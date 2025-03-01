Заберём вас у вашего парижского отеля и поедем к острову Мон-Сен-Мишель — уникальному клочку суши, превращённому в крепость. Вы познакомитесь с историей этого места, посетите аббатство и пообедаете.

Заглянем в лавку, торгующую нормандскими деликатесами: сырами, сидром и другими гастрономическими изысками. Вечером прибудем в Канкаль, где останемся ночевать. Рекомендуем поужинать на берегу Ла-Манша и отведать устриц, которыми славится регион.