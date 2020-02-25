4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Страсбург сквозь столетия

Кельтская деревня, римский лагерь, крепость франков и процветающий средневековый город — я помогу вам «прочесть» интересную и полную драматизма историю Страсбурга, запечатленную в камне памятников, дворцов и церквей. Вы узнаете, когда свободный имперский город стал французской провинцией, как католики помирились в нем с протестантами и почему в Страсбурге появился Новый город.

Площади, дворцы, соборы и не только

Отправная точка нашей прогулки — головокружительный собор Нотр-Дам. Я расскажу о его создателях и о том, как менялся облик храма на протяжении трех веков строительства. Кроме того, вы увидите великолепный дворец епископа Страсбургского, зловещий мост Ворона и уютную площадь Гайо. Найдете дома, где любил бывать Гете и давал концерт Моцарт, рассмотрите памятник Гутенбергу и старейшую в городе церковь святого Фомы.

Чарующая Маленькая Франция

В завершение вас ждет живописная Маленькая Франция, где вы насладитесь панорамами шлюзов и каналов, мостов и башен над рекой Иль. А также подниметесь на смотровую площадку на дамбе Вобана и впечатлитесь великолепным видом на Старый город.