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Как добраться до Пензы на самолёте

В Пензе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Penza Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пензы

  1. Терновка PEZ
    Penza Airport

Самые дешёвые билеты в Пензу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
06.11.2020из 🇷🇺Москвы3 6421ч 25м
19.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 8151ч 40м
20.10.2020из 🇷🇺Воронежа4 42113ч 35м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Тюмени5 13025ч 45м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Сочи5 17621ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Казани5 27523ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Мурманска5 57639ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Уфы5 57617ч (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Ульяновска5 5928ч 15м (⇵1)
20.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 60715ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Калининграда5 60825ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Ярославля5 6244ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Самары5 72326ч 25м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Кургана5 79242ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 79826ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Махачкалы5 82116ч 20м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Волгограда5 87722ч 30м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Курска5 96014ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 99637ч 50м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Перми6 03718ч (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 04215ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска6 09116ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Саратова6 1244ч 40м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Ставрополя6 18919ч 55м (⇵1)
10.12.2020из Ялты6 2667ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод6 31119ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Брянска6 3296ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Челябинска6 41717ч 30м (⇵1)
23.12.2020из 🇷🇺Сургута6 58839ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Архангельска6 59410ч (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода6 61223ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Ижевска6 66312ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Анапы6 76522ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Белгорода6 79433ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Астрахани6 82126ч (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Кирова6 94724ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Геленджика7 05423ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Чебоксар7 08321ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска7 08325ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Владикавказа7 16223ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Магаса7 18822ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Грозного7 22923ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Красноярска7 29819ч 20м (⇵1)
19.12.2020из 🇷🇺Кировска7 71526ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска7 76421ч 10м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Новосибирска7 78210ч (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Омска8 28822ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара8 63821ч 40м (⇵1)
10.12.2020из 🇺🇦Киева8 71932ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Череповеца8 79712ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя9 00625ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска9 27935ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇫🇷Парижа9 63829ч 25м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Саранска10 10217ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка10 13417ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Барнаула10 25714ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇲🇩Кишинёва10 4065ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Иркутска10 86339ч 50м (⇵1)
23.12.2020из 🇪🇪Таллина11 70031ч (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Иваново11 85134ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Салехарда11 85719ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇹🇷Антальи12 11323ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Надыма12 32312ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Абакана12 54227ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Печоры12 79625ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива13 06816ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Хабаровска14 70455ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Магадана18 47416ч (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Владивостока18 49122ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Якутска18 68032ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Читы19 38126ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇬Бишкека24 53418ч 30м (⇵2)
11.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)26 46221ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇿Алматы28 01630ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇦🇿Баку29 7369ч 15м (⇵1)
21.10.2020из 🇱🇻Риги30 18535ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇿Ташкента34 41644ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска40 39031ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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