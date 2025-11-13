Вы пройдёте по Марэ, Латинскому кварталу,
Описание экскурсии
Организационные детали
Очень уместной будет удобная обувь и зонт. Все экскурсии, описанные в программе, гарантированы, но их порядок может измениться в зависимости от доступных слотов на посещение в Лувре и других музеях.
Программа тура по дням
Район Марэ, остров Ситэ, Латинский квартал, Лувр
Утром встретимся в кафе, где за кофе с круассанами познакомимся и дождёмся всех участников.
Исследование Парижа мы начнём с прогулки по богемному Марэ. Остановимся на площади, где жил Виктор Гюго, зайдём во дворик особняка Сюлли, поговорим о французском образе жизни — art de vivre.
Следуем дальше, на остров Ситэ, над которым возвышается Нотр-Дам. Мы осмотрим фасад главного собора страны, поговорим о готике и знаменитом романе Гюго. Пройдём к цветочному рынку и замку Консьержери, где была заключена Мария-Антуанетта.
Прогуляемся по Латинскому кварталу, в котором живут писатели, интеллектуалы и студенты Сорбонны. Заглянем в Люксембургский сад и район Сен-Жермен-де-Пре, сходим в романскую церковь и на площадь Фюрстенберг.
Пообедаем в ресторанчике вдалеке от туристических троп. Каждый закажет блюда и напитки по вкусу, а я поделюсь рекомендациями, расскажу о специалитетах, ингредиентах, сезонности, концепции пейзажа в тарелке и прочем.
Финальная точка на сегодня — грандиозный Лувр. Вдумчиво и без спешки, но и без сложной терминологии и академичности мы осмотрим главные шедевры. Полюбуемся Венерой Милосской, увидим творения Леонардо да Винчи и Микеланджело, поговорим о феномене Моны Лизы и многом другом.
Триумфальная арка, Елисейские Поля, парк Монсо, музей Жакмар-Андре, Монмартр
Утром встретимся у Триумфальной арки и прогуляемся по Елисейским Полям, беседуя об урбанистическом проекте барона Османа. Затем отправимся в окрестности парка Монсо, где в прошлом жили многие выходцы из Российской империи. Увидим любимый ресторан Игоря Стравинского и старейшую православную церковь города, которую посещали Иван Тургенев, Иван Бунин, Андрей Тарковский, Булат Окуджава.
Побываем в особняке семьи Жакмар-Андре, который ценен не только коллекцией живописи, но и интерьером времён Второй империи. Изящные салоны, библиотека, зимний сад, подлинники Рембрандта и Сандро Боттичелли — воплощение Прекрасной эпохи, когда Париж был культурным центром мира.
Пообедаем в ресторане с региональной кухней, где можно попробовать специалитеты Нормандии, Бретани и других областей. Как и вчера, каждый закажет блюда и напитки на свой вкус, а я подробно обо всём расскажу.
Завершим тур на Монмартре. Увидим «Мулен Руж», поговорим о Пабло Пикассо и Амедео Модильяни, полюбуемся панорамами у собора Сакре-Кёр. Финальный пункт — любимый парижанами потаённый сад, где мы вспомним о революции, которую произвели в искусстве импрессионисты.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€350
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Аренда наушников и радиогида
- Бронирование ресторанов для обедов
Что не входит в цену
- Билеты в Париж и обратно в ваш город
- Проживание
- Кофе с круассаном в 1-й день - €10
- Обеды из 3 блюд с бокалом вина - €40 каждый
- Остальное питание
- Автобус до Монмартра - €2,5
- Проезд к месту старта и обратно к месту проживания
- Виза
- Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 2 человека