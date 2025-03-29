Изысканная Франция от Парижа до океана
Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов
Начало: Париж, 13:00
29 мар в 13:30
1 мая в 13:30
€2950 за человека
Девичник по-французски: фотосессия в Париже, ночь в шато 16 века, дегустации в Шампани и Нормандии
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, до 16:00
«Вы сможете самостоятельно побродить по бутикам галереи Лафайет, прогуляться по Монмартру, съездить в Версаль или Диснейленд»
7 апр в 16:00
€2950 за человека
Искусство в Париже, от классического до пикантного: коллекции Лувра, сады Версаля, концерт и кабаре
Послушать фортепиано, отправиться в вечерний круиз по Сене и насладиться кухней
Начало: Аэропорт Парижа, до 17:00
«Начнём прогулку в галерее Лафайет, оказавшей огромное влияние на моду, осмотрим великолепное здание Гранд-оперы»
€3500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музеи»
Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Париже в марте 2025
Сейчас в Париже в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 2950 до 3500.
Туры на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Музеи», цены от €2950. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май