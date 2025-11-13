Питание. Входят завтраки во 2-3 дни (кофе и выпечка) и приветственный ужин в 1-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Такси (расходы включены в стоимость тура).

Возраст участниц. 16+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты. Минимальное количество участниц — 3 человека.