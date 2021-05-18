Полезная информация о Баден-Бадене
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Местное время в Баден-Бадене
22:2842
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Баден-Баден
|По-английски
|Baden-Baden
|Население города
|54 239 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|169 м. от уровня моря
Где находится Баден-Баден на карте
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