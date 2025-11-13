Мои заказы

Девичник в Париже с круизом по Сене и парфюмерным мастер-классом (мини-группа)

Погулять по Монмартру, Марэ, Сите, рассмотреть Эйфелеву башню и Нотр-Дам, создать арома-воспоминание
Французы считают, что лучший день — это сегодня, и я приглашаю вас провести выходные, придерживаясь этой философии.

У нас не будет цели увидеть максимум локаций из путеводителей — мы насладимся Парижем
без суеты, беседуя о горожанах и известных людях, неспешно погружаясь в образ жизни, традиции, вкусы.

В камерной девичьей компании прогуляемся по Монмартру, кварталу Марэ, саду Тюильри, острову Сите, полюбуемся символами столицы — Эйфелевой башней и собором Нотр-Дам — и рассмотрим колоритные улочки с воды, катаясь по Сене.

Сходим в гости к парфюмеру, вместе с которым каждая соберёт персональное арома-воспоминание, добавив во флакон ноты, ассоциирующиеся с этим отпуском.

По утрам будем создавать настроение горячим кофе и свежей выпечкой, отведаем изысканных блюд за приветственным ужином, а также посетим рестораны, похожие на музеи или кинодекорации. Будет атмосферно, красиво и, главное, — по любви!

Описание тура

Организационные детали

Возраст участниц — 16+

Питание. Входят завтраки во 2-3 дни (кофе и выпечка) и приветственный ужин в 1-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Такси (расходы включены в стоимость тура).

Возраст участниц. 16+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты. Минимальное количество участниц — 3 человека.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Монмартру, приветственный ужин

Встретимся в отеле и разместимся в номерах. Затем прогуляемся по Монмартру и познакомимся поближе за ужином в ресторане классической французской кухни.

2 день

Квартал Марэ, создание арома-воспоминания, сад Тюильри, набережные Сены, Эйфелева башня

Позавтракаем и устроим променад по историческому кварталу Марэ. Зайдём в гости к парфюмеру и благодаря его советам создадим собственные ароматы. После обеда пройдёмся по саду Тюильри и набережным Сены, посетим лучшие локации с видом на Эйфелеву башню. Если захотите, после ужина продолжим прогулку по вечернему Парижу.

3 день

Остров Сите, Нотр-Дам, круиз по Сене

После завтрака отправимся на остров Сите, чтобы прогуляться и полюбоваться знаменитым собором Парижской Богоматери. На прощание рассмотрим Париж с воды, катаясь по Сене на кораблике. Завершим девичник финальным обедом и разъедемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€847
1-местное размещение€1047
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 ужин
  • Расходы на такси
  • Сопровождение турлидером и прогулки по программе
  • Круиз по Сене
  • Создание аромата у парфюмера
Что не входит в цену
  • Билеты в Париж и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта/вокзала
  • Обеды
  • Ужины вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, район Марэ, 16:00
Завершение: Центр Парижа, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Париже
Я — преподаватель туризма по первому образованию и психолог по второму. Основатель и преподаватель школы турагентов, практикующий психолог. Я полевой терапевт и арт-терапевт, поэтому мои программы нацелены на исследование не
только внешних миров, но и вашей внутренней Вселенной. Когда-то я любила путешествовать каучсёрфингом, потому что именно так я могла почувствовать ЖИЗНЬ в той или иной стране. Я останавливалась у местных, и эти поездки были совершенно не похожи на пакетные туры или отдых в отеле. Как живут местные? Куда ходят? Что едят? Что ценят в жизни? Я живу во Франции около 4 лет и хочу показать вам её реальную ЖИЗНЬ на океане. Я жена француза и мама француза, и каждый день я учусь праздновать свою жизнь, наслаждаясь тем, что меня окружает.

