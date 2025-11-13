Утром встретимся в кафе, где за кофе с круассанами познакомимся и дождёмся всех участников.

Исследование Парижа мы начнём с прогулки по богемному Марэ. Остановимся на площади, где жил Виктор Гюго, зайдём во дворик особняка Сюлли, поговорим о французском образе жизни — art de vivre.

Следуем дальше, на остров Ситэ, над которым возвышается Нотр-Дам. Мы осмотрим фасад главного собора страны, поговорим о готике и знаменитом романе Гюго. Пройдём к цветочному рынку и замку Консьержери, где была заключена Мария-Антуанетта.

Прогуляемся по Латинскому кварталу, в котором живут писатели, интеллектуалы и студенты Сорбонны. Заглянем в Люксембургский сад и район Сен-Жермен-де-Пре, сходим в романскую церковь и на площадь Фюрстенберг.

Пообедаем в ресторанчике вдалеке от туристических троп. Каждый закажет блюда и напитки по вкусу, а я поделюсь рекомендациями, расскажу о специалитетах, ингредиентах, сезонности, концепции пейзажа в тарелке и прочем.

Финальная точка на сегодня — грандиозный Лувр. Вдумчиво и без спешки, но и без сложной терминологии и академичности мы осмотрим главные шедевры. Полюбуемся Венерой Милосской, увидим творения Леонардо да Винчи и Микеланджело, поговорим о феномене Моны Лизы и многом другом.