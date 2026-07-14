4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Приглашаем в увлекательное путешествие по улицам и площадям Страсбурга, хранящим предания глубокой старины. Прогулка начнется с собора Нотр-Дам, где вы узнаете о его создателях и изменениях облика храма.
Затем вас ждет читать дальшеуменьшить
великолепный дворец епископа Страсбургского, зловещий мост Ворона и уютная площадь Гайо. Вы увидите дома, где бывали Гете и Моцарт, памятник Гутенбергу и старейшую церковь святого Фомы.
В завершение экскурсии насладитесь панорамами шлюзов и каналов квартала Маленькая Франция и поднимитесь на смотровую площадку дамбы Вобана
Лучшее время для посещения Страсбурга - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и множеством мероприятий на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно гулять, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, Страсбург преображается в рождественскую сказку, но стоит быть готовым к более низким температурам и осадкам. В любое время года город остаётся привлекательным, предлагая свои уникальные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Собор Нотр-Дам
Дворец епископа Страсбургского
Мост Ворона
Площадь Гайо
Памятник Гутенбергу
Церковь святого Фомы
Дамба Вобана
Описание экскурсии
Страсбург сквозь столетия
Кельтская деревня, римский лагерь, крепость франков и процветающий средневековый город — я помогу вам «прочесть» интересную и полную драматизма историю Страсбурга, запечатленную в камне памятников, дворцов и церквей. Вы узнаете, когда свободный имперский город стал французской провинцией, как католики помирились в нем с протестантами и почему в Страсбурге появился Новый город.
Площади, дворцы, соборы и не только
Отправная точка нашей прогулки — головокружительный собор Нотр-Дам. Я расскажу о его создателях и о том, как менялся облик храма на протяжении трех веков строительства. Кроме того, вы увидите великолепный дворец епископа Страсбургского, зловещий мост Ворона и уютную площадь Гайо. Найдете дома, где любил бывать Гете и давал концерт Моцарт, рассмотрите памятник Гутенбергу и старейшую в городе церковь святого Фомы.
Чарующая Маленькая Франция
В завершение вас ждет живописная Маленькая Франция, где вы насладитесь панорамами шлюзов и каналов, мостов и башен над рекой Иль. А также подниметесь на смотровую площадку на дамбе Вобана и впечатлитесь великолепным видом на Старый город.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Страсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 309 туристов
Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом. Мои читать дальшеуменьшить
знания и мой опыт общения с французскими коллегами дают мне возможность вести интересные и содержательные экскурсии, при этом не перегружая путешественников обилием сухой информации. Ведь экскурсия — это прежде всего приключение, эмоции, открытия!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
договорились с Юлией в день экскурсии. Быстро встретились. Юлия учла все наши желания, что именно хотим мы посмотреть. изменили маршрут. Все остались довольны! увидели аистов - впечатлило. Успели посмотреть суд по правам человека. Очень грамотный и внимательный гид!! Рекомендую!
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М
Марина
И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!!
как будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями!
и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов!
Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей!
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ольга
коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
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Т
Татьяна
Экскурсия профессиональная и интересная! Как нам кажется, мы задавали слишком много вопросов, и в ответ получали полноценный рассказ /объяснение, что ещё раз подтверждает широту и глубину знаний Юлии.
Она также не читать дальшеуменьшить
осталась в стороне при возникновении сложностей с поиском дежурной аптеки, посоветовала оптимальный ресторан для обеда, а также от Юлии удалось узнать много всяких полезных мелочей, связанных со Страсбургом и Эльзасом.
Вердикт: рекомендуем Юлию, когда соберётесь на экскурсию по Страсбургу.
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С
Сергей
Вчера были с женой на экскурсии по Страсбургу. Экскурсовод Юлия не только прекрасно знает предмет (причём глубоко, с точки зрения общего исторического фона того времени), но является и прекрасным рассказчиком и, читать дальшеуменьшить
вообще, отличным, коммуникатором. Она ведёт экскурсию, как бы, не строго по заданному плану, а так, как рассказывают истории в компании близких людей. Отлично чувствует и реагирует на обратную связь. С таким человеком просто хочется ещё пообщаться. Очень всем рекомендуем, Марина и Сергей
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Э
Эльвира
Благодарим Юлию от всей души за очаровательную прогулку по Страсбургу! Несмотря на экстремальные погодные условия, гид очень профессионально выполнила свою работу! Мы получили ответы на все наши вопросы, а я читать дальшеуменьшить
ещё тот любопытный персонаж! Вопросов всегда задаю очень много;) В общем, мы в восторге от Страсбурга! Хотим приехать ещё! Спасибо Юлии, что помогла нам в полной мере ощутить дух этого потрясающего города Франции!