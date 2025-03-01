Я познакомлю вас с историей и культурой этих мест, расскажу о природе и кулинарных традициях и покажу
мар
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в коммуне Канкаль. При необходимости порекомендуем хороший отель.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat. Детские кресла предоставим по запросу.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Остров Мон-Сен-Мишель, коммуна Канкаль
Заберём вас у вашего парижского отеля и поедем к острову Мон-Сен-Мишель — уникальному клочку суши, превращённому в крепость. Вы познакомитесь с историей этого места, посетите аббатство и пообедаете.
Заглянем в лавку, торгующую нормандскими деликатесами: сырами, сидром и другими гастрономическими изысками. Вечером прибудем в Канкаль, где останемся ночевать. Рекомендуем поужинать на берегу Ла-Манша и отведать устриц, которыми славится регион.
Города Сен-Мало и Динан, мыс Груэн
Начнём день с прогулки по Сен-Мало: осмотрим мощные крепостные стены и форты, полюбуемся готической архитектурой и витражами собора Святого Викентия. Доберёмся в городок Динан, на узких улочках которого до сих пор царит средневековая атмосфера. Насладимся живописными пейзажами на мысе Груэн. К вечеру вернёмся в Париж.
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Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Париж и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты