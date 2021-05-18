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Полезная информация о Баден-Бадене

Что нужно знать о Баден-Бадене: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 5 экскурсий
Местное время в Баден-Бадене
22:2842
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБаден-Баден
По-английскиBaden-Baden
Население города54 239 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота169 м. от уровня моря

Где находится Баден-Баден на карте

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