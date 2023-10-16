Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки

Отправиться в путешествие по самому живописному винному пути во Франции (транспорт включён)

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Винный маршрут в Эльзасе открыли в 1953 году.

Дорога длиной в 170 км тянется с севера на юг вдоль долины Рейна и проходит через средневековые деревушки и городки, будто сошедшие со старинных открыток. В поездке вы полюбуетесь «игрушечными» домами в цветах, окружёнными бесконечными виноградниками. И, конечно, познакомитесь с винодельческим регионом — в теории и на практике.
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Винная дорога Эльзаса: в гостях у сказки
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите город Кольмар — жемчужину Эльзаса, которую часто именуют эльзасской Венецией. И найдёте вторую статую Свободы — младшую сестру легендарной «нью-йоркской дамы», автор которой — архитектор из Кольмара.
  • Погуляете по украшенным цветами деревушкам, окружённым виноградниками с традиционными «пряничными» фахверковыми домами.
  • Попробуете эльзасскую кухню, в которой необычно сочетается немецкая основательность и французская утончённость.
  • Продегустируете вина лучших сортов винограда Эльзаса в одном из местных погребов. Визитная карточка региона — свежие, выразительные белые вина, сочетающие в себе фруктовый аромат немецких вин и стремление к сухости французских: Riesling, Muscat, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Gewurztraminer, Sylvaner, Cremant.
  • Кроме того, вы отведаете известные на весь мир сыры Мюнстерской долины.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Если вы будете на своей машине, стоимость программы составит €260.
  • Дополнительные расходы: дегустация вин — €6-12/чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние

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