4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии

Юлия
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Юлия – ваш гид
Приглашаю в увлекательное путешествие по улицам и площадям Страсбурга, хранящим предания глубокой старины.

Вы погуляете по историческому центру и прелестному кварталу Маленькая Франция, где веером разбегаются от Иля каналы, а на мосту стоят грозные, но очень романтичные сторожевые башни.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на Соборной площади
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У этой экскурсии4 отзыва
5
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!

Что вас ожидает

Страсбург сквозь столетия
Кельтская деревня, римский лагерь, крепость франков и процветающий средневековый город — я помогу вам «прочесть» интересную и полную драматизма историю Страсбурга, запечатленную в камне памятников, дворцов и церквей. Вы узнаете, когда свободный имперский город стал французской провинцией, как католики помирились в нем с протестантами и почему в Страсбурге появился Новый город.

Площади, дворцы, соборы и не только
Отправная точка нашей прогулки — головокружительный собор Нотр-Дам. Я расскажу о его создателях и о том, как менялся облик храма на протяжении трех веков строительства. Кроме того, вы увидите великолепный дворец епископа Страсбургского, зловещий мост Ворона и уютную площадь Гайо. Найдете дома, где любил бывать Гете и давал концерт Моцарт, рассмотрите памятник Гутенбергу и старейшую в городе церковь святого Фомы.

Чарующая Маленькая Франция
В завершение вас ждет живописная Маленькая Франция, где вы насладитесь панорамами шлюзов и каналов, мостов и башен над рекой Иль. А также подниметесь на смотровую площадку на дамбе Вобана и впечатлитесь великолепным видом на Старый город.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!
О Страсбурге с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Соборной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Я живу в Страсбурге не так давно, но успела полюбить его всей душой. Он интересен мне и как историку по образованию, и как любительнице неспешных городских прогулок. Общаясь с путешественниками, я хочу не просто передать сумму знаний по истории и географии, но и помочь установить эмоциональный контакт с городом.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Потрясающая экскурсия! Всем рекомендуем!
11 февраля 2020
Юлия очень знающий и интелеген ный гид,узнали много нового об Эльзасе и Страсбурге.Экскурсия проходила в дружеской обстановке,очень благодарны за помощь в выборе дальнейшего маршрута.По ее рекомендации посетили город Реквиль,просто волшебный.Большое спасибо.
7 января 2020
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию по Страссбургу.
Нсмотря на погоду - для нас израильтян -2 очень холодно - чудесно провели время и узнали прекрасный город.
А когда совсем замёрзли, Юлия привела нас в кафе, где перекусили и согрелись горячим чаем.
Когда оттаяли и послушали ответы на все вопросы, пошли продолжать экскурсию с новыми силасми.
6 января 2020
Очень понравилось!

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