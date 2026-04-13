Я стану вашим проводником по крупнейшей за 50 лет выставке знаменитого Матисса.
Мы проследим творческий путь художника и эволюцию его зрелой живописи — от эскизов до монументальных цветовых композиций.
Попытаемся разобраться, почему считается, что именно он радикально изменил представление о цвете, форме и композиции.
Мы проследим творческий путь художника и эволюцию его зрелой живописи — от эскизов до монументальных цветовых композиций.
Попытаемся разобраться, почему считается, что именно он радикально изменил представление о цвете, форме и композиции.
Описание экскурсии
Выставка «Matisse, 1941–1954» открыта с 24 марта по 26 июля 2026.
Что вас ожидает
Последние 13 лет. Выставка посвящена позднему периоду творчества. Несмотря на тяжёлую болезнь, Матисс продолжал активно работать. Экспозиция демонстрирует переход от традиционной живописи к новаторским художественным решениям.
Более 300 произведений. На выставке представлена живопись, рисунки и графика, иллюстрированные книги, витражные работы и знаменитые бумажные вырезки (cut-outs).
Пространство. Мы будто окажемся в мастерской Матисса. Сможем проследить за процессом создания работ — от эскизов до монументальных цветовых композиций.
Коллекция. Картины привезут из крупнейших музеев мира, основу составят французские коллекции, в том числе из фондов закрытого на ремонт Помпиду.
Я расскажу:
- о биографии Матисса, его семье и дочери Маргарите, его друзьях
- почему именно он считается одним из первых авангардных художников
- как он повлиял на Пикассо, Брака, Пикабия, а также русских мастеров 20 века — Кончаловского, Машкова, Ларионова, Гончарову и Малевича
- кем была «русская муза», благодаря которой сегодня в России столько полотен Матисса
Организационные детали
- Экскурсия интересна взрослым, но вы можете прийти с детьми. Дети до 10 лет участвуют бесплатно
- Билеты оплачиваются отдельно: €20 за чел.
- Выставка проходит в Grand Palais в связи с реконструкцией основного здания Центра Помпиду. На выставку мы пройдём без очереди
- Мы ждем опоздавших не более 15 минут. После этого группа уходит на маршрут, так как дальнейшие задержки помешают другим гостям получить полноценные впечатления
во вторник в 17:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Grand Palais
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я гид и культуролог. Почти десять лет назад я переехала в Париж и превратила любовь к истории и городу в профессию. Создаю авторские маршруты для тех, кто хочет видеть Париж
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Великолепный Матисс и замечательный гид! Очень рекомендую! Такие выставки бывают раз в сто лет, и когда есть возможность посетить - нужно обязательно ей воспользоваться! Очень рад, что попал на Матисса в Париже и получил компетентные комментарии гида и интересный рассказ о творчестве этого знаменитого художника
Вам был полезен этот отзыв?
М
Повезло попасть на экскурсию к Стефании! Очень приятная девушка, обладающая глубокими познаниями о жизни и творчестве Матисса. Экскурсия пролетела на одном дыхании, благодаря ее увлекательному рассказу) Искренне рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Выставка Матисса просто шикарная, обязательно к посещению! Экскурсия с гидом была интересной и познавательной, узнали много нового и посмотрели на работы под другим углом. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Выставка Матисса в парижском Гран-пале»
Билеты
Парижский Диснейленд - без очереди
VIP-сопровождение на целый день
Начало: Входа в Диснейленд
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€261
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Парижские тайны: Латинский квартал и Сен-Жермен
Прогулка по Латинскому кварталу и Сен-Жермен-де-Пре откроет вам неожиданные истории и легенды Парижа. Уникальные факты и живописные улочки ждут вас
Начало: у собора Нотр-Дам
3 июн в 17:30
6 июн в 09:30
от €195 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Увидеть «Завтрак гребцов» и разобраться в художественном методе Огюста Ренуара
Начало: У входа в музей Орсэ
Расписание: во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30
10 июн в 10:00
12 июн в 10:30
€67 за человека
€60 за человека