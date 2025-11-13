Девичник в Париже с круизом по Сене и парфюмерным мастер-классом (мини-группа)
Погулять по Монмартру, Марэ, Сите, рассмотреть Эйфелеву башню и Нотр-Дам, создать арома-воспоминание
Французы считают, что лучший день — это сегодня, и я приглашаю вас провести выходные, придерживаясь этой философии.
У нас не будет цели увидеть максимум локаций из путеводителей — мы насладимся Парижем читать дальше
без суеты, беседуя о горожанах и известных людях, неспешно погружаясь в образ жизни, традиции, вкусы.
В камерной девичьей компании прогуляемся по Монмартру, кварталу Марэ, саду Тюильри, острову Сите, полюбуемся символами столицы — Эйфелевой башней и собором Нотр-Дам — и рассмотрим колоритные улочки с воды, катаясь по Сене.
Сходим в гости к парфюмеру, вместе с которым каждая соберёт персональное арома-воспоминание, добавив во флакон ноты, ассоциирующиеся с этим отпуском.
По утрам будем создавать настроение горячим кофе и свежей выпечкой, отведаем изысканных блюд за приветственным ужином, а также посетим рестораны, похожие на музеи или кинодекорации. Будет атмосферно, красиво и, главное, — по любви!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участниц — 16+
Питание. Входят завтраки во 2-3 дни (кофе и выпечка) и приветственный ужин в 1-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Такси (расходы включены в стоимость тура).
Возраст участниц. 16+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты. Минимальное количество участниц — 3 человека.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Монмартру, приветственный ужин
Встретимся в отеле и разместимся в номерах. Затем прогуляемся по Монмартру и познакомимся поближе за ужином в ресторане классической французской кухни.
2 день
Квартал Марэ, создание арома-воспоминания, сад Тюильри, набережные Сены, Эйфелева башня
Позавтракаем и устроим променад по историческому кварталу Марэ. Зайдём в гости к парфюмеру и благодаря его советам создадим собственные ароматы. После обеда пройдёмся по саду Тюильри и набережным Сены, посетим лучшие локации с видом на Эйфелеву башню. Если захотите, после ужина продолжим прогулку по вечернему Парижу.
3 день
Остров Сите, Нотр-Дам, круиз по Сене
После завтрака отправимся на остров Сите, чтобы прогуляться и полюбоваться знаменитым собором Парижской Богоматери. На прощание рассмотрим Париж с воды, катаясь по Сене на кораблике. Завершим девичник финальным обедом и разъедемся по домам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение
€847
1-местное размещение
€1047
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин
Расходы на такси
Сопровождение турлидером и прогулки по программе
Круиз по Сене
Создание аромата у парфюмера
Что не входит в цену
Билеты в Париж и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта/вокзала
Обеды
Ужины вне программы
Доплата за 1-местное размещение
Виза
Начало: Париж, район Марэ, 16:00
Завершение: Центр Парижа, после 13:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Ксения — ваш гид в Париже
Я — преподаватель туризма по первому образованию и психолог по второму. Основатель и преподаватель школы турагентов, практикующий психолог. Я полевой терапевт и арт-терапевт, поэтому мои программы нацелены на исследование не читать дальше
только внешних миров, но и вашей внутренней Вселенной.
Когда-то я любила путешествовать каучсёрфингом, потому что именно так я могла почувствовать ЖИЗНЬ в той или иной стране. Я останавливалась у местных, и эти поездки были совершенно не похожи на пакетные туры или отдых в отеле.
Как живут местные? Куда ходят? Что едят? Что ценят в жизни?
Я живу во Франции около 4 лет и хочу показать вам её реальную ЖИЗНЬ на океане. Я жена француза и мама француза, и каждый день я учусь праздновать свою жизнь, наслаждаясь тем, что меня окружает.