Как добраться до Пензы на самолёте
В Пензе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Penza Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пензы
- Терновка PEZPenza Airport
Самые дешёвые билеты в Пензу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 642
|1ч 25м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 815
|1ч 40м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|4 421
|13ч 35м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|5 130
|25ч 45м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 176
|21ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 275
|23ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|5 576
|39ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 576
|17ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|5 592
|8ч 15м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 607
|15ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 608
|25ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|5 624
|4ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|5 723
|26ч 25м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Кургана
|5 792
|42ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|5 798
|26ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|5 821
|16ч 20м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|5 877
|22ч 30м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|5 960
|14ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 996
|37ч 50м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|6 037
|18ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 042
|15ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|6 091
|16ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|6 124
|4ч 40м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|6 189
|19ч 55м (⇵1)
|10.12.2020
|из Ялты
|6 266
|7ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|6 311
|19ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|6 329
|6ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|6 417
|17ч 30м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|6 588
|39ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|6 594
|10ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|6 612
|23ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|6 663
|12ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|6 765
|22ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|6 794
|33ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|6 821
|26ч (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|6 947
|24ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|7 054
|23ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|7 083
|21ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|7 083
|25ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|7 162
|23ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|7 188
|22ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|7 229
|23ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|7 298
|19ч 20м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Кировска
|7 715
|26ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|7 764
|21ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 782
|10ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|8 288
|22ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|8 638
|21ч 40м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 719
|32ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|8 797
|12ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|9 006
|25ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|9 279
|35ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|9 638
|29ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|10 102
|17ч 40м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|10 134
|17ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|10 257
|14ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|10 406
|5ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|10 863
|39ч 50м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|11 700
|31ч (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Иваново
|11 851
|34ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|11 857
|19ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|12 113
|23ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Надыма
|12 323
|12ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Абакана
|12 542
|27ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Печоры
|12 796
|25ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|13 068
|16ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|14 704
|55ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|18 474
|16ч (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|18 491
|22ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|18 680
|32ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|19 381
|26ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|24 534
|18ч 30м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|26 462
|21ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|28 016
|30ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|29 736
|9ч 15м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|30 185
|35ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|34 416
|44ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|40 390
|31ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пензы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пензы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Калининград, Казань и Санкт-Петербург
- 24.10.202001.11.2020
- 16.10.202021.10.2020
- 20.10.202025.10.2020
- 13.12.202024.12.2020
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