлолом. И поймёте, как «безобразный скелет» покорил сердца парижан.

Сады с фонтанами Трокадеро. Далее вы пройдёте по мосту Йена с живописными видами на Сену и окажетесь в садах, где бьёт 50-метровый фонтан. Это пространство, созданное в 1937 году для Международной выставки искусств и техники современной жизни.

Дворец Шайо. Архитектурный шедевр и важный культурный центр столицы. На пути к нему вы узнаете, как Париж в 1937 году стал местом соперничества Советского Союза и гитлеровской Германии.

Смотровая площадка Трокадеро. Финальная точка аудиоэкскурсии — один из самых живописных уголков Парижа. Вы подниметесь на холм Трокадеро, с которого вам откроется прекрасный вид на Эйфелеву башню, Сену, сады Трокадеро и Марсово поле.

И конечно, маршрут проведёт вас по следам знаменитых личностей, живших и творивших в Париже — от Наполеона до Льва Толстого.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

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