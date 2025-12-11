Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Волшебное Рождество в Страсбурге
Прогулка, сотканная из легенд, праздничной иллюминации и изобилия эльзасских вкусов и традиций
