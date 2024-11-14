Вокруг Эйфелевой башни: аудиоэкскурсия от Марсова поля до площади Трокадеро

Исследовать окрестности парижского символа и увидеть его с лучших ракурсов, гуляя в своём темпе
Без «Железной дамы» невозможно представить Париж — она и станет главной героиней программы.

Но чтобы оценить важность и новаторство памятника, необязательно подниматься на башню и толпиться среди сотен людей! На аудиоэкскурсии вы прогуляйтесь вокруг, рассмотрите её с разных сторон, а по пути услышите о строительстве сооружения и отношении к нему местных жителей.
Вокруг Эйфелевой башни: аудиоэкскурсия от Марсова поля до площади Трокадеро
Вокруг Эйфелевой башни: аудиоэкскурсия от Марсова поля до площади Трокадеро
Вокруг Эйфелевой башни: аудиоэкскурсия от Марсова поля до площади Трокадеро
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

Военная школа. Вы увидите обширный комплекс зданий, созданный для предоставления офицерского образования выходцам из бедных дворянских семей.

Марсово поле. Затем отправитесь к месту проведения национальных мероприятий, прогулок и отдыха. А попутно узнаете о необычном, но знакомом многим россиянам применении этого парка.

Эйфелева башня. Изначально она задумывалась как временная входная арка для Всемирной выставки 1889 года, но стала постоянным символом города. Вы в деталях рассмотрите башню. Услышите о грандиозном мошенничестве, в результате которого её продали на металлолом. И поймёте, как «безобразный скелет» покорил сердца парижан.

Сады с фонтанами Трокадеро. Далее вы пройдёте по мосту Йена с живописными видами на Сену и окажетесь в садах, где бьёт 50-метровый фонтан. Это пространство, созданное в 1937 году для Международной выставки искусств и техники современной жизни.

Дворец Шайо. Архитектурный шедевр и важный культурный центр столицы. На пути к нему вы узнаете, как Париж в 1937 году стал местом соперничества Советского Союза и гитлеровской Германии.

Смотровая площадка Трокадеро. Финальная точка аудиоэкскурсии — один из самых живописных уголков Парижа. Вы подниметесь на холм Трокадеро, с которого вам откроется прекрасный вид на Эйфелеву башню, Сену, сады Трокадеро и Марсово поле.

И конечно, маршрут проведёт вас по следам знаменитых личностей, живших и творивших в Париже — от Наполеона до Льва Толстого.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Военной школы (École-Militaire)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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