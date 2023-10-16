Отправиться в путешествие по самому живописному винному пути во Франции (транспорт включён)
Винный маршрут в Эльзасе открыли в 1953 году.
Дорога длиной в 170 км тянется с севера на юг вдоль долины Рейна и проходит через средневековые деревушки и городки, будто сошедшие со старинных открыток. В поездке вы полюбуетесь «игрушечными» домами в цветах, окружёнными бесконечными виноградниками. И, конечно, познакомитесь с винодельческим регионом — в теории и на практике.
Дорога длиной в 170 км тянется с севера на юг вдоль долины Рейна и проходит через средневековые деревушки и городки, будто сошедшие со старинных открыток. В поездке вы полюбуетесь «игрушечными» домами в цветах, окружёнными бесконечными виноградниками. И, конечно, познакомитесь с винодельческим регионом — в теории и на практике.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите город Кольмар — жемчужину Эльзаса, которую часто именуют эльзасской Венецией. И найдёте вторую статую Свободы — младшую сестру легендарной «нью-йоркской дамы», автор которой — архитектор из Кольмара.
- Погуляете по украшенным цветами деревушкам, окружённым виноградниками с традиционными «пряничными» фахверковыми домами.
- Попробуете эльзасскую кухню, в которой необычно сочетается немецкая основательность и французская утончённость.
- Продегустируете вина лучших сортов винограда Эльзаса в одном из местных погребов. Визитная карточка региона — свежие, выразительные белые вина, сочетающие в себе фруктовый аромат немецких вин и стремление к сухости французских: Riesling, Muscat, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Gewurztraminer, Sylvaner, Cremant.
- Кроме того, вы отведаете известные на весь мир сыры Мюнстерской долины.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
- Если вы будете на своей машине, стоимость программы составит €260.
- Дополнительные расходы: дегустация вин — €6-12/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 212 туристов
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я — частный гид в Эльзасе. Живу в Европе уже очень давно, из них 30 дет в Страсбурге, в общем вполне местный абориген. Хорошо знаю как Страссбург, так и Эльзас в целом, а так же прилегающие территории Германии и Швейцарии. Я очень люблю этот самобытный регион, и у меня продолжаются открытия и восхищения, и изучение новых интересных мест… Я буду очень рада поделиться этим всем с вами. Вы хотите посмотреть на регион глазами местного жителя, проехаться по живописным винным дорогам, познакомиться с историей и традициями Эльзаса, заехать на ферму и продегустировать вина и сыры? Вы ищете человека, которому собираетесь доверить несколько часов, а то и дней вашего путешествия? Вы собираетесь в Эльзас впервые и слегка растеряны, не знаете с чего начать? Или вы уже знакомы с этим прекрасным регионом и хотели бы познакомиться поближе? Обращайтесь, и я помогу вам составить программу с учетом ваших вкусов и пожеланий, посоветую, что вы можете посетить самостоятельно, а что — лучше с профессиональным гидом. Для меня важно не только показать вам достопримечательности этого удивительного региона, но и позаботиться, чтобы ваше пребывание в Эльзасе стало комфортным, радостным и незабываемым. Я надеюсь, что вы тоже будете очарованы его обаянием, красотой, неповторимостью, стилем жизни и, конечно, кухней. Иcтинная Франция — это не только Париж. Франция более разнообразна, непредсказуема: убедившись в этом, заядлые путешественники, ценители европейской культуры, утонченные гурманы и любители дегустаций, будут возвращаться сюда еще много раз.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Страсбурга
Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Похожие туры из Страсбурга
Индивидуальная
2 часа
О Страсбурге с любовью
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
на Соборной площади
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый город и Маленькая Франция
Услышать средневековые легенды Страсбурга и рассмотреть пряничные фахверковые домики
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€250 за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду