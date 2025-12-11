Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Страсбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Страсбурге на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Французский Страсбург с немецкой душой
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
18 дек в 09:00
28 дек в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Старый город и Маленькая Франция
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Завтра в 09:00
15 дек в 17:30
€170 за всё до 10 чел.
Волшебное Рождество в Страсбурге
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебное Рождество в Страсбурге
Прогулка, сотканная из легенд, праздничной иллюминации и изобилия эльзасских вкусов и традиций
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
€150 за всё до 6 чел.

