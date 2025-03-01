Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша

Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Приглашаем вас в короткое путешествие на север Франции — в окутанную древними легендами Бретань.

Я познакомлю вас с историей и культурой этих мест, расскажу о природе и кулинарных традициях и покажу
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уникальные архитектурные памятники.

Вы посетите знаковые крепости региона на острове Мон-Сен-Мишель и в городе Сен-Мало, веками защищавшие жителей от вражеских набегов.

А также погрузитесь в средневековую атмосферу на узких улочках Канкаля и Динана и вдоволь налюбуетесь живописными прибрежными ландшафтами, омываемыми водами Ла-Манша.

Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Ближайшие даты:
1
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в коммуне Канкаль. При необходимости порекомендуем хороший отель.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat. Детские кресла предоставим по запросу.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Остров Мон-Сен-Мишель, коммуна Канкаль

Заберём вас у вашего парижского отеля и поедем к острову Мон-Сен-Мишель — уникальному клочку суши, превращённому в крепость. Вы познакомитесь с историей этого места, посетите аббатство и пообедаете.

Заглянем в лавку, торгующую нормандскими деликатесами: сырами, сидром и другими гастрономическими изысками. Вечером прибудем в Канкаль, где останемся ночевать. Рекомендуем поужинать на берегу Ла-Манша и отведать устриц, которыми славится регион.

Остров Мон-Сен-Мишель, коммуна КанкальОстров Мон-Сен-Мишель, коммуна КанкальОстров Мон-Сен-Мишель, коммуна КанкальОстров Мон-Сен-Мишель, коммуна КанкальОстров Мон-Сен-Мишель, коммуна КанкальОстров Мон-Сен-Мишель, коммуна Канкаль
2 день

Города Сен-Мало и Динан, мыс Груэн

Начнём день с прогулки по Сен-Мало: осмотрим мощные крепостные стены и форты, полюбуемся готической архитектурой и витражами собора Святого Викентия. Доберёмся в городок Динан, на узких улочках которого до сих пор царит средневековая атмосфера. Насладимся живописными пейзажами на мысе Груэн. К вечеру вернёмся в Париж.

Города Сен-Мало и Динан, мыс ГруэнГорода Сен-Мало и Динан, мыс ГруэнГорода Сен-Мало и Динан, мыс ГруэнГорода Сен-Мало и Динан, мыс Груэн

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Париж и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по договорённости
Завершение: Ваш отель в Париже, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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