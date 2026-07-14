4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Страсбурга - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и множеством мероприятий на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно гулять, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, Страсбург преображается в рождественскую сказку, но стоит быть готовым к более низким температурам и осадкам. В любое время года город остаётся привлекательным, предлагая свои уникальные впечатления.

Приглашаем в увлекательное путешествие по улицам и площадям Страсбурга, хранящим предания глубокой старины. Прогулка начнется с собора Нотр-Дам, где вы узнаете о его создателях и изменениях облика храма.Затем вас ждет

великолепный дворец епископа Страсбургского, зловещий мост Ворона и уютная площадь Гайо. Вы увидите дома, где бывали Гете и Моцарт, памятник Гутенбергу и старейшую церковь святого Фомы. В завершение экскурсии насладитесь панорамами шлюзов и каналов квартала Маленькая Франция и поднимитесь на смотровую площадку дамбы Вобана

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Страсбург сквозь столетия

Кельтская деревня, римский лагерь, крепость франков и процветающий средневековый город — я помогу вам «прочесть» интересную и полную драматизма историю Страсбурга, запечатленную в камне памятников, дворцов и церквей. Вы узнаете, когда свободный имперский город стал французской провинцией, как католики помирились в нем с протестантами и почему в Страсбурге появился Новый город.

Площади, дворцы, соборы и не только

Отправная точка нашей прогулки — головокружительный собор Нотр-Дам. Я расскажу о его создателях и о том, как менялся облик храма на протяжении трех веков строительства. Кроме того, вы увидите великолепный дворец епископа Страсбургского, зловещий мост Ворона и уютную площадь Гайо. Найдете дома, где любил бывать Гете и давал концерт Моцарт, рассмотрите памятник Гутенбергу и старейшую в городе церковь святого Фомы.

Чарующая Маленькая Франция

В завершение вас ждет живописная Маленькая Франция, где вы насладитесь панорамами шлюзов и каналов, мостов и башен над рекой Иль. А также подниметесь на смотровую площадку на дамбе Вобана и впечатлитесь великолепным видом на Старый город.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.