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Пешие туры-прогулки в Париже с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Париже на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Париж: посещение Опера Гарнье
Пешая
1 день
14 отзывов
Париж: посещение Опера Гарнье
Начало: Опера Гарнье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
23 июн в 10:30
24 июн в 11:30
€15 за билет
Девичник в Париже с круизом по Сене и парфюмерным мастер-классом (мини-группа)
Пешая
3 дня
Девичник в Париже с круизом по Сене и парфюмерным мастер-классом (мини-группа)
Погулять по Монмартру, Марэ, Сите, рассмотреть Эйфелеву башню и Нотр-Дам, создать арома-воспоминание
Начало: Париж, район Марэ, 16:00
15 авг в 16:00
12 сен в 16:00
€847 за человека
Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия
Пешая
2 дня
Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия
Сходить в Лувр и музей Жакмар-Андре, увидеть Нотр-Дам и «Мулен Руж» и поговорить о французской кухне
Начало: Париж, квартал Марэ (у станции метро Сен-Поль), 9:...
9 сен в 09:30
11 сен в 09:30
€490 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    6 декабря 2024
    Париж: посещение Опера Гарнье
    Красивый район для проживания. Там можно сделать мощные фотографии, но обидно, что так много людей занимают определенные места в течение длительного периода времени, чтобы сделать целые фотоотчеты для своих социальных сетей.
  • М
    Мира
    4 декабря 2024
    Париж: посещение Опера Гарнье
    Отличная удобная лодка. Путешествовали ночью, и Париж был очень красив со всеми огнями.
  • Л
    Лена
    3 декабря 2024
    Париж: посещение Опера Гарнье
    Отлично, вам понравится верхняя часть, так как внутри открывается очень хороший вид.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Пешеходные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Париж: посещение Опера Гарнье
  2. Девичник в Париже с круизом по Сене и парфюмерным мастер-классом (мини-группа)
  3. Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Монмартр
  2. Собор Парижской Богоматери
  3. Эйфелева башня
  4. Нормандия
  5. Лувр
  6. Остров Сите
  7. Триумфальная арка
  8. Елисейские поля
  9. Диснейленд
  10. Сена
Сколько стоит тур в Париже в июне 2025
Сейчас в Париже в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 15 до 847. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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