Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия

Сходить в Лувр и музей Жакмар-Андре, увидеть Нотр-Дам и «Мулен Руж» и поговорить о французской кухне
Этот тур для тех, кто не любит банальность, чрезмерную академичность и суету туристических толп, но ценит аутентичность и желает неспешно исследовать Париж в небольшой компании.

Вы пройдёте по Марэ, Латинскому кварталу,
Елисейским Полям, Монмартру и иным локациям, беседуя о Марии-Антуанетте, Иване Тургеневе, Андрее Тарковском и многих других людях, связанных с этими местами.

Прикоснётесь к великому — осмотрите подлинники Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рембрандта, Сандро Боттичелли, хранящиеся в коллекциях Лувра и музея Жакмар-Андре.

А также сможете погрузиться в гастрономию, которая наравне с искусством является визитной карточкой Франции, слушая о региональных специалитетах, традиционных блюдах и ингредиентах, концепции пейзажа в тарелке, винах.

Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Организационные детали

Очень уместной будет удобная обувь и зонт. Все экскурсии, описанные в программе, гарантированы, но их порядок может измениться в зависимости от доступных слотов на посещение в Лувре и других музеях.

Программа тура по дням

1 день

Район Марэ, остров Ситэ, Латинский квартал, Лувр

Утром встретимся в кафе, где за кофе с круассанами познакомимся и дождёмся всех участников.

Исследование Парижа мы начнём с прогулки по богемному Марэ. Остановимся на площади, где жил Виктор Гюго, зайдём во дворик особняка Сюлли, поговорим о французском образе жизни — art de vivre.

Следуем дальше, на остров Ситэ, над которым возвышается Нотр-Дам. Мы осмотрим фасад главного собора страны, поговорим о готике и знаменитом романе Гюго. Пройдём к цветочному рынку и замку Консьержери, где была заключена Мария-Антуанетта.

Прогуляемся по Латинскому кварталу, в котором живут писатели, интеллектуалы и студенты Сорбонны. Заглянем в Люксембургский сад и район Сен-Жермен-де-Пре, сходим в романскую церковь и на площадь Фюрстенберг.

Пообедаем в ресторанчике вдалеке от туристических троп. Каждый закажет блюда и напитки по вкусу, а я поделюсь рекомендациями, расскажу о специалитетах, ингредиентах, сезонности, концепции пейзажа в тарелке и прочем.

Финальная точка на сегодня — грандиозный Лувр. Вдумчиво и без спешки, но и без сложной терминологии и академичности мы осмотрим главные шедевры. Полюбуемся Венерой Милосской, увидим творения Леонардо да Винчи и Микеланджело, поговорим о феномене Моны Лизы и многом другом.

Район Марэ, остров Ситэ, Латинский квартал, ЛуврРайон Марэ, остров Ситэ, Латинский квартал, ЛуврРайон Марэ, остров Ситэ, Латинский квартал, ЛуврРайон Марэ, остров Ситэ, Латинский квартал, Лувр
2 день

Триумфальная арка, Елисейские Поля, парк Монсо, музей Жакмар-Андре, Монмартр

Утром встретимся у Триумфальной арки и прогуляемся по Елисейским Полям, беседуя об урбанистическом проекте барона Османа. Затем отправимся в окрестности парка Монсо, где в прошлом жили многие выходцы из Российской империи. Увидим любимый ресторан Игоря Стравинского и старейшую православную церковь города, которую посещали Иван Тургенев, Иван Бунин, Андрей Тарковский, Булат Окуджава.

Побываем в особняке семьи Жакмар-Андре, который ценен не только коллекцией живописи, но и интерьером времён Второй империи. Изящные салоны, библиотека, зимний сад, подлинники Рембрандта и Сандро Боттичелли — воплощение Прекрасной эпохи, когда Париж был культурным центром мира.

Пообедаем в ресторане с региональной кухней, где можно попробовать специалитеты Нормандии, Бретани и других областей. Как и вчера, каждый закажет блюда и напитки на свой вкус, а я подробно обо всём расскажу.

Завершим тур на Монмартре. Увидим «Мулен Руж», поговорим о Пабло Пикассо и Амедео Модильяни, полюбуемся панорамами у собора Сакре-Кёр. Финальный пункт — любимый парижанами потаённый сад, где мы вспомним о революции, которую произвели в искусстве импрессионисты.

Триумфальная арка, Елисейские Поля, парк Монсо, музей Жакмар-Андре, МонмартрТриумфальная арка, Елисейские Поля, парк Монсо, музей Жакмар-Андре, МонмартрТриумфальная арка, Елисейские Поля, парк Монсо, музей Жакмар-Андре, МонмартрТриумфальная арка, Елисейские Поля, парк Монсо, музей Жакмар-Андре, Монмартр

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Аренда наушников и радиогида
  • Бронирование ресторанов для обедов
Что не входит в цену
  • Билеты в Париж и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Кофе с круассаном в 1-й день - €10
  • Обеды из 3 блюд с бокалом вина - €40 каждый
  • Остальное питание
  • Автобус до Монмартра - €2,5
  • Проезд к месту старта и обратно к месту проживания
  • Виза
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, квартал Марэ (у станции метро Сен-Поль), 9:30
Завершение: Париж, музей Монмартра, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 103 туристов
Я давно уже не студент и, к счастью, не блогер. Я — коренной москвич: половина моей жизни прошла на Арбате, где родился мой дед, и на Большой Никитской, где жил
я сам. Моя жизнь связана с Францией, где я учился в частной католической школе. В Москве окончил магистратуру Литературного института, где изучал историю искусства и античность у профессоров МГУ. Во Франции я руковожу собственным бюро авторских путешествий. С 2009 по 2020 год работал с французами в Москве: организовывал приёмы иностранных делегаций, экскурсии в Третьяковской галерее и Эрмитаже, сотрудничал с экспатами, дипломатами и послами. Кроме французского, который считаю вторым родным, говорю на английском, немецком, итальянском и, разумеется, русском. Для работы в музеях Франции обладаю государственной лицензией, которая выдаётся на основе академического диплома, профессионального опыта и знания иностранных языков.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Парижа

