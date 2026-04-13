Я стану вашим проводником по крупнейшей за 50 лет выставке знаменитого Матисса. Мы проследим творческий путь художника и эволюцию его зрелой живописи — от эскизов до монументальных цветовых композиций. Попытаемся разобраться, почему считается, что именно он радикально изменил представление о цвете, форме и композиции.

Выставка «Matisse, 1941–1954» открыта с 24 марта по 26 июля 2026.

Последние 13 лет. Выставка посвящена позднему периоду творчества. Несмотря на тяжёлую болезнь, Матисс продолжал активно работать. Экспозиция демонстрирует переход от традиционной живописи к новаторским художественным решениям.

Более 300 произведений. На выставке представлена живопись, рисунки и графика, иллюстрированные книги, витражные работы и знаменитые бумажные вырезки (cut-outs).

Пространство. Мы будто окажемся в мастерской Матисса. Сможем проследить за процессом создания работ — от эскизов до монументальных цветовых композиций.

Коллекция. Картины привезут из крупнейших музеев мира, основу составят французские коллекции, в том числе из фондов закрытого на ремонт Помпиду.

о биографии Матисса, его семье и дочери Маргарите, его друзьях

почему именно он считается одним из первых авангардных художников

как он повлиял на Пикассо, Брака, Пикабия, а также русских мастеров 20 века — Кончаловского, Машкова, Ларионова, Гончарову и Малевича

кем была «русская муза», благодаря которой сегодня в России столько полотен Матисса

