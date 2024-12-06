Париж: посещение Опера Гарнье
Начало: Опера Гарнье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
23 июн в 10:30
24 июн в 11:30
€15 за билет
Девичник в Париже с круизом по Сене и парфюмерным мастер-классом (мини-группа)
Погулять по Монмартру, Марэ, Сите, рассмотреть Эйфелеву башню и Нотр-Дам, создать арома-воспоминание
Начало: Париж, район Марэ, 16:00
15 авг в 16:00
12 сен в 16:00
€847 за человека
Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия
Сходить в Лувр и музей Жакмар-Андре, увидеть Нотр-Дам и «Мулен Руж» и поговорить о французской кухне
Начало: Париж, квартал Марэ (у станции метро Сен-Поль), 9:...
9 сен в 09:30
11 сен в 09:30
€490 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена6 декабря 2024Красивый район для проживания. Там можно сделать мощные фотографии, но обидно, что так много людей занимают определенные места в течение длительного периода времени, чтобы сделать целые фотоотчеты для своих социальных сетей.
- ММира4 декабря 2024Отличная удобная лодка. Путешествовали ночью, и Париж был очень красив со всеми огнями.
- ЛЛена3 декабря 2024Отлично, вам понравится верхняя часть, так как внутри открывается очень хороший вид.
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