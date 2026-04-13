Выставка Матисса в парижском Гран-пале

Попасть в «мастерскую» мэтра и увидеть более 300 работ
Я стану вашим проводником по крупнейшей за 50 лет выставке знаменитого Матисса.

Мы проследим творческий путь художника и эволюцию его зрелой живописи — от эскизов до монументальных цветовых композиций.

Попытаемся разобраться, почему считается, что именно он радикально изменил представление о цвете, форме и композиции.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Выставка «Matisse, 1941–1954» открыта с 24 марта по 26 июля 2026.

Что вас ожидает

Последние 13 лет. Выставка посвящена позднему периоду творчества. Несмотря на тяжёлую болезнь, Матисс продолжал активно работать. Экспозиция демонстрирует переход от традиционной живописи к новаторским художественным решениям.

Более 300 произведений. На выставке представлена живопись, рисунки и графика, иллюстрированные книги, витражные работы и знаменитые бумажные вырезки (cut-outs).

Пространство. Мы будто окажемся в мастерской Матисса. Сможем проследить за процессом создания работ — от эскизов до монументальных цветовых композиций.

Коллекция. Картины привезут из крупнейших музеев мира, основу составят французские коллекции, в том числе из фондов закрытого на ремонт Помпиду.

Я расскажу:

  • о биографии Матисса, его семье и дочери Маргарите, его друзьях
  • почему именно он считается одним из первых авангардных художников
  • как он повлиял на Пикассо, Брака, Пикабия, а также русских мастеров 20 века — Кончаловского, Машкова, Ларионова, Гончарову и Малевича
  • кем была «русская муза», благодаря которой сегодня в России столько полотен Матисса

Организационные детали

  • Экскурсия интересна взрослым, но вы можете прийти с детьми. Дети до 10 лет участвуют бесплатно
  • Билеты оплачиваются отдельно: €20 за чел.
  • Выставка проходит в Grand Palais в связи с реконструкцией основного здания Центра Помпиду. На выставку мы пройдём без очереди
  • Мы ждем опоздавших не более 15 минут. После этого группа уходит на маршрут, так как дальнейшие задержки помешают другим гостям получить полноценные впечатления

во вторник в 17:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Grand Palais
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания
Стефания — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я гид и культуролог. Почти десять лет назад я переехала в Париж и превратила любовь к истории и городу в профессию. Создаю авторские маршруты для тех, кто хочет видеть Париж
не как открытку, а как живой культурный организм. Мой первый профессиональный путь был связан с переводами: я сопровождала культурные проекты и работала там, где важно чувствовать нюансы и контекст. Эта работа научила меня вниманию к деталям и тому, как история раскрывается через человеческие сюжеты. Позже я получила степень в области культурологии, участвовала в исследованиях и преподавала историю искусства. Сегодня я провожу индивидуальные прогулки, где соединяю искусство, легенды, биографии и атмосферу города. Мне важно не просто делиться фактами, а показывать Париж и Францию как пространство смыслов.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Великолепный Матисс и замечательный гид! Очень рекомендую! Такие выставки бывают раз в сто лет, и когда есть возможность посетить - нужно обязательно ей воспользоваться! Очень рад, что попал на Матисса в Париже и получил компетентные комментарии гида и интересный рассказ о творчестве этого знаменитого художника
М
Повезло попасть на экскурсию к Стефании! Очень приятная девушка, обладающая глубокими познаниями о жизни и творчестве Матисса. Экскурсия пролетела на одном дыхании, благодаря ее увлекательному рассказу) Искренне рекомендую!
Юлия
Выставка Матисса просто шикарная, обязательно к посещению! Экскурсия с гидом была интересной и познавательной, узнали много нового и посмотрели на работы под другим углом. Рекомендуем!
