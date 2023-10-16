Светлана — ваш гид в Страсбурге

Провела экскурсии для 212 туристов

Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я — частный гид в Эльзасе. Живу в Европе уже очень давно, из них 30 дет в Страсбурге, в общем вполне местный абориген. Хорошо знаю как Страссбург, так и Эльзас в целом, а так же прилегающие территории Германии и Швейцарии. Я очень люблю этот самобытный регион, и у меня продолжаются открытия и восхищения, и изучение новых интересных мест… Я буду очень рада поделиться этим всем с вами. Вы хотите посмотреть на регион глазами местного жителя, проехаться по живописным винным дорогам, познакомиться с историей и традициями Эльзаса, заехать на ферму и продегустировать вина и сыры? Вы ищете человека, которому собираетесь доверить несколько часов, а то и дней вашего путешествия? Вы собираетесь в Эльзас впервые и слегка растеряны, не знаете с чего начать? Или вы уже знакомы с этим прекрасным регионом и хотели бы познакомиться поближе? Обращайтесь, и я помогу вам составить программу с учетом ваших вкусов и пожеланий, посоветую, что вы можете посетить самостоятельно, а что — лучше с профессиональным гидом. Для меня важно не только показать вам достопримечательности этого удивительного региона, но и позаботиться, чтобы ваше пребывание в Эльзасе стало комфортным, радостным и незабываемым. Я надеюсь, что вы тоже будете очарованы его обаянием, красотой, неповторимостью, стилем жизни и, конечно, кухней. Иcтинная Франция — это не только Париж. Франция более разнообразна, непредсказуема: убедившись в этом, заядлые путешественники, ценители европейской культуры, утонченные гурманы и любители дегустаций, будут возвращаться сюда еще много раз.

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